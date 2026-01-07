Nestlé ha diffuso un comunicato, spiegando che il richiamo dei propri prodotti è preventivo: ecco i rischi e cosa fare

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

iStock Latte Nestlé per neonati richiamato: ecco i rischi

Nestlé ha avviato un richiamo volontario di alcuni prodotti per l’infanzia in differenti Paesi europei, Italia compresa. Nell’elenco rientrano anche dei lotti di latte per neonati. L’azienda ha precisato come la misura in questione sia precauzionale, figlia di un problema di qualità individuato in un ingrediente proveniente da uno dei principali fornitori del gruppo.

Latte Nestlé: problemi segnalati

Facendo riferimento al comunicato rilasciato da Nestlé, l’attenzione aziendale si concentra su una potenziale deviazione microbiologica. Questa è stata riscontrata in un ingrediente della composizione di alcune formulazioni.

Per tale ragione è stata effettuata “un’analisi di tutti gli oli di acido arachidonico e delle miscele di oli corrispondenti” impiegati nella creazione di prodotti potenzialmente coinvolti. Allo stato attuale, si precisa, non risultano casi di malattia connessi ai lotti in questione.

Ogni mercato prevede una specifica denominazione per questi beni richiamati. Tra i vari Stati, sono coinvolti:

Italia;

Germania;

Austria;

Danimarca;

Svezia.

Cosa fare in caso d’acquisto

In caso di richiami, il consiglio primario è sempre quello di non consumare i prodotti indicati. Occorre seguire le istruzioni di assistenza, che prevedono la restituzione delle confezioni presso il punto vendita dov’è stato effettuato l’acquisto.

Ciò dopo aver verificato numero di lotto e data di scadenza riportati in etichetta. Si otterrà un risarcimento o una sostituzione, ma nel caso di Nestlé è disponibile un numero d’assistenza dedicato: 800 434 434, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Degli addetti forniscono dunque informazioni dettagliate e indicazioni sulle modalità di gestione del richiamo.

Un caso decisamente ben gestito, che riaccende però i riflettori su un tema molto sensibile per il mercato: la filiera degli ingredienti e il controllo qualità nei prodotti destinati a una fascia di consumatori “fragili”, come i neonati.

Lotti Nestlé richiamati in Italia