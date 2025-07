Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi: scopri l’andamento del prezzo all’ingrosso del metano in Italia e cosa significa per consumatori e operatori energetici.

Il valore del PSV oggi, 22 Luglio 2025, si attesta a 37,66 €/MWh. Questo dato rappresenta il prezzo medio del gas naturale scambiato all’ingrosso sul mercato italiano, un riferimento fondamentale per operatori energetici, aziende e consumatori che desiderano monitorare l’andamento dei costi energetici.

Analizzando la tendenza delle ultime settimane, il PSV mostra una certa volatilità, con oscillazioni comprese tra i 36 e i 39 €/MWh. Dopo una fase di lieve crescita nella prima metà di luglio, culminata con un picco di 39,20 €/MWh il 15 Luglio 2025, si è registrata una graduale discesa, seguita da una nuova fase di stabilizzazione intorno ai 37-38 €/MWh. L’attuale valore riflette una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti, segno di un mercato che, pur restando dinamico, non presenta al momento forti tensioni rialziste.

Andamento giornaliero del PSV Giorno Valore medio nel giorno (€/MWh) Variazione percentuale 22 Luglio 2025 37,66 -1,54% 21 Luglio 2025 38,25 +4,85% 20 Luglio 2025 36,48 -0,74% 19 Luglio 2025 36,75 -0,94% 18 Luglio 2025 37,10 -1,93% 17 Luglio 2025 37,83 -0,45% 16 Luglio 2025 38,00 -3,07% 15 Luglio 2025 39,20 +0,75% 14 Luglio 2025 38,91 +7,99% 13 Luglio 2025 36,03 +0,42% 12 Luglio 2025 35,88 -2,18% 11 Luglio 2025 36,68 +0,11% 10 Luglio 2025 36,64 +0,14% 9 Luglio 2025 36,59 +0,77% 8 Luglio 2025 36,31 -1,65% 7 Luglio 2025 36,92 +1,77% 6 Luglio 2025 36,28 -0,49% 5 Luglio 2025 36,46 -1,22% 4 Luglio 2025 36,91 -4,13% 3 Luglio 2025 38,50 +2,33% 2 Luglio 2025 37,62 +1,40% 1 Luglio 2025 37,10 —

Che cos’è il PSV? Il Punto di Scambio Virtuale (PSV) è il principale hub di scambio del gas naturale in Italia. Si tratta di una piattaforma virtuale dove avvengono le transazioni tra operatori, consentendo la compravendita di gas in modo trasparente ed efficiente. Il prezzo del PSV rappresenta quindi il riferimento per il mercato italiano, influenzando sia i contratti all’ingrosso sia, indirettamente, le tariffe per i consumatori finali.

Andamento del Future TTF del gas

Cos’è il TTF? Il Title Transfer Facility (TTF) è il principale mercato di riferimento per il gas naturale in Europa, con sede nei Paesi Bassi. Il prezzo del TTF è considerato il benchmark europeo, influenzando le dinamiche di prezzo anche nei mercati nazionali come quello italiano. Il future TTF rappresenta il prezzo per la consegna futura del gas e viene utilizzato da operatori e investitori per coprire i rischi di prezzo o per attività speculative.

Negli ultimi 60 giorni, il TTF ha mostrato una tendenza generalmente ribassista, passando da valori superiori ai 40 €/MWh di fine giugno a livelli attuali intorno ai 33 €/MWh. Dopo una fase di volatilità a cavallo tra giugno e luglio, con picchi e rapide correzioni, il prezzo si è stabilizzato su valori più bassi, riflettendo un mercato meno sotto pressione rispetto ai mesi precedenti. La diminuzione dei prezzi è stata favorita da una domanda contenuta e da una buona disponibilità di gas negli stoccaggi europei.

Andamento del TTF negli ultimi 60 giorni Giorno Valore medio nel giorno (€/MWh) Variazione percentuale 21 Luglio 2025 33,209 -0,36% 20 Luglio 2025 33,33 +0,05% 19 Luglio 2025 33,312 -2,81% 18 Luglio 2025 34,274 -0,01% 17 Luglio 2025 34,277 +0,88% 16 Luglio 2025 33,977 -3,10% 15 Luglio 2025 35,061 -0,21% 14 Luglio 2025 35,133 +0,90% 13 Luglio 2025 34,821 +0,09% 12 Luglio 2025 34,788 +0,39% 11 Luglio 2025 34,654 +1,41% 10 Luglio 2025 34,173 +1,28% 9 Luglio 2025 33,741 +1,90% 8 Luglio 2025 33,111 -0,68% 7 Luglio 2025 33,339 +1,49% 6 Luglio 2025 32,849 +0,15% 5 Luglio 2025 32,801 -1,03% 4 Luglio 2025 33,144 +0,23% 3 Luglio 2025 33,068 +0,32% 2 Luglio 2025 32,962 +1,23% 1 Luglio 2025 32,56 -0,15% 30 Giugno 2025 32,61 -0,73% 29 Giugno 2025 32,849 -0,05% 28 Giugno 2025 32,866 -2,62% 27 Giugno 2025 33,749 -4,25% 26 Giugno 2025 35,243 -0,88% 25 Giugno 2025 35,557 -11,80% 24 Giugno 2025 40,297 -2,86% 23 Giugno 2025 41,482 +2,71% 22 Giugno 2025 40,388 +0,17% 21 Giugno 2025 40,319 -1,11% 20 Giugno 2025 40,771 +4,22% 19 Giugno 2025 39,12 +0,68% 18 Giugno 2025 38,854 +1,93% 17 Giugno 2025 38,119 +0,17% 16 Giugno 2025 38,053 +1,16% 15 Giugno 2025 37,617 +0,14% 14 Giugno 2025 37,565 +4,49% 13 Giugno 2025 35,949 +1,46% 12 Giugno 2025 35,433 +2,34% 11 Giugno 2025 34,623 -2,14% 10 Giugno 2025 35,382 -1,86% 9 Giugno 2025 36,053 +0,13% 8 Giugno 2025 36,007 +0,01% 7 Giugno 2025 36,005 -0,48% 6 Giugno 2025 36,179 +1,18% 5 Giugno 2025 35,759 +1,07% 4 Giugno 2025 35,382 +1,50% 3 Giugno 2025 34,86 +3,68% 2 Giugno 2025 33,623 -1,07% 1 Giugno 2025 33,988 -0,30% 31 Maggio 2025 34,089 -3,71% 30 Maggio 2025 35,401 -3,21% 29 Maggio 2025 36,573 -0,66% 28 Maggio 2025 36,817 -0,12% 27 Maggio 2025 36,861 +0,59% 26 Maggio 2025 36,647 +1,19% 25 Maggio 2025 36,215 -0,06% 24 Maggio 2025 36,237 -0,25% 23 Maggio 2025 36,328 —