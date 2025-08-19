Tra entrate e uscite il Milan si prepara alla Serie A 2025/26 con una campagna acquisti mirata e una gestione sostenibile del mercato

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Il saldo del calciomercato del Milan in questa stagione tra entrate e uscite

Il Milan si prepara alla nuova stagione con un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, una rosa rinnovata e un bilancio che mostra numeri interessanti. I rossoneri hanno portato a termine sette acquisti puntando su rinforzi mirati in difesa e a centrocampo, ma hanno anche salutato calciatori di grande valore economico. Il risultato complessivo è un saldo positivo che consente al club di affrontare con maggiore serenità l’avvio della Serie A 2025/2026 e nelle ultime settimane di calciomercato puntare ad un acquisto di spessore per il reparto offensivo.

Gli acquisti del Milan: investiti oltre 110 milioni

Il Milan ha speso circa 111 milioni di euro per rafforzare la squadra. L’acquisto più oneroso è stato quello di Ardon Jashari, centrocampista svizzero arrivato dal Bruges per 36 milioni di euro. Subito dietro c’è Samuele Ricci, mediano prelevato dal Torino per 23 milioni di euro, considerato un investimento sul futuro del centrocampo. In difesa i rossoneri hanno completato tre operazioni: Koni De Winter dal Genoa per 20 milioni, Pervis Estupiñán dal Brighton per 17 milioni e Zachary Athekame dagli Young Boys per 10 milioni.

Sul fronte dei parametri zero è arrivato anche un colpo di grande esperienza come Luka Modric, che non ha comportato spese per il cartellino ma ha aumentato il monte ingaggi della squadra. In totale, considerando i cartellini acquistati, il Milan ha speso 111 milioni di euro con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva per conquistare un posto in Champions League come dichiarato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

Le cessioni del Milan: incassati quasi 145 milioni

Sul fronte delle uscite, il Milan ha registrato entrate superiori rispetto agli investimenti. L’operazione più rilevante è stata la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni di euro che ha garantito una plusvalenza significativa. Un’altra cessione importante è quella di Malick Thiaw, trasferitosi al Newcastle per 35 milioni di euro, preceduta dalla partenza di Theo Hernández verso l’Al Hilal per 25 milioni di euro.

Da segnalare anche le uscite di Pierre Kalulu alla Juventus per 14,3 milioni (fine prestito e obbligo di riscatto attivato) ed Emerson Royal al Flamengo per 9 milioni. A queste operazioni si aggiunge il trasferimento di Marco Pellegrino al Boca Juniors per 3,5 milioni. Complessivamente, tra cartellini e plusvalenze, il Milan ha incassato circa 145 milioni di euro, alleggerendo inoltre il bilancio grazie alla conclusione dei contratti di Florenzi e Jovic, oltre a diversi prestiti terminati.

Bilancio del Milan: saldo positivo e prospettive

Mettendo a confronto entrate e uscite, il Milan registra un saldo positivo di 33,8 milioni di euro.

Operazioni Valore Entrate (cessioni) 144,80 mln € Uscite (acquisti) 111,00 mln € Saldo +33,80 mln €

Il saldo positivo rappresenta un segnale incoraggiante per la gestione economica del club che ha saputo investire su rinforzi importanti senza compromettere la stabilità dei conti. Del resto la proprietà ha sempre dato grande importanza al bilancio puntando a grandi plusvalenze come quella avvenuta per Reijnders. Un approccio virtuoso che tante squadre di serie A stanno cercando di attuare per ridurre i costi considerando anche l’esempio del Napoli di De Laurentiis in grado di vincere due scudetti in tre anni con bilancio in attivo. Con il mercato ancora aperto fino al 1° settembre, non si escludono ulteriori movimenti, soprattutto in attacco, dove il Milan è alla ricerca di un ultimo colpo per completare la rosa.