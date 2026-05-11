Computo pensione Gestione Separata, no arretrati e assegno solo dalla domanda: la sentenza

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123RF La Cassazione spiega perché è preferibile esercitare subito il diritto di computo Gestione Separata Inps. Ecco cosa sapere

La giurisprudenza più recente ha messo un punto fermo su una questione che interessa molti lavoratori con carriere “miste”: la decorrenza della pensione di vecchiaia quando si utilizza il computo dei contributi nella Gestione Separata Inps.

Il messaggio della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 10542/2026 è chiaro: non sempre il trattamento previdenziale parte dal momento in cui si maturano i requisiti anagrafici. In alcuni casi, infatti, tutto dipende da quando si presenta la domanda. Vediamo più da vicino perché.

Il caso concreto, che cosa è successo in breve

La vicenda che ha portato al pronunciamento della Suprema Corte nasce da un contenzioso tra un pensionato e Inps. In primo grado e in appello, i giudici avevano riconosciuto il diritto alla decorrenza della sua pensione a partire dal momento in cui erano stati maturati i requisiti anagrafici (cioè dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile).

L’ente previdenziale si è però opposto a questo esito giudiziario, impugnando la decisione e sostenendo una tesi diversa: la pensione, in presenza di computo dei periodi assicurativi, può essere liquidata solo dalla domanda amministrativa vera e propria. E la Cassazione ha dato ragione a Inps, cassando la sentenza della corte territoriale milanese.

Il punto chiave, che cos’è il “computo” nella Gestione Separata

Per capire appieno il significato della decisione — e la sua portata generale — bisogna partire dal fondamentale concetto del computo dei contributi. È la facoltà prevista dall’art. 3 del decreto ministeriale 282/1996 che, su apposita iniziativa, consente al lavoratore iscritto alla Gestione Separata Inps di:

trasferire gratuitamente i contributi versati in altre gestioni previdenziali (come l’assicurazione generale obbligatoria – Ago per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti);

farli confluire computandoli nella Gestione Separata;

ottenere la liquidazione di una sola e unica pensione, calcolata interamente con il sistema contributivo.

Con questo meccanismo, i lavoratori con carriere frammentate possono maturare più facilmente i requisiti pensionistici, ma attenzione perché non tutte le contribuzioni sono trasferibili e unificabili. Restano, ad esempio, escluse quelle delle casse professionali (mentre nel distinto istituto della ricongiunzione si registra un’apertura).

Perché la domanda è decisiva

Secondo i giudici di piazza Cavour il punto centrale è che, prima della domanda di computo all’Inps, il “montante contributivo unificato” non può essere applicato semplicemente perché non esiste. Tecnicamente:

i contributi restano separati nelle diverse gestioni e montanti;

non esiste ancora una base unica su cui calcolare la pensione;

il diritto alla pensione in quella forma non è stato ancora concretamente esercitato.

È solo con l’effettiva esercizio dell’opzione che i contributi vengono “convogliati” nella Gestione Separata, formandosi il montante contributivo complessivo composto da tutti i contributi rivalutati annualmente. Per questa via, insorge il diritto alla pensione unica e si determina la conseguenza pratica che pone fine alla disputa tra la pensionata e l’ente previdenziale: niente decorrenza retroattiva del trattamento.

Tra diritto alla pensione e decorrenza effettiva, i chiarimenti Inps

La Cassazione ribadisce così un generale principio giurisprudenziale: la materiale erogazione della pensione — a carico della Gestione Separata Inps — scatta dalla data della domanda di computo, non dal raggiungimento dell’età pensionabile (che può essere agevolmente calcolata). A ben vedere, questo rappresenta una deroga alla regola generale prevista dall’art. 6 della legge n. 155/1981, secondo cui la pensione di vecchiaia decorre normalmente dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.

Ma quella regola — si badi bene — non si applica quando il diritto nasce da una libera scelta del lavoratore, come nel caso del computo. Perciò se è vero che il diritto alla pensione può maturare con età e contributi, è altrettanto vero che la maturazione dei ratei mensili spettanti dipende dalla data della domanda, quando serve un atto volontario del lavoratore.

In parole semplici, se i requisiti possono far nascere il diritto, solo la domanda fa “partire” la pensione. E tra i due momenti non c’è retroattività.

Che cosa cambia

Il messaggio giurisprudenziale per cittadini ed operatori è costante e consolidato. Come spiegato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10542/2026, non ci sono più margini di interpretazione diversa. La liquidazione della pensione “unificata” non decorre automaticamente con l’età e la maturazione dei requisiti, ma solo con la domanda e in particolare dal primo giorno successivo alla sua presentazione.

Quello della Suprema Corte è un passaggio cruciale, perché cambia la logica rispetto alla pensione “tradizionale” e attribuisce alla richiesta di computo un ruolo costitutivo. È quindi raccomandabile che i lavoratori facciano molta attenzione, presentando subito la domanda agli uffici dell’ente previdenziale, non appena cessata l’attività lavorativa.

In termini pratici, ritardare anche di pochi mesi significa perdere definitivamente i ratei di pensione di vecchiaia non richiesti a suo tempo e quando era già possibile farlo. Se un lavoratore raggiunge l’età pensionabile, ma presenta la domanda di computo mesi (o anni) dopo, non potrà più recuperare i soldi persi che resteranno allo Stato.

Per completezza ricordiamo che il computo nella Gestione Separata richiede alcune condizioni da rispettare, ossia almeno 15 anni di contributi complessivi, almeno 5 anni dopo il primo gennaio 1996, meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e almeno un contributo mensile nella Gestione Separata.

Nonostante il vincolo sulla decorrenza, il computo potrebbe essere conveniente perché — oltre a facilitare il raggiungimento dei requisiti pensionistici — permette di accedere a regole del sistema contributivo, talvolta più favorevoli, ed è utile soprattutto per chi ha carriere discontinue o pochi contributi prima del 1996.