Napoli ospiterà la 38esima edizione dell'America's Cup, la più importante regata al mondo, con un significativo impatto economico per la città e per tutta la Campania

Fonte: ANSA America's Cup a Napoli: quanto vale

La 38esima edizione dell’America’s Cup, la più importante regata al mondo, si terrà al largo di Castel dell’Ovo, vicino a Napoli, tra la primavera e l’estate del 2027. L’Italia è stata scelta per ereditare la competizione dalla Spagna, che l’aveva ospitata nella sua ultima edizione davanti alle coste di Barcellona.

Per arrivarci, il nostro Paese ha dovuto superare anche la concorrenza dell’Arabia Saudita. L’America’s Cup è l’evento più importante per il mondo della vela e ospitarla comporta diversi vantaggi economici, come sottolineato anche dal Governo italiano, che ha concluso l’accordo.

L’America’s Cup si terrà a Napoli

Per portare l’America’s Cup a Napoli, il Governo italiano ha dovuto trattare con il Team New Zealand, vincitore dell’ultima edizione della regata. Spetta infatti a chi si aggiudica la competizione decidere dove verrà disputata l’edizione successiva. Si tratta di un risultato piuttosto prestigioso, visto che è la prima volta che la regata più importante al mondo si svolge in Italia.

“La scelta di Napoli rappresenta una straordinaria opportunità per l’intero Paese di incrementare il valore del territorio, implementare il turismo, promuovere lo sport. Studieremo anche iniziative e progetti per la tutela del mare e dell’ambiente. Ringrazio la premier Giorgia Meloni, che in questo lavoro di squadra ha intuito per prima le potenzialità dell’America’s Cup nel nostro Paese e le ricadute sportive, sociali, turistiche e industriali dell’investimento” ha dichiarato il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Quanto vale l’America’s Cup

L’America’s Cup non è un evento importante soltanto dal punto di vista sportivo. La regata attrae visitatori da tutto il mondo, sia per l’organizzazione che per seguire le regate dal vivo. Uno studio dell’Università di Barcellona e della Barcelona Capital Nautica Foundation ha calcolato che l’ultima edizione della competizione ha generato un impatto economico positivo di oltre 1 miliardo di euro per la città catalana.

I visitatori totali sono stati 1,8 milioni nella regione circostante, durante tutti i due mesi in cui la regata si è svolta. Di questi, 460mila erano spettatori dell’America’s Cup Il turismo sportivo ha aiutato a creare 12.800 nuovi posti di lavoro e 208,5 milioni di euro in gettito fiscale extra.

L’Italia supera l’Arabia Saudita

Fino a pochi mesi fa, Napoli non era tra le candidate più quotate per ospitare la 38esima edizione dell’America’s Cup. La Spagna era fermamente intenzionata a ospitare anche la prossima edizione, e aveva proposto per questo scopo la città di Valencia. Le violente alluvioni che l’hanno colpita hanno però reso meno plausibile la sua candidatura, così la discussione con il Team New Zealand si è riaperta.

L’Italia aveva però una concorrenza molto agguerrita, quella dell’Arabia Saudita. La leadership del Paese è occupata da tempo in un’operazione di sport-washing, per rendersi più appetibile agli investitori occidentali attraverso il patrocinio di sport come il golf, il tennis, la Formula 1 e anche la vela. L’Arabia Saudita aveva infatti già ospitato una delle regate preliminari della 37esima edizione con successo.

Nonostante ciò, il Team New Zealand e i suoi sponsor sarebbero stati contrari a un cambiamento così radicale e avrebbero quindi optato per rimanere in Europa, scegliendo Napoli.