Come in recenti casi analoghi, le autorità hanno disposto il richiamo di diversi prodotti per la potenziale presenza di cereulide.

Nelle prime settimane del 2026 le autorità sanitarie italiane hanno segnalato il richiamo di numerose partite di latte in polvere destinati a neonati e bambini. L’ultimo avviso riguarda 76 lotti dei marchi Aptamil e Mellin.

Il richiamo è stato pubblicato ufficialmente sul sito del ministero della Salute, a seguito di un adeguamento dei criteri di sicurezza europei sui limiti di una specifica tossina batterica. Le autorità hanno raccomandato a chiunque fosse in possesso dei lotti interessati di non utilizzare i prodotti e riportarli al punto vendita.

Un altro richiamo di latte, cosa sta succedendo

Il richiamo dei prodotti è legato alla possibile presenza di cereulide, una tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus che può provocare sintomi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea.

Le linee guida dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) hanno recentemente aggiornato i limiti ammessi di questa sostanza negli alimenti per lattanti. La soglia è stata stabilita in 0,014 microgrammi per ogni chilo di peso corporeo.

Come nel recente caso dei lotti di latte Nidina, il richiamo è stato effettuato in via precauzionale in risposta alla suddetta revisione dei criteri di sicurezza e alla diffusione delle nuove metodologie di analisi, che permettono di individuare livelli anche molto bassi di cereulide nei prodotti.

Quanti e quali lotti di latte per neonati e bimbi sono stati richiamati

L’elenco dei lotti interessati riporta dettagli su marchio, tipo di latte, numeri di lotto e termini minimi di conservazione (Tmc). I prodotto interessati sono tutti commercializzati da Danone Nutricia Spa e prodotti da Nutricia.

Prodotti Aptamil richiamati

I lotti Aptamil coinvolti includono diverse versioni di latte in polvere:

Aptamil 1 (2 x 55 g) X3 – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101464106, 101483730, con il termine minimo di conservazione (TMC) 07.08.2026 – 11.12.2026. Venduto in confezioni da 1100 g (2 x 550 g).

Aptamil 1 – 4 x 750 g It – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111467704- 111478158 – 111508824, con il termine minimo di conservazione (TMC) 08.07.2026 – 08.08.2026 – 30.10.2026. Venduto in confezioni da 750 g.

Aptamil 1 – 4 x 830 g It – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111463374 – 111473705 – 111476662 – 111488577 -111508826 – 111516238, con il termine minimo di conservazione (TMC) 05/07/2026 – 21/07/2026 – 03/08/2026 – 01/09/2026 – 30/10/2026 17/11/2026. Venduto in confezioni da 830 g.

Aptamil 2 (2 x 600 g) X3 – Latte Di Proseguimento In Polvere. Lotti: 101480173 – 101486762, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19.11.2026 – 03.01.2027. Venduto in confezioni da 1200 g (2 × 600 g).

Aptamil 2 – 4 x 750 g It – Latte Di Proseguimento In Polvere. Lotti: 111470148 – 111516272, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21.07.2026 – 19.11.2026. Venduto in confezioni da 750 g.

Aptamil 2 – 4 x 830 g It – Latte Di Proseguimento In Polvere. Lotti: 111463178 – 111470641 – 111475576 – 111493945 – 111506640 – 111521789 – 111526893, con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/07/2026 – 21/07/2026 – 30/07/2026 – 19/09/2026 – 24/10/2026 – 05/12/2026 – 22/12/2026. Venduto in confezioni da 830 g.

Aptamil Ar 2 – 6 x 400 g It – Alimento A Fini Medici Speciali. Lotti: 111501520, con il termine minimo di conservazione (TMC) 10/10/2026. Venduto in confezioni da 400 g.

Aptamil Tab Fo 4x (105 × 4,8 g) It – Latte Di Proseguimento In Polvere Compressa. Lotti: 111461081 – 111467764 – 111467786 – 111467800 – 111467828 – 111472937 – 111502133 – 111502464 – 111502465 – 111508772 – 111511188 – 111511209 – 111511243 – 111519134 – 111519180 – 111523388 – 111526317 – 111526350 – 111526369 – 111539662 – 111540241 – 111540662 – 111553679 – 111556437 – 111556613 – 111556711, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21/06/2026 – 10/07/2026 – 11/07/2026- 12/07/2026 – 13/07/2026 – 23/07/2026 – 13/10/2026 – 12/10/2026 – 11/10/2026 – 02/11/2026 – 07/11/2026 – 06/11/2026 – 05/11/2026 – 11/12/2026 – 12/12/2026 – 15/12/2026 – 16/12/2026 – 17/12/2026 – 18/12/2026 – 22/01/2027 – 23/01/2027 – 21/01/2027 – 08/03/2027 – 11/03/2027 – 10/03/2027- 09/03/2027. Venduto in confezioni da 504 g (21 × 24 g).

Aptamil Tab If 4x (105 × 4,6 g) It – Latte Per Lattanti In Polvere Compressa. Lotti: 111455974 – 111455975 – 111468320 – 111498894 – 111499067 – 111499120 – 111506616 – 111506629 – 111518977 – 111519140 – 111519160 – 111519763 – 111519764 – 111520024 – 111522607 – 111522727 – 111529087, con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2026 – 01/06/2026 – 07/07/2026 – 04/10/2026 – 06/10/2026 – 05/10/2026- 27/10/2026 – 26/10/2026 – 26/11/2026 – 27/11/2026 – 28/11/2026 – 30/11/2026- 29/11/2026 – 25/11/2026 – 03/12/2026 – 04/12/2026 – 24/12/2026. Venduto in confezioni da 479 g (21 × 22,8 g).

Aptamil Profutura 1 – It 4 x 800g Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111515235, con il termine minimo di conservazione (TMC) 14.05.2027. Venduto in confezioni da 800 g.

Aptamil Profutura 2 – It 4x800g Latte Di Proseguimento In Polvere Compressa. Lotti: 111507694 – 111519879 – 111529574, con il termine minimo di conservazione (TMC) 11/05/2027 – 13/06/2027 – 16/07/2027. Venduto in confezioni da 800 g.

Prodotti Mellin richiamati

I lotti Mellin interessati sono tutte versioni di latte per neonati in polvere, distribuiti in diversi formati e con diversi termini di conservazione.

Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101480157 – 101486748, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026 – 01/01/2027. Venduto in confezioni da 770 g (2 × 385 g)

Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101480142 – 101480660, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026 20/11/2026. Venduto in confezioni da 700 g (2 × 350 g)

Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101489727, con il termine minimo di conservazione (TMC) 23/01/2027. Venduto in confezioni da 1100 g (2 × 550 g)

Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101483918, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19/11/2026. Venduto in confezioni da 770 g (2 × 385 g)

Come verificare se si è in possesso di un prodotto richiamato

Per capire se il prodotto che si è acquistato rientra nel novero del richiamo, bisogna fare riferimento all’elenco ufficiale sopra citato e controllare:

il marchio (Aptamil, Mellin);

il numero di lotto riportato sulla confezione;

il termine minimo di conservazione (TMC), che deve corrispondere a uno di quelli inclusi nella lista.

Se uno di questi elementi è in linea con i lotti richiamati, non bisogna somministrare il prodotto ai bambini e occorre riportarlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.