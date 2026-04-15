Dal 15 aprile 2026 fumare costa di più: aumenta infatti il prezzo di sigarette, tabacco trinciato e a altri prodotti da fumo per via dell’aggiornamento delle accise.
I rincari, già annunciati da tempo, vanno dai 20 ai 50 centesimi a pacchetto. Colpiti sia marchi economici che prodotti di fascia più alta.
Indice
Quanto costano le sigarette oggi
Guardando ai listini, le sigarette più diffuse si collocano ormai stabilmente sopra i 6 euro a pacchetto, con alcune varianti che arrivano a 6,80 euro. I marchi più costosi superano anche questa soglia: è il caso di Dunhill International, che raggiunge i 7,20 euro.
Chi cerca di risparmiare trova ancora qualche opzione sotto i 5 euro, ma si tratta di una fascia sempre più ristretta. I prodotti più economici, come alcune varianti Black Devil o Corset, si fermano intorno ai 4,40 euro, ma anche qui i rincari non mancano.
Se guardiamo ai marchi più cari, in cima alla lista ci sono le Marlboro (nelle versioni Gold, White e Blue), insieme a Dunhill, Muratti e Kent, che costano 6,80 euro a pacchetto. Un po’ più economici sono brand come Camel, Merit o Pueblo, che si possono acquistare con una spesa che va dai 6 ai 6,50 euro.
Si ricorda che il prezzo delle sigarette e degli altri tabacchi lavorati si compone dei seguenti elementi:
- accisa;
- Iva;
- aggio;
- quota al fornitore.
Tabacco da rollare sempre più caro
“Le sigarette io me le rullo, così risparmio”. Tutti hanno almeno un amico che recita questo mantra.
Anche chi si è spostato sul tabacco trinciato per contenere la spesa viene colpito dai rincari. Le confezioni da 30 grammi si avvicinano ormai agli 8 euro, mentre quelle da 40 grammi arrivano facilmente a 10 o 11 euro. I formati più grandi, da 70 grammi, superano i 15 euro e in alcuni casi sfiorano i 19 euro.
Perché aumentano i prezzi delle sigarette
Alla base di questi rincari c’è l’aggiornamento delle accise previsto dalla Legge di Bilancio, un percorso che andrà avanti fino al 2028. Anno dopo anno, l’imposta minima sulle sigarette aumenta e con essa il prezzo finale per i consumatori.
L’aumento delle accise ha anche un effetto diretto sulle casse pubbliche. Le stime di Assoutenti parlano di 1,47 miliardi di euro in più tra il 2026 e il 2028. Già oggi, però, il tabacco rappresenta una voce importante: ogni anno garantisce circa 15 miliardi di euro di entrate fiscali.
Questo il commento di Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti:
Secondo le previsioni del Governo l’aumento dei prezzi al pubblico di sigarette e tabacco garantirà un maggiore gettito da 1,47 miliardi di euro nel triennio: 213 milioni di euro per l’anno 2026, 465,8 milioni per l’anno 2027 e 796,9 milioni per l’anno 2028. È bene ricordare che la tassazione sul tabacco porta ogni anno nelle casse dello Stato la bellezza di 15 miliardi di euro. Speriamo che parte delle maggiori entrate siano utilizzate dal Governo per potenziare misure contro i danni da fumo e incrementare la prevenzione specie in favore dei più giovani.
Il rischio del mercato illegale
Il costo più alto di sigarette e altri prodotti da fumo fa temere un maggiore ricorso al mercato illegale. Negli ultimi anni il valore complessivo ha raggiunto circa 1,2 miliardi di euro, con perdite rilevanti per lo Stato. Sempre più consumatori si rivolgono al mercato nero delle sigarette, sia nei punti vendita fisici sia online.
Sigarette e non solo, la mappa dei rincari
Qui di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi costi in vigore dal 15 aprile 2026.
Sigarette
|Codice
|Marca e Prodotto
|Confezione
|Prezzo (€)
|154
|JPS ORIGINAL
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|293
|JPS RED
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|300
|JPS SILVER
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|348
|PETER STUYVESANT ORIGINAL
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|352
|PETER STUYVESANT GOLD
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|547
|PETER STUYVESANT ORIGINAL 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|558
|GAULOISES BLONDES BLU
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|583
|DAVIDOFF GOLD SL LINE
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|640
|GAULOISES BLONDES ROSSA
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|728
|DAVIDOFF CLASSIC
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|758
|DAVIDOFF GOLD
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|1634
|WEST ORIGINAL
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|1635
|WEST BLUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|1672
|NEWS RED
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|1788
|PETER STUYVESANT GOLD 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|2286
|JPS BLUE STREAM
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|2287
|JPS RED 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|2288
|JPS BLUE STREAM 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|2883
|JPS SILVER 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|2956
|JPS BLUE
|cartoccio da 20 pezzi
|5,50
|2957
|JPS RED
|cartoccio da 20 pezzi
|5,50
|3006
|JPS SSL-LINE SILVER
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3007
|JPS SSL-LINE WHITE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3364
|MADEMOISELLE LA ROSE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3365
|MADEMOISELLE LA BLEUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3536
|MADEMOISELLE LA BLANCHE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3839
|WEST BLUE 100S
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|3840
|WEST ORIGINAL 100S
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|3941
|JPS WHITE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|20927
|WEST SILVER
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|20957
|MADEMOISELLE LA PLUS
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|21033
|WEST BLUE SSL-LINE
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|21034
|GAULOISES BLONDES BLU 100s
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|21035
|GAULOISES BLONDES ROSSA 100s
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
Trinciati per sigaretta
|Codice
|Marca e Prodotto
|Confezione
|Prezzo (€)
|336
|DRUM ORIGINAL
|da 40 grammi
|10,50
|361
|DRUM WHITE
|da 40 grammi
|10,50
|706
|DRUM BRIGHT BLUE
|da 40 grammi
|10,50
|801
|GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL
|da 40 grammi
|11,00
|1915
|GOLDEN VIRGINIA YELLOW
|da 40 grammi
|11,00
|3486
|GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL
|da 30 grammi
|8,30
|3487
|GOLDEN VIRGINIA YELLOW
|da 30 grammi
|8,30
|3519
|JPS BLUE 30 GR
|da 30 grammi
|7,80
|3520
|JPS RED 30 GR
|da 30 grammi
|7,80
|3802
|HORIZON
|da 30 grammi
|7,80
|3942
|HORIZON BLUE
|da 30 grammi
|7,80
|20201
|JPS BLUE VOLUME
|da 30 grammi
|7,80
Altri tabacchi da fumo
|Codice
|Marca e Prodotto
|Confezione
|Prezzo (€)
|2610
|ELIXYR PIPE TOBACCO
|da 25 grammi
|3,50
Per maggiori informazioni sui rincari delle sigarette e degli altri prodotti da fumo, si rimanda al sito ufficiale dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
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