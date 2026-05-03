La Cassazione chiarisce le regole del computo per chi è iscritto alla Gestione Separata: l'assegno decorre dal momento della richiesta e non dalla maturazione dei requisiti anagrafici e fiscali, con rischio di perdere mensilità

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

123RF

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha precisato i contorni del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione. Chi sceglie di uscire dal lavoro usando il computo della Gestione Separata, deve sapere che la decorrenza dell’assegno scatta alla presentazione della domanda, e non al momento in cui vengono raggiunti i requisiti fiscali e anagrafici. In questo caso al contribuente non spetterebbero gli eventuali arretrati.

Cosa cambia con l’ordinanza della Cassazione sulle pensioni in computo

La novità riguarda chi si avvale della facoltà di computo dei contributi nella Gestione Separata. Con l’ordinanza n. 10542 del 21 aprile 2026, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento già sostenuto dall’Inps: in caso di pensione liquidata tramite in tale regime, la domanda ha valore costitutivo. Ecco di seguito il testo del provvedimento:

“In tema di pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata, quando l’assicurato si avvale della facoltà di computo dei contributi versati nell’AGO ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 282/1996, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex art. 6 della legge n. 155/1981, bensì con la data della domanda amministrativa volta a richiedere il computo e la liquidazione della pensione unica. Ciò in quanto il montante contributivo, risultante dall’unificazione dei contributi delle diverse gestioni, si forma solo a seguito dell’esercizio di tale facoltà e la pensione non può decorrere anteriormente alla relativa istanza”.

Tradotto: la pensione nasce giuridicamente solo nel momento in cui il lavoratore presenta la richiesta di computo e liquidazione. Prima di allora, anche se i requisiti sono già maturati, il diritto economico non si consolida. È proprio questo il punto che cambia rispetto alla pensione di vecchiaia “ordinaria”.

Cos’è il computo nella Gestione Separata e a chi serve

Il computo è uno strumento previdenziale che consente di trasferire gratuitamente nella Gestione Separata i contributi versati in altre gestioni previdenziali obbligatorie. Può essere utile per chi ha avuto carriere frammentate con contributi distribuiti tra lavoro dipendente, autonomo o pubblico.

In pratica così si riesce a unificare la contribuzione in un’unica pensione, ma con una conseguenza importante. L’assegno viene ricalcolato interamente con il sistema contributivo. Questa scelta può convenire soprattutto a chi ha maturato pochi contributi prima del 1996 o vuole sfruttare i requisiti del sistema contributivo puro.

Perché non spettano gli arretrati della pensione

E veniamo al nodo principale della pronuncia della Cassazione. Nella pensione di vecchiaia ordinaria, la regola generale prevede che la decorrenza parta dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, anche se la domanda viene presentata in ritardo.

In questo caso, il neo pensionato avrà comunque diritto agli arretrati. Ovviamente occorre riferirsi alle norme dell’opzione previdenziale scelta. Se, ad esempio, si accede alla pensione anticipata, la decorrenza dell’assegno parte tre mesi dopo la maturazione dei requisiti contributivi.

Con il computo nella Gestione Separata, invece, la Cassazione ha stabilito che questa regola non vale. Il motivo è presto detto: il montante contributivo unitario, cioè la somma dei contributi trasferiti da più gestioni, si forma solo quando il lavoratore esercita formalmente l’opzione di computo. In altre parole: prima della domanda, quella pensione semplicemente non esiste. Per questo la decorrenza non può essere retroattiva e inizia dal mese successivo alla domanda, non prima.

I requisiti per usare il computo nella Gestione Separata

Per richiedere le pensioni in computo, gli iscritti alla Gestione Separata devono necessariamente possedere i seguenti requisiti:

almeno un contributo mensile nella Gestione Separata;

almeno 15 anni di contributi complessivi nelle gestioni coinvolte;

almeno 5 anni di contributi dopo il 1° gennaio 1996;

meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Restano esclusi i contributivi puri, cioè chi ha iniziato a versare solo dopo il 1996. Con il computo, in sintesi, si può sempre accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, purché l’assegno maturato sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale. In caso non vengano rispettati questi requisiti economici, è comunque possibile andare in pensione a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.