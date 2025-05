Fonte: ANSA Sinner-Alcaraz, chi guadagna di più

Gli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis più importante del nostro Paese, vedranno sfidarsi, nella finale maschile, due dei tennisti più in forma del momento. Carlos Alcaraz, spagnolo e terzo nella classifica mondiale, dovrà affrontare Jannik Sinner, primo italiano di sempre a raggiungere il primo posto nel ranking Atp.

Tra i due la sfida però non è soltanto sportiva. I risultati ottenuti negli ultimi anni da entrambi portano premi per le vittorie dei trofei ma soprattutto sponsor, che rappresentano spesso l’entrata più importante per un atleta a questi livelli del tennis.

Quanto guadagna Sinner tra sponsor e premi

Lo scorso anno Jannik Sinner è stato l’atleta italiano più pagato. 42,4 milioni di euro in un anno, tra premi e sponsor, lo hanno reso il più ricco tra gli sportivi che rappresentano il nostro Paese. Un risultato non sorprendente, viste le vittorie in due tornei del Grande Slam e in Coppa Davis, con la Nazionale.

Una parte sostanziale di questa ricchezza deriva dal suo contratto di sponsorizzazione con il marchio Nike. Si tratta di un classico accordo con uno sponsor “tecnico”, non dissimile da quelli siglati dalle grandi squadre di calcio. Nike si è assicurata che Sinner indosserà soltanto i suoi capi per 10 anni, al prezzo di 150 milioni in totale. Di conseguenza, al tennista italiano ogni anno vengono versati 15 milioni di euro.

Diversi poi gli accordi “minori”, ma comunque importanti, come quelli con i brand di lusso Rolex e Gucci, varie aziende e marchi italiani, da Lavazza al Parmigiano Reggiano, passando per Alfa Romeo, Intesa Sanpaolo e Panini. Tra le sponsorizzazioni anche un altro grande marchio dello sport, il campionato di Formula 1.

La ricca carriera di Alcaraz

Carlos Alcaraz, prima dell’ascesa di Sinner, era considerato il talento più cristallino della sua generazione. A differenza del tennista altoatesino, che ha iniziato relativamente tardi a praticare tennis ad alti livelli, Alcaraz si è sempre concentrato su questo sport. Nonostante abbia un anno in meno di Sinner, è già stato numero uno al mondo, il più giovane di sempre a meno di 20 anni.

Questo gli dà un discreto vantaggio nei rapporti con gli sponsor, con cui ha potuto trattare dall’alto della sua rapida ascesa alla vetta del tennis mondiale. Non c’è da stupirsi quindi se il suo accordo decennale con Nike gli garantisce 200 milioni di dollari, 5 in più all’anno rispetto al collega italiano.

Anche Alcaraz è stato ingaggiato da Rolex e da altri marchi di lusso come Louis Vuitton, di cui è brand ambassador, e Calvin Klein. Uno dei suoi accordi più significativi è però quello con la casa automobilistica Bmw. Questo gli permette di raggiungere 42,3 milioni di euro, poco meno di quelli guadagnati da Sinner.

I premi degli internazionali d’Italia

Nonostante i migliori accordi con gli sponsor, quello che ha penalizzato Alcaraz nel 2024 sono i premi dei trofei. Sinner ha vissuto una stagione oltre le aspettative, che gli ha permesso di guadagnare 22,4 milioni di dollari dai piazzamenti nelle varie competizioni. Alcaraz al contrario ha faticato maggiormente, incassando solo 8,3 milioni di euro.

A dirimere questa competizione fuori dal campo nel 2025 potrebbero essere proprio gli Internazionali d’Italia. Il vincitore del torneo singolare maschile infatti guadagnerà 1 milione di dollari, il doppio dello sconfitto, che invece se ne aggiudicherà 500mila.