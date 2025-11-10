Pensioni, i vip lanciano l’allarme: “Rischiamo la miseria”

Massimo Boldi, Stefania Sandrelli ma anche Jerry Calà, Luca Ward e tanti altri. Sono solo alcuni degli 80 personaggi del mondo dello spettacolo che avrebbero firmato una lettera per denunciare una situazione che definiscono “paradossale” e che porterebbe molti artisti alla miseria.

Dopo anni di sentenze favorevoli in merito alla corretta liquidazione della “Quota B” delle pensioni ex Enpals, i vip denunciano una sentenza della Corte di Cassazione che chiederebbe la restituzione di una parte della loro pensione degli ultimi 10 anni circa, e che li porterebbe alla miseria.