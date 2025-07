Il Decreto Sport è legge: nuove regole per Euro 2032, Milano-Cortina, America's Cup, Atp Finals e ammortamento cartellini. Tutte le novità per lo sport italiano

ANSA Decreto sport approvato, slitta la nomina del commissario per gli stadi

Via al Decreto Sport alla Camera, passato con 168 si, 109 no e 6 gli astenuti. Si tratta del provvedimento recante “disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”. Il decreto prevede, tra le altre cose, la nomina di un commissario straordinario per gli stadi in vista di Euro 2032 e per le Paralimpiadi di Milano Cortina, una nuova governance per le Atp Finals e interventi mirati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e per l’America’s Cup 2027.

Grandi eventi sportivi, le nuove regole

Il decreto contiene una serie di regole relative a tutti gli appuntamenti internazionali in calendario che si terranno in Italia, da quelli già citati al campionato di calcio europeo Uefa 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. Su questo punto, la nomina del Commissario straordinario per le opere infrastrutturali non è stata più inclusa nel decreto; prima va infatti risolta la questione dei cinque stadi da candidare e da sottoporre alle verifiche Uefa.

È stato approvato un emendamento che stabilisce che, qualora l’amministrazione centrale o le società da essa controllate non quotate in borsa concedano contributi superiori a 5 milioni di euro a favore dell’organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, Sport e Salute sarà l’ente incaricato di partecipare alle attività di monitoraggio, gestione e organizzazione dell’evento.

Inoltre, c’è anche la nascita di un “Fondo italiano per lo sport“, gestito dall’Istituto per il credito sportivo e culturale, con l’obiettivo di sostenere la promozione, l’aggiudicazione e l’organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali.

Dal costo dei cartellini alle regole sulle scommesse illecite, le nuove regole

Il Decreto Sport introduce una novità rilevante per le società calcistiche italiane: sarà possibile ammortizzare il costo dei cartellini dei calciatori fino a un massimo di otto anni, rispetto ai cinque attualmente previsti. Questo nuovo limite, tuttavia, non modifica le regole Uefa, che continuano a fissare il tetto a cinque anni. Tale differenza è evidente rispetto ad altri campionati, come quello inglese, dove da tempo vengono sottoscritti contratti di durata superiore, talvolta oltre gli otto anni che ora potrebbero essere introdotti in Italia.

Il decreto interviene anche sul contrasto alle scommesse sportive illecite, con un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative che gestiscono il settore e la Procura generale dello sport presso il Coni. Inoltre, un emendamento approvato in sede referente consentirà di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per rafforzare i controlli.

Milano-Cortina 2026, 30 milioni per la sicurezza

Per quanto riguarda le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel 2026, le misure comprendono il rilascio a titolo gratuito delle frequenze per la trasmissione dei giochi e la previsione che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere destinate all’uso degli impianti sportivi anche negli anni successivi al 2026.

Ma sono state anche stanziate risorse per 30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali. Inoltre, il dl contiene un’autorizzazione di spesa a favore del Ministero della Difesa pari ad oltre 13 milioni, per il 2025, al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate all’organizzazione.

Novità per America’s Cup e Atp Finals

Il Decreto Sport affida a Sport e Salute S.p.A., controllata dal Ministero dell’Economia, l’organizzazione e la gestione della 38ª edizione dell’America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. Il comitato tecnico di gestione dell’evento sarà composto da cinque rappresentanti italiani: tre nominati dal governo, uno designato da Sport e Salute e uno dal Comune di Napoli. Non è stata accolta la richiesta di includere un rappresentante della Regione Campania, scelta che ha generato polemiche.

Il Dl Sport interviene anche sulle Atp Finals di tennis, introducendo una nuova governance che prevede la creazione di un comitato con funzioni di coordinamento e monitoraggio, mentre l’organizzazione resta in capo alla Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e a Sport e Salute. Un emendamento approvato consente alla Fitp di organizzare autonomamente l’evento qualora rinunci ai fondi pubblici, escludendo così l’applicazione della governance allargata.