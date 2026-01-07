Latte Nestlé richiamato, stop a prodotti per l’infanzia: i lotti interessati

Nestlé ha diffuso un comunicato, spiegando che il richiamo dei propri prodotti è preventivo: ecco i rischi e cosa fare

Latte Nestlé per neonati richiamato: ecco i rischi

Nestlé ha avviato un richiamo volontario di alcuni prodotti per l’infanzia in differenti Paesi europei, Italia compresa. Nell’elenco rientrano anche dei lotti di latte per neonati. L’azienda ha precisato come la misura in questione sia precauzionale, figlia di un problema di qualità individuato in un ingrediente proveniente da uno dei principali fornitori del gruppo.

Latte Nestlé: problemi segnalati

Facendo riferimento al comunicato rilasciato da Nestlé, l’attenzione aziendale si concentra su una potenziale deviazione microbiologica. Questa è stata riscontrata in un ingrediente della composizione di alcune formulazioni.

Per tale ragione è stata effettuata “un’analisi di tutti gli oli di acido arachidonico e delle miscele di oli corrispondenti” impiegati nella creazione di prodotti potenzialmente coinvolti. Allo stato attuale, si precisa, non risultano casi di malattia connessi ai lotti in questione.

Ogni mercato prevede una specifica denominazione per questi beni richiamati. Tra i vari Stati, sono coinvolti:

  • Italia;
  • Germania;
  • Austria;
  • Danimarca;
  • Svezia.

Cosa fare in caso d’acquisto

In caso di richiami, il consiglio primario è sempre quello di non consumare i prodotti indicati. Occorre seguire le istruzioni di assistenza, che prevedono la restituzione delle confezioni presso il punto vendita dov’è stato effettuato l’acquisto.

Ciò dopo aver verificato numero di lotto e data di scadenza riportati in etichetta. Si otterrà un risarcimento o una sostituzione, ma nel caso di Nestlé è disponibile un numero d’assistenza dedicato: 800 434 434, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Degli addetti forniscono dunque informazioni dettagliate e indicazioni sulle modalità di gestione del richiamo.

Un caso decisamente ben gestito, che riaccende però i riflettori su un tema molto sensibile per il mercato: la filiera degli ingredienti e il controllo qualità nei prodotti destinati a una fascia di consumatori “fragili”, come i neonati.

Lotti Nestlé richiamati in Italia

Prodotto Formato Tipologia Codice lotto Codice aggiuntivo Scadenza
NAN SUPREMEPRO 3 800 g Polvere DELWHP114 51240742F1 31/05/2027
NAN SUPREMEPRO 2 300 ml Liquido DELWHLP125 53090742F1 30/11/2026
NAN SUPREMEPRO 3 300 ml Liquido DELWHLP108 53070742F1 30/11/2026
NAN SUPREMEPRO 1 400 g Polvere DENWHPB288 51460742C2 31/05/2027
NAN PRE 70 ml Liquido DEDWHLP026 52840742D1 31/10/2026
NAN PRE 70 ml Liquido DEDWHLP026 51440742D1 31/10/2026
PRENAN POST 200 ml Liquido DEDWHLP018-1 52890742D1 31/10/2026
NAN EXPERT PRO SL 400 g Polvere NLNWB333 51150346AD 30/04/2027
NAN EXPERT PRO SL 400 g Polvere NLNWB333 53040346AC 31/10/2027
NIDINA 1 6 x 500 ml Liquido ESNWLP209-1 MP3 53010295E 31/10/2026
NIDINA 1 6 x 500 ml Liquido ESNWLP209-1 MP3 53070295E 30/11/2026
NIDINA 1 6 x 500 ml Liquido ESNWLP209-1 MP3 53370295E 31/12/2026
NIDINA 1 6 x 500 ml Liquido ESNWLP209-1 MP3 53380295E 31/12/2026
NIDINA 1 500 ml Liquido ESNWLP209-1 53000295E 31/10/2026
NIDINA 1 500 ml Liquido ESNWLP209-1 53070295E 30/11/2026
NIDINA 1 500 ml Liquido ESNWLP209-1 53220295E 30/11/2026
NIDINA 1 500 ml Liquido ESNWLP209-1 53230295E 30/11/2026
NIDINA OPTIPRO 1 2 x 600 g Polvere NLNWPB261 6 52620346BA 31/03/2027
NIDINA OPTIPRO 1 2 x 600 g Polvere NLNWPB261 6 52610346BB 31/03/2027
NIDINA 1 4 x 500 ml Liquido ESNWLP209-1 MP 3 53070295E 30/11/2026
NIDINA OPTIPRO 1 800 g Polvere NLNWPB261 51190346AE 30/04/2027
NIDINA OPTIPRO 1 800 g Polvere NLNWPB261 51200346AK 30/04/2027
NIDINA OPTIPRO 1 800 g Polvere NLNWPB261 51230346AD 31/05/2027

 