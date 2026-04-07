iStock Il nuovo servizio cup di Poste Italiane in Calabria punta a ridurre le distanze tra cittadini e sanità, come funziona e quali sono i costi previsti per ogni prenotazione

Grazie all’accordo tra la Regione Calabria e l’azienda Zoro è nato il servizio Prenotazioni Prestazioni Sanitarie Cup Calabria. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di rendere più semplice la prenotazione delle prestazioni sanitarie.

Inoltre, è una novità molto importante soprattutto per i piccoli comuni e le aree interne, dove l’accesso ai servizi sanitari è più complicato. Ecco, dunque, come funziona e quanto costa la nuova proposta offerta da Poste Italiane.

Prenotazione visite mediche con Poste Italiane

La Calabria è la prima regione in Italia ad aver avviato un servizio di prenotazione di visite ed esami medici direttamente presso gli uffici postali. Lo ha annunciato il presidente regionale, in accordo con Poste Italiane.

RobertoOcchiuto ha spiegato inoltre che l’iniziativa è partita, in fase sperimentale, in 5 uffici Polis della provincia di Reggio Calabria. In seguito (entro la fine della primavera) sarà estesa anche ad altre sedi dell’intera regione.

In questo modo si sfrutterà la presenza capillare degli uffici postali per rendere la Sanità più vicina alle persone. Sguardo rivolto soprattutto a quelle che vivono in piccoli comuni o aree interne, riducendo i disagi e gli spostamenti.

A chi è rivolto il servizio

Il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie è rivolto solo ai cittadini che hanno la residenza o il domicilio in Calabria. Sarà poi attivo progressivamente nei 387 uffici postali Polis che si trovano in comuni con meno di quindicimila abitanti.

Tale limitazione dipende dal fatto che il sistema è collegato direttamente al Cup regionale. Gestisce quindi solo le prestazioni erogate dalle aziende sanitarie locali. Secondo Occhiuto, tale sistema servirà a modernizzare i servizi pubblici, per offrire una Sanità più semplice e alla portata di tutti.

Come utilizzare il servizio

Per fruire del nuovo servizio messo a disposizione da Poste Italiane, basterà recarsi agli sportelli con la tessera sanitaria e la ricetta elettronica dell’intestatario (quest’ultima non sarà accettata in forma cartacea). L’impiegato postale inserirà poi codice fiscale e numero della ricetta medica, verificando in tempo reale i posti diponibili.

Il cittadino potrà quindi scegliere l’appuntamento più adatto alle sue necessità direttamente dal dispositivo Pad presente allo sportello. Selezionerà quindi una tra le opzioni proposte. Una volta scelto il giorno, la prenotazione verrà inviata in modo telematico alla Regione. L’impiegato consegnerà infine un promemoria cartaceo con tutti i dettagli al cittadino.

Quali sono i costi?

Ogni singola prenotazione presso gli uffici postali costa 2,15 euro Iva inclusa. Tale costo riguarda esclusivamente il servizio di gestione della pratica presso l’ufficio postale.

Per quanto riguarda il pagamento, va effettuato direttamente allo sportello durante la prenotazione mediante:

soldi contanti;

carta Postepay o Postamat;

altre carte di pagamento accettate dall’ufficio postale.

Effettuata tale operazione, l’impiegato consegnerà una ricevuta come prova del pagamento.

Nel caso si desideri ricevere la fattura, lo si dovrà comunicare all’operatore. Questi procederà poi ad annotare i dati e l’indirizzo. Si riceverà quindi una ricevuta fiscale nell’immediato. Soltanto in seguito si otterrà la fattura vera e propria, spedita all’indirizzo indicato.

Il servizio non serve solo a prenotare

Il servizio Prenotazioni Prestazioni Sanitarie Cup Calabria non serve solo a fissare un appuntamento, ma anche a modificare o disdire le visite già prenotate.

Per quanto riguarda gli uffici che al momento effettuano tale servizio, essi sono:

Rosarno, via Nazionale 132 – 89025 Rosarno;

Gioiosa Ionica, Gabriele d’Annunzio 14 – 89042 Gioiosa Ionica;

Monasterace Marina, via Nazionale Jonica 97 – Monasterace Marina;

Lazzaro, corso Italia 72 – 89062 Motta San Giovanni;

San Luca, via Manzoni 19 – 89030 San Luca.

Quali sono gli obblighi di Poste

Poste Italiane ha l’obbligo di svolgere il servizio di prenotazione delle visite con cura, seguendo le regole stabilite.

Bisogna, però, sapere che:

il suo unico compito è controllare che il cittadino abbia una ricetta elettronica valida e la tessera sanitaria (non è tenuta a verificare la bontà dei dati medici);

risponde dei documenti solo da quando li riceve, ed è responsabile esclusivamente per i danni causati dal suo operato.

Non è invece responsabile per ritardi o interruzioni del servizio per:

eventi improvvisi e fuori dal controllo umano;

errori o informazioni errate fornite dai cittadini;

problemi tecnici alla rete internet o ai sistemi informatici della regione Calabria.

È importante infine sapere che l’azienda si occupa soltanto della prenotazione. Non interviene infatti nel rapporto tra centri medici e utenti.

Nel caso in cui, infine, una struttura sanitaria non abbia posti, rifiuti la prenotazione o decida di spostare la data della visita, la responsabilità non sarà di Poste.

Come effettuare un reclamo?

Qualora vi sia un problema di funzionamento dell’ufficio postale o per l’invio della domanda, il cittadino oppure qualcuno che agisce per suo conto, ha la possibilità di presentare un reclamo ufficiale.

Quest’ultimo dev’essere inviato entro tre mesi dal giorno di richiesta del servizio a Poste Italiane. L’azienda dovrà poi rispondere entro 45 giorni dal momento in cui riceve la comunicazione.

Come prenotare un appuntamento all’ufficio postale?

Per evitare code allo sportello postale, è possibile prenotare un appuntamento, scegliendo l’orario e la data più comodi. Tale operazione si può effettuare collegandosi al sito ufficiale di Poste, inserendo le proprie credenziali, oppure mediante la app di Poste Italiane.

In alternativa, si può chiamare il numero 06.45264536, che è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il costo della chiamata, però, sia da rete fissa che cellulare, è a pagamento e la tariffa dipende dal proprio operatore.

Il giorno dell’appuntamento, poi, basterà recarsi presso l’ufficio postale qualche minuto prima dell’orario stabilito. Non appena si libererà una postazione, infatti, il cittadino verrà ricevuto dal primo impiegato disponibile.

La prenotazione, infine, potrà essere annullata in qualsiasi momento.

Il servizio WiFi in Posta

Oltre alla prenotazione delle prestazioni specialistiche, un altro servizio utile offerto da Poste Italiane è la possibilità di accedere al Wifi gratuito negli uffici che espongono il simbolo del Poste Wifi.

È necessario solo registrare il proprio dispositivo per la prima volta e poi la connessione sarà sempre automatica in tutti gli uffici autorizzati senza la necessità di inserire nuovamente i dati.

Ogni cittadino, però, potrà collegare solo fino a dieci dispositivi diversi.