La stagione di tennis sul cemento continua con l’importante e storico torneo Atp di Toronto. Un’occasione per valutare la condizione degli atleti in vista del prossimo Slam in programma a settembre, gli Us Open. Non ci saranno però i big che hanno animato gli ultimi mesi a cominciare da Jannik Sinner che dopo il trionfo al Roland Garros ha scelto di non partecipare al torneo in Canada. Stesso discorso per Novak Djokovic, concentrato a dare il meglio nell’appuntamento di settembre, e Carlos Alcaraz, unico vero rivale del tennista italiano e alle prese con la delusione per la sconfitta nel torneo di Parigi dove era stato indicato come il favorito.

Atp Toronto 2025, il ricco montepremi

Il National Bank Open Presented by Rogers, in programma a Toronto dal 27 luglio al 7 agosto 2025, mette in palio un montepremi complessivo pari a 9.193.540 dollari, equivalenti a circa 8.470.000 euro. Si tratta di una cifra tra le più alte nel circuito ATP, in linea con gli altri tornei della categoria Masters 1000.

Il vincitore del torneo porterà a casa 1.124.380 dollari, ovvero circa 1.035.000 euro. Al finalista andranno 597.890 dollari (circa 550.000 euro), mentre i semifinalisti riceveranno 332.160 dollari (circa 305.000 euro). Chi raggiunge i quarti di finale incasserà 189.075 dollari (circa 175.000 euro), mentre l’accesso agli ottavi garantirà 103.225 dollari (circa 95.000 euro).

Anche i premi per i turni precedenti sono consistenti: 60.400 dollari (circa 55.000 euro) per l’uscita al secondo turno, 35.260 dollari (circa 32.500 euro) per il primo turno e 23.760 dollari (circa 22.000 euro) per i partecipanti al tabellone principale eliminati all’esordio. Per quanto riguarda il doppio, la coppia vincitrice dividerà un premio di 457.150 dollari, pari a circa 421.000 euro.

Questo sistema di premi si accompagna anche all’assegnazione dei punti per il ranking ATP: il vincitore otterrà 1000 punti, il finalista 600, i semifinalisti 400, e via via a scalare fino ai 10 punti assegnati a chi esce al primo turno.

I forfait di Sinner, Alcaraz e Djokovic

L’edizione 2025 dell’Atp Masters 1000 di Toronto sarà segnata da importanti assenze. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno infatti comunicato il proprio forfait, scegliendo di recuperare la condizione fisica dopo Wimbledon. Le loro assenze modificano sensibilmente il tabellone e le aspettative del torneo. Resta comunque tanta l’attesa e l’attenzione da parte del pubblico italiano che può contare su una folta partecipazione dei tennisti tricolori.

Il tabellone del torneo

Alexander Zverev e Taylor Fritz guidano ora il seeding del torneo, rispettivamente come prima e seconda testa di serie. Lorenzo Musetti e Ben Shelton completano le prime quattro posizioni del tabellone principale. Insieme a loro, anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego partono direttamente dal secondo turno.

Luciano Darderi, inizialmente previsto nel main draw, ha annunciato il proprio ritiro a causa dell’infortunio subito durante la finale vinta di Umago. Darderi avrebbe dovuto affrontare un qualificato al primo turno, il belga Alexander Blockx. La sua rinuncia consente al tabellone di aprirsi ulteriormente ad altri contendenti.

Tra gli italiani presenti, Mattia Bellucci affronterà il francese Hugo Gaston, mentre Matteo Gigante se la vedrà con Borna Coric. Entrambi sono inseriti nella parte bassa del tabellone, dove è presente anche Lorenzo Sonego.

L’assenza di alcuni dei nomi più attesi non riduce comunque la competitività del torneo, che si preannuncia ricco di sfide interessanti. La crescita di alcuni giovani talenti italiani, insieme alla presenza dei migliori statunitensi e delle promesse del tennis internazionale, garantisce un’edizione intensa e di buon livello tecnico.