Dal 15 aprile 2026 scattano nuovi aumenti su sigarette e altri prodotti da fumo con rincari tra 20 e 50 centesimi. La mappa dei nuovi prezzi

iStock krblokhin Sigarette, aumenti dal 15 aprile 2026.

Dal 15 aprile 2026 fumare costa di più: aumenta infatti il prezzo di sigarette, tabacco trinciato e a altri prodotti da fumo per via dell’aggiornamento delle accise.

I rincari, già annunciati da tempo, vanno dai 20 ai 50 centesimi a pacchetto. Colpiti sia marchi economici che prodotti di fascia più alta.

Quanto costano le sigarette oggi

Guardando ai listini, le sigarette più diffuse si collocano ormai stabilmente sopra i 6 euro a pacchetto, con alcune varianti che arrivano a 6,80 euro. I marchi più costosi superano anche questa soglia: è il caso di Dunhill International, che raggiunge i 7,20 euro.

Chi cerca di risparmiare trova ancora qualche opzione sotto i 5 euro, ma si tratta di una fascia sempre più ristretta. I prodotti più economici, come alcune varianti Black Devil o Corset, si fermano intorno ai 4,40 euro, ma anche qui i rincari non mancano.

Se guardiamo ai marchi più cari, in cima alla lista ci sono le Marlboro (nelle versioni Gold, White e Blue), insieme a Dunhill, Muratti e Kent, che costano 6,80 euro a pacchetto. Un po’ più economici sono brand come Camel, Merit o Pueblo, che si possono acquistare con una spesa che va dai 6 ai 6,50 euro.

Si ricorda che il prezzo delle sigarette e degli altri tabacchi lavorati si compone dei seguenti elementi:

accisa;

Iva;

aggio;

quota al fornitore.

Tabacco da rollare sempre più caro

“Le sigarette io me le rullo, così risparmio”. Tutti hanno almeno un amico che recita questo mantra.

Anche chi si è spostato sul tabacco trinciato per contenere la spesa viene colpito dai rincari. Le confezioni da 30 grammi si avvicinano ormai agli 8 euro, mentre quelle da 40 grammi arrivano facilmente a 10 o 11 euro. I formati più grandi, da 70 grammi, superano i 15 euro e in alcuni casi sfiorano i 19 euro.

Perché aumentano i prezzi delle sigarette

Alla base di questi rincari c’è l’aggiornamento delle accise previsto dalla Legge di Bilancio, un percorso che andrà avanti fino al 2028. Anno dopo anno, l’imposta minima sulle sigarette aumenta e con essa il prezzo finale per i consumatori.

L’aumento delle accise ha anche un effetto diretto sulle casse pubbliche. Le stime di Assoutenti parlano di 1,47 miliardi di euro in più tra il 2026 e il 2028. Già oggi, però, il tabacco rappresenta una voce importante: ogni anno garantisce circa 15 miliardi di euro di entrate fiscali.

Questo il commento di Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti:

Secondo le previsioni del Governo l’aumento dei prezzi al pubblico di sigarette e tabacco garantirà un maggiore gettito da 1,47 miliardi di euro nel triennio: 213 milioni di euro per l’anno 2026, 465,8 milioni per l’anno 2027 e 796,9 milioni per l’anno 2028. È bene ricordare che la tassazione sul tabacco porta ogni anno nelle casse dello Stato la bellezza di 15 miliardi di euro. Speriamo che parte delle maggiori entrate siano utilizzate dal Governo per potenziare misure contro i danni da fumo e incrementare la prevenzione specie in favore dei più giovani.

Il rischio del mercato illegale

Il costo più alto di sigarette e altri prodotti da fumo fa temere un maggiore ricorso al mercato illegale. Negli ultimi anni il valore complessivo ha raggiunto circa 1,2 miliardi di euro, con perdite rilevanti per lo Stato. Sempre più consumatori si rivolgono al mercato nero delle sigarette, sia nei punti vendita fisici sia online.

Sigarette e non solo, la mappa dei rincari

Qui di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi costi in vigore dal 15 aprile 2026.

Sigarette

Codice Marca e Prodotto Confezione Prezzo (€) 154 JPS ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,50 293 JPS RED astuccio da 20 pezzi 5,50 300 JPS SILVER astuccio da 20 pezzi 5,50 348 PETER STUYVESANT ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 6,30 352 PETER STUYVESANT GOLD astuccio da 20 pezzi 6,30 547 PETER STUYVESANT ORIGINAL 100’S astuccio da 20 pezzi 6,30 558 GAULOISES BLONDES BLU astuccio da 20 pezzi 5,50 583 DAVIDOFF GOLD SL LINE astuccio da 20 pezzi 6,80 640 GAULOISES BLONDES ROSSA astuccio da 20 pezzi 5,50 728 DAVIDOFF CLASSIC astuccio da 20 pezzi 6,80 758 DAVIDOFF GOLD astuccio da 20 pezzi 6,80 1634 WEST ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,20 1635 WEST BLUE astuccio da 20 pezzi 5,20 1672 NEWS RED astuccio da 20 pezzi 6,30 1788 PETER STUYVESANT GOLD 100’S astuccio da 20 pezzi 6,30 2286 JPS BLUE STREAM astuccio da 20 pezzi 5,50 2287 JPS RED 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 2288 JPS BLUE STREAM 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 2883 JPS SILVER 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 2956 JPS BLUE cartoccio da 20 pezzi 5,50 2957 JPS RED cartoccio da 20 pezzi 5,50 3006 JPS SSL-LINE SILVER astuccio da 20 pezzi 5,50 3007 JPS SSL-LINE WHITE astuccio da 20 pezzi 5,50 3364 MADEMOISELLE LA ROSE astuccio da 20 pezzi 5,50 3365 MADEMOISELLE LA BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 3536 MADEMOISELLE LA BLANCHE astuccio da 20 pezzi 5,50 3839 WEST BLUE 100S astuccio da 20 pezzi 5,20 3840 WEST ORIGINAL 100S astuccio da 20 pezzi 5,20 3941 JPS WHITE astuccio da 20 pezzi 5,50 20927 WEST SILVER astuccio da 20 pezzi 5,20 20957 MADEMOISELLE LA PLUS astuccio da 20 pezzi 5,50 21033 WEST BLUE SSL-LINE astuccio da 20 pezzi 5,20 21034 GAULOISES BLONDES BLU 100s astuccio da 20 pezzi 5,50 21035 GAULOISES BLONDES ROSSA 100s astuccio da 20 pezzi 5,50

Trinciati per sigaretta

Codice Marca e Prodotto Confezione Prezzo (€) 336 DRUM ORIGINAL da 40 grammi 10,50 361 DRUM WHITE da 40 grammi 10,50 706 DRUM BRIGHT BLUE da 40 grammi 10,50 801 GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL da 40 grammi 11,00 1915 GOLDEN VIRGINIA YELLOW da 40 grammi 11,00 3486 GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL da 30 grammi 8,30 3487 GOLDEN VIRGINIA YELLOW da 30 grammi 8,30 3519 JPS BLUE 30 GR da 30 grammi 7,80 3520 JPS RED 30 GR da 30 grammi 7,80 3802 HORIZON da 30 grammi 7,80 3942 HORIZON BLUE da 30 grammi 7,80 20201 JPS BLUE VOLUME da 30 grammi 7,80

Altri tabacchi da fumo

Codice Marca e Prodotto Confezione Prezzo (€) 2610 ELIXYR PIPE TOBACCO da 25 grammi 3,50

Per maggiori informazioni sui rincari delle sigarette e degli altri prodotti da fumo, si rimanda al sito ufficiale dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

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