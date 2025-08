Quanto costa vedere tutto il calcio in Italia e in Europa nella stagione 2025-2026: Serie A, coppe e top campionati a confronto tra offerte e abbonamenti

iStock Quanto costa guardare il calcio in tv in Italia e in Europa, i prezzi

Seguire tutte le competizioni calcistiche in TV o in streaming, dalla Serie A alle coppe europee, ha un costo variabile che cambia a seconda del Paese e della tipologia di abbonamento scelto. In Italia, nella stagione 2025/2026, è possibile accedere all’intera offerta calcistica spendendo circa 600 euro l’anno. Ma come si posiziona l’Italia rispetto ad altri grandi campionati europei come Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1?

Serie A: costi e abbonamenti disponibili

Per vedere tutte le 380 partite del campionato di Serie A è necessario abbonarsi a DAZN, che detiene l’esclusiva fino al 2029. La piattaforma offre diversi piani tariffari:

Piano Full con pagamento annuale in un’unica soluzione: 359 euro (circa 29,92 euro al mese);

Piano Full con pagamento mensile vincolato per 12 mesi: 419,88 euro annui (34,99 euro/mese).

Piano mensile senza vincoli: 44,99 euro/mese.

Chi desidera condividere l’abbonamento tra due reti internet distinte può optare per il piano Family, che include:

Annuale con pagamento unico: 599 euro;

Annuale con pagamento mensile: 719,88 euro (59,99 euro/mese);

Mensile senza vincoli: 69,99 euro.

Quanto costa seguire le coppe europee

Per seguire le coppe europee, DAZN non è sufficiente. È necessario abbonarsi anche a NOW, la piattaforma streaming di Sky, che trasmette 185 delle 203 partite di Champions League, oltre a tutta l’Europa League e la Conference League. NOW propone un pass sportivo con vincolo annuale al costo di 19,99 euro/mese, per un totale di circa 240 euro. Infine, per accedere alle 18 partite di Champions non coperte da Sky/NOW, è necessario sottoscrivere Amazon Prime Video, con un costo annuo di 49,90 euro.

L’opzione economicamente più vantaggiosa per vedere Serie A, Champions, Europa League e Conference League è rappresentata dal pacchetto TIMVISION, che include DAZN Full, Amazon Prime Video e Infinity+: costo: 19,99 euro/mese per i primi 5 mesi, poi 34,99 euro/mese. Totale annuo: 344,88 euro.

Combinando TIMVISION con l’abbonamento a NOW, il costo totale sale a circa 584,80 euro l’anno, risultando comunque l’opzione più conveniente per seguire l’intera offerta calcistica.

Le soluzioni più complete per chi non vuole perdere nulla prevedono:

DAZN Family + Prime Video + NOW: 589,30 euro/anno (circa 49 euro/mese);

TIMVISION + Prime Video + NOW: 584,80 euro/anno (circa 48,7 euro/mese).

Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Le due principali competizioni nazionali a eliminazione diretta sono trasmesse gratuitamente da Mediaset in chiaro, senza necessità di abbonamenti. Gli incontri vengono trasmessi su Canale 5, Italia 1 e sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Quanto costa il calcio in TV in Europa

Il confronto tra i principali campionati europei mostra come il prezzo per vedere il calcio vari sensibilmente tra i diversi Paesi, influenzato da fattori come il costo della vita, gli stipendi medi e il numero di emittenti che detiene i diritti.

Italia

Nel nostro Paese, il costo minimo per vedere tutta la stagione calcistica 2025/2026, inclusi campionato e coppe europee, si aggira sui 578 euro, calcolati così:

DAZN Full annuale 359 euro;

NOW 12 mesi 179,90 euro;

Amazon Prime Video per 8 mesi 44,90 euro.

Spagna

In Spagna, l’intero pacchetto calcistico è incluso nell’offerta Movistar+, che richiede una sottoscrizione combinata con servizi internet e telefonia. Il costo minimo mensile è di 109,90 euro, comprendente partite trasmesse da Movistar, DAZN (integrata), smartphone e contenuti extra. Il totale annuo si aggira intorno ai 1.318 euro, risultando tra i più elevati d’Europa.

Inghilterra

Nel Regno Unito i diritti TV della Premier League sono suddivisi tra tre broadcaster: Sky (128 partite), TNT Sports (52 partite) e Amazon Prime Video (20 partite). Il pacchetto più economico in streaming include:

NOW 26 sterline/mese per 6 mesi, poi 34,99 sterline (circa 42 euro);

Discovery+ Premium con TNT Sports 30,99 sterline/mese (circa 37 euro);

Amazon Prime Video 18 sterline (circa 21,5 euro per 2 mesi).

Il costo complessivo annuo per vedere l’intero campionato in streaming è di circa 905 euro. L’abbonamento tradizionale via Sky sale a circa 1.036 euro l’anno.

Francia

A partire dalla stagione 2025/26, la Ligue 1 sarà trasmessa attraverso una nuova piattaforma ufficiale creata dalla LFP, al costo di 14,99 euro al mese. Questa trasmetterà 8 delle 9 partite settimanali del campionato. La nona partita sarà invece disponibile su beIN Sports, al prezzo di 15 euro al mese. Per vedere tutte le partite della Ligue 1, il costo complessivo sarà quindi di 29,99 euro al mese, pari a circa 360 euro all’anno. Le coppe europee continueranno a essere trasmesse da Canal+ ad un costo di 34,99 euro al mese. Su base annua, l’abbonamento a Canal+ costa circa 419,88 euro. Il costo totale per vedere tutto il calcio in Francia (campionato + coppe europee) è quindi di circa 779,88 euro all’anno.

Germania

Dopo alcuni scontri con la Bundesliga, la questione diritti tv in Germania sembra essere definita e strizza l’occhio ai tifosi. L’emittente sportiva DAZN offre la copertura della Bundesliga, recentemente acquisita, nella sua tariffa più economica. Il formato, molto apprezzato dagli appassionati di calcio e con partite del sabato pomeriggio, è incluso nel pacchetto Super Sport e costa 19,99 euro al mese con un abbonamento annuale. L’abbonamento mensile, disdicibile in qualsiasi momento, costa 24,99 euro. Chi desidera guardare le partite di Bundesliga e Champions League può optare per il pacchetto Unlimited a 34,99 € al mese con abbonamento annuale o 44,99 € con abbonamento mensile.

Il quadro europeo: sintesi dei costi

Senza considerare eventuali offerte economiche dell’ultima ora, il quadro europeo vede la Germania al primo posto nella classifica del costo annuo stimato per vedere il calcio in tv se si considerano i cinque principali campionati europei. Al secondo posto c’è l’Italia con quasi 600 euro all’anno per vedere la serie A e tutte le competizioni europee. L’Inghilterra raggiunge i 1000 euro circa per poter guardare tutte le partite delle squadre di Premier League e l’Europa. Infine c’è la Spagna che chiede ad ogni tifoso circa 1318 euro all’annuo per seguire la propria squadra del cuore che partecipa alla Liga e in una delle competizioni europee (Champions, Europa League e Conference League).