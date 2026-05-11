Computo pensione Gestione Separata, no arretrati e assegno solo dalla domanda: la sentenza

La giurisprudenza più recente ha messo un punto fermo su una questione che interessa molti lavoratori con carriere “miste”: la decorrenza della pensione di vecchiaia quando si utilizza il computo dei contributi nella Gestione Separata Inps.
Il messaggio della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 10542/2026 è chiaro: non sempre il trattamento previdenziale parte dal momento in cui si maturano i requisiti anagrafici. In alcuni casi, infatti, tutto dipende da quando si presenta la domanda. Vediamo più da vicino perché.
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Il caso concreto, che cosa è successo in breve
La vicenda che ha portato al pronunciamento della Suprema Corte nasce da un contenzioso tra un pensionato e Inps. In primo grado e in appello, i giudici avevano riconosciuto il diritto alla decorrenza della sua pensione a partire dal momento in cui erano stati maturati i requisiti anagrafici (cioè dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile).
L’ente previdenziale si è però opposto a questo esito giudiziario, impugnando la decisione e sostenendo una tesi diversa: la pensione, in presenza di computo dei periodi assicurativi, può essere liquidata solo dalla domanda amministrativa vera e propria. E la Cassazione ha dato ragione a Inps, cassando la sentenza della corte territoriale milanese.
Il punto chiave, che cos’è il “computo” nella Gestione Separata
Per capire appieno il significato della decisione — e la sua portata generale — bisogna partire dal fondamentale concetto del computo dei contributi. È la facoltà prevista dall’art. 3 del decreto ministeriale 282/1996 che, su apposita iniziativa, consente al lavoratore iscritto alla Gestione Separata Inps di:
- trasferire gratuitamente i contributi versati in altre gestioni previdenziali (come l’assicurazione generale obbligatoria – Ago per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti);
- farli confluire computandoli nella Gestione Separata;
- ottenere la liquidazione di una sola e unica pensione, calcolata interamente con il sistema contributivo.
Con questo meccanismo, i lavoratori con carriere frammentate possono maturare più facilmente i requisiti pensionistici, ma attenzione perché non tutte le contribuzioni sono trasferibili e unificabili. Restano, ad esempio, escluse quelle delle casse professionali (mentre nel distinto istituto della ricongiunzione si registra un’apertura).
Perché la domanda è decisiva
Secondo i giudici di piazza Cavour il punto centrale è che, prima della domanda di computo all’Inps, il “montante contributivo unificato” non può essere applicato semplicemente perché non esiste. Tecnicamente:
- i contributi restano separati nelle diverse gestioni e montanti;
- non esiste ancora una base unica su cui calcolare la pensione;
- il diritto alla pensione in quella forma non è stato ancora concretamente esercitato.
È solo con l’effettiva esercizio dell’opzione che i contributi vengono “convogliati” nella Gestione Separata, formandosi il montante contributivo complessivo composto da tutti i contributi rivalutati annualmente. Per questa via, insorge il diritto alla pensione unica e si determina la conseguenza pratica che pone fine alla disputa tra la pensionata e l’ente previdenziale: niente decorrenza retroattiva del trattamento.
Tra diritto alla pensione e decorrenza effettiva, i chiarimenti Inps
La Cassazione ribadisce così un generale principio giurisprudenziale: la materiale erogazione della pensione — a carico della Gestione Separata Inps — scatta dalla data della domanda di computo, non dal raggiungimento dell’età pensionabile (che può essere agevolmente calcolata). A ben vedere, questo rappresenta una deroga alla regola generale prevista dall’art. 6 della legge n. 155/1981, secondo cui la pensione di vecchiaia decorre normalmente dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
Ma quella regola — si badi bene — non si applica quando il diritto nasce da una libera scelta del lavoratore, come nel caso del computo. Perciò se è vero che il diritto alla pensione può maturare con età e contributi, è altrettanto vero che la maturazione dei ratei mensili spettanti dipende dalla data della domanda, quando serve un atto volontario del lavoratore.
In parole semplici, se i requisiti possono far nascere il diritto, solo la domanda fa “partire” la pensione. E tra i due momenti non c’è retroattività.
Che cosa cambia
Il messaggio giurisprudenziale per cittadini ed operatori è costante e consolidato. Come spiegato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10542/2026, non ci sono più margini di interpretazione diversa. La liquidazione della pensione “unificata” non decorre automaticamente con l’età e la maturazione dei requisiti, ma solo con la domanda e in particolare dal primo giorno successivo alla sua presentazione.
Quello della Suprema Corte è un passaggio cruciale, perché cambia la logica rispetto alla pensione “tradizionale” e attribuisce alla richiesta di computo un ruolo costitutivo. È quindi raccomandabile che i lavoratori facciano molta attenzione, presentando subito la domanda agli uffici dell’ente previdenziale, non appena cessata l’attività lavorativa.
In termini pratici, ritardare anche di pochi mesi significa perdere definitivamente i ratei di pensione di vecchiaia non richiesti a suo tempo e quando era già possibile farlo. Se un lavoratore raggiunge l’età pensionabile, ma presenta la domanda di computo mesi (o anni) dopo, non potrà più recuperare i soldi persi che resteranno allo Stato.
Per completezza ricordiamo che il computo nella Gestione Separata richiede alcune condizioni da rispettare, ossia almeno 15 anni di contributi complessivi, almeno 5 anni dopo il primo gennaio 1996, meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e almeno un contributo mensile nella Gestione Separata.
Nonostante il vincolo sulla decorrenza, il computo potrebbe essere conveniente perché — oltre a facilitare il raggiungimento dei requisiti pensionistici — permette di accedere a regole del sistema contributivo, talvolta più favorevoli, ed è utile soprattutto per chi ha carriere discontinue o pochi contributi prima del 1996.