Gli incrementi si susseguiranno fino al 2028. Si calcola che un fumatore medio (da un pacchetto al giorno) spenderà 6 euro in più al mese e oltre 70 euro in più all'anno

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

ANSA

Il 6 maggio segna una data indigesta per i fumatori. Il prezzo di sigarette e sigari registra infatti un nuovo aumento medio di 20 centesimi di euro a pacchetto. Si tratta della seconda ondata, dopo una prima registrata il 15 aprile, di una serie di rincari che si prolungheranno fino al 2028.

La comunicazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impatta su diverse marche e incassa gli effetti dell’ultima Legge di Bilancio, la quale ha rivisto al rialzo le accise sui tabacchi.

Questione di accise, quanto pesano sul prezzo finale

Come accennato, il nuovo rincaro è legato all’incremento progressivo della componente fissa dell’accisa sui tabacchi lavorati, previsto dalla Manovra. La struttura fiscale è stata modificata con un percorso graduale inaugurato nel 2025 e che continuerà anche nei prossimi anni, secondo il seguente schema:

nel 2025: 29,50 euro ogni mille sigarette;

nel 2026: 32 euro ogni mille sigarette;

nel 2027: 35,50 euro ogni mille sigarette;

nel 2028: 38,50 euro ogni mille sigarette.

Ne consegue che l’entità del rincaro è variabile e dipende dalla variazione dell’accisa applicata al singolo prodotto. Per alcune marche, ad esempio, si parla di 10 euro in più al chilo, che corrispondono appunto a circa 20 centesimi in più per confezione. Per altre l’incremento è invece pari a 5 euro al chilo, cioè circa 10 centesimi aggiuntivi a pacchetto.

Con il nuovo adeguamento, il prezzo finale dei pacchetti si colloca in una fascia compresa tra 5,30 e 5,70 euro. Il che per un fumatore medio, che consuma una confezione di sigarette al giorno, si traduce in una spesa di 6 euro in più al mese e oltre 70 euro in più all’anno.

Quali marche di sigarette e sigari aumentano di prezzo

Come per l’incremento registrato il 15 aprile, l’aggiornamento pubblicato dall’Agenzia dei Monopoli riguarda più marche di sigari che di sigarette. Partendo da queste ultime, i prodotti interessati dall’aumento del prezzo risultano quattro del gruppo Corset e cinque della tipologia The King. Ecco l’elenco completo dei rincari delle “bionde”:

Corset Pink

Corset Lilas

Corset Marine

Corset White

The King Storm

The King Storm 100s

The King Storm SSL

The King SSL White

The King SSL Blue

Per quanto riguarda invece i sigari, i marchi interessati dalla misura sono molto più numerosi, in uno spettro che va dai pezzi singoli alle confezioni da 25. La forbice dei prezzi è decisamente più ampia e passa dai circa 6 euro (ad esempio la confezione da due dell’antico sigaro nostrano del Brenta 1763 Campesano) fino a oltre 1.500 euro per le tipologie più pregiate (come ad esempio l’astuccio da 10 pezzi del Davidoff Royal Release Salomones).

Perché le sigarette continueranno a costare di più

I tabagisti dovranno fare insomma i conti con un costo del tabacco che in Italia continuerà a salire almeno fino al 2028. La strategia del governo Meloni punta a un duplice obiettivo: aumentare il gettito fiscale e adeguare la tassazione italiana agli standard europei.

Secondo le stime contenute nella Manovra, il maggior gettito atteso supera 1,4 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Intanto la proposta popolare di aumentare di 5 euro il prezzo di sigarette, e-cig e prodotti a tabacco riscaldato si avvicina al traguardo parlamentare.