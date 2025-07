Il prezzo del PUN oggi 23 Luglio 2025: andamento e variazioni orarie

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 23 Luglio 2025, è pari a 118,58 €/MWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 22 Luglio 2025, il prezzo minimo si è attestato a 107,30 €/MWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto i 135,13 €/MWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali del pomeriggio, in particolare tra le 13 e le 15, mentre il picco di prezzo si è verificato nella fascia serale, tra le 19 e le 21.

Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€/MWh) Variazione rispetto al giorno precedente 23 Luglio 2025 118,58 +5,16 22 Luglio 2025 113,42 -7,38 21 Luglio 2025 120,80 +8,03 20 Luglio 2025 112,77 -4,71 19 Luglio 2025 117,49 -2,01 18 Luglio 2025 119,50 +3,59 17 Luglio 2025 115,92 -1,24 16 Luglio 2025 117,16 -5,36 15 Luglio 2025 122,52 +2,76 14 Luglio 2025 119,76 +13,94 13 Luglio 2025 105,83 +4,20 12 Luglio 2025 101,64 -14,44 11 Luglio 2025 116,07 +9,45 10 Luglio 2025 106,62 +5,80 9 Luglio 2025 100,83 -8,56 8 Luglio 2025 109,39 -8,88 7 Luglio 2025 118,27 +10,54 6 Luglio 2025 107,73 -14,66 5 Luglio 2025 122,39 -4,08 4 Luglio 2025 126,47 +4,88 3 Luglio 2025 121,59 -4,06 2 Luglio 2025 125,64 -8,04 1 Luglio 2025 133,69 +11,49 30 Giugno 2025 122,20 +42,51 29 Giugno 2025 79,69 -17,07 28 Giugno 2025 96,76 -21,65 27 Giugno 2025 118,41 -8,49 26 Giugno 2025 126,90 -2,84 25 Giugno 2025 129,74 -3,05 24 Giugno 2025 132,79 -3,79

Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€/MWh) Luglio 2025 116,26 Giugno 2025 111,78 Maggio 2025 93,58 Aprile 2025 99,85 Marzo 2025 120,55 Febbraio 2025 150,36 Gennaio 2025 143,03 Dicembre 2024 135,06 Novembre 2024 130,89 Ottobre 2024 116,69 Settembre 2024 117,13 Agosto 2024 128,44 Luglio 2024 114,54

Andamento del PUN

L’analisi delle ultime settimane mostra una volatilità significativa nei prezzi dell’energia elettrica. Nel breve periodo, il PUN ha registrato oscillazioni giornaliere anche superiori ai 10 €/MWh, con una tendenza all’aumento rispetto ai valori di inizio mese. Dopo un minimo relativo a fine giugno, il prezzo medio giornaliero è tornato a salire, raggiungendo oggi i 118,58 €/MWh. Sul lungo periodo, il confronto tra i valori medi mensili evidenzia una fase di stabilizzazione rispetto ai picchi di febbraio e marzo 2025, quando il PUN aveva superato i 150 €/MWh. Tuttavia, il dato di luglio 2025 (116,26 €/MWh) resta superiore rispetto ai mesi primaverili, segnalando una pressione rialzista tipica dei mesi estivi, complice l’aumento della domanda dovuto ai consumi per il raffrescamento.

Cos’è il PUN

Il PUN, ovvero Prezzo Unico Nazionale, rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata alla borsa elettrica italiana (IPEX). Viene calcolato come media ponderata dei prezzi orari delle transazioni concluse sul mercato del giorno prima e costituisce il parametro principale per la determinazione delle tariffe dell’energia elettrica per molte offerte a prezzo variabile.

Impatto su offerte indicizzate

Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN trasferiscono direttamente le variazioni del prezzo all’utente finale. In periodi di alta volatilità, come quello attuale, i consumatori possono trovarsi a pagare importi sensibilmente diversi di mese in mese. È quindi fondamentale monitorare l’andamento del PUN e valutare la convenienza tra offerte a prezzo fisso e variabile.

Implicazioni per la gestione della domanda

La forte variabilità oraria del PUN suggerisce l’importanza di una gestione intelligente dei consumi. Concentrando l’utilizzo di energia nelle fasce orarie più economiche, è possibile ridurre sensibilmente la spesa. Strumenti come i sistemi di domotica e le tariffe multiorarie possono aiutare famiglie e imprese a ottimizzare i costi, sfruttando le ore in cui il prezzo dell’energia è più basso.