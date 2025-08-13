Quanto costa seguire la Lazio 2025-2026 in tv tra Serie A su DAZN e Coppa Italia in chiaro. Tutti i pacchetti e le spese annuali

IPA Il costo per vedere tutte le partite della Lazio nella stagione 2025-2026

Nonostante il mercato bloccato a causa dell’indice di liquidità, c’è grande attenzione sulla Lazio. Il merito è del ritorno di Maurizio Sarri che torna sulla panchina biancoceleste dopo averla lasciata a marzo 2024. Solo il nome dell’allenatore spinge ai tifosi a credere ad un’annata che possa portare la squadra nuovamente in Europa. Infatti la Lazio si prepara alla stagione 2025-2026 senza partecipare ad una competizione continentale con un calendario che la vede impegnata in serie A e Coppa Italia. Come già accaduto negli ultimi anni, la Serie A è trasmessa su più piattaforme, mentre la Coppa Italia è visibile gratuitamente in chiaro. La scelta degli abbonamenti dipenderà quindi quasi esclusivamente dal pacchetto dedicato al campionato.

Serie A 2025-2026: il costo per seguire tutte le partite della Lazio su DAZN

Anche per la stagione 2025-2026, DAZN detiene i diritti per trasmettere tutte le 380 partite di Serie A, comprese quindi tutte le gare della Lazio, sia in casa che in trasferta. Sky propone solo 3 partite per turno in co-esclusiva, per cui per vedere l’intera stagione biancoceleste è indispensabile un abbonamento a DAZN. La piattaforma offre due opzioni principali:

DAZN Full

mensile 44,99 €

annuale dilazionato 34,99 € al mese per 12 mesi

annuale in unica soluzione 359 €

DAZN Family (visione anche su reti domestiche differenti)

mensile 69,99 €

annuale dilazionato 59,99 € al mese per 12 mesi

annuale in unica soluzione 599 €

Oltre alla Serie A, DAZN include altri contenuti sportivi come Serie B, Liga spagnola e Serie A femminile.

Coppa Italia in chiaro

La Coppa Italia 2025-2026 sarà trasmessa interamente in chiaro sulle reti Mediaset. Questo significa che i tifosi della Lazio potranno seguire gratuitamente il percorso della squadra nella competizione, inclusi eventuali big match e la finale, senza alcun costo aggiuntivo. La stessa regola si applica alla Supercoppa Italiana, ma i biancocelesti non vi prenderanno parte in questa stagione.

Quanto spende un tifoso della Lazio per vedere tutta la stagione

Per un tifoso che voglia seguire tutte le partite ufficiali della Lazio in stagione, l’unico abbonamento indispensabile è quello a DAZN per la Serie A. La Coppa Italia è infatti trasmessa in chiaro.

Optando per la formula annuale più conveniente, la spesa è la seguente:

DAZN Full in unica soluzione: 359 €

Se invece si sceglie la formula mensile senza vincoli, la spesa può salire fino a 539,88 € l’anno (44,99 € x 12 mesi). Con DAZN Family, il costo può arrivare a 839,88 € annui in caso di abbonamento mensile. Il totale dipende quindi dal tipo di piano scelto e dalla possibilità di condividere l’abbonamento, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla piattaforma.