Il Ministero della Salute richiama 11 tipologie di crocchette

Il Ministero della Salute ha diramato un richiamo per 11 diverse tipologie di crocchette per cani e gatti a marchio Colella. Il motivo è il sospetto di contaminazione da sottoprodotti di origine animale (Soa) non conformi. L’azienda produttrice, Colella Trade Srl con stabilimento ad Ariano Irpino (AV), ha attivato il ritiro dal mercato su segnalazione del fornitore stesso. Il provvedimento è di ampia portata, interessando ben 135 lotti di produzione, con i prodotti che sono tutti sacchi da 20 kg.

Tutti i lotti richiamati

A seguire l’elenco completo dei lotti richiamati.

Cat monocolore

25G01A10406 (TMC 04/06/2026);

25G01A10409 (TMC 04/09/2026);

25G01A11209 (TMC 12/09/2026);

25G01A12205 (TMC 22/05/2026).

Cat bicolore

25G01A13007 (TMC 30/07/2026);

25G01A10809 (TMC 08/09/2026);

25G01A10406 (TMC 04/06/2026);

25G01A12205 (TMC 22/05/2026).

Molti di più sono invece i lotti di alimenti per cani richiamati. Sono i seguenti:

Basic 22/8

25G01A10406 (TMC 04/06/2026);

25C03A10107 (TMC 01/07/2026);

25C03A10306 (TMC 03/06/2026);

25C03A10310 (TMC 03/10/2026);

25C03A10707 (TMC 07/07/2026);

25C03A10708 (TMC 07/08/2026);

25C03A10805 (TMC 08/05/2026);

25C03A10807 (TMC 08/07/2026);

25C03A10808 (TMC 08/08/2026);

25C03A10809 (TMC 08/09/2026);

25C03A11006 (TMC 10/06/2026);

25C03A11309 (TMC 13/09/2026);

25C03A11509 (TMC 15/09/2026);

25C03A11806 (TMC 18/06/2026);

25C03A11807 (TMC 18/07/2026);

25C03A11905 (TMC 19/05/2026);

25C03A12107 (TMC 21/07/2026);

25C03A12205 (TMC 22/05/2026);

25C03A12305 (TMC 23/05/2026);

25C03A12405 (TMC 24/05/2026);

25C03A12805 (TMC 28/05/2026);

25C03A12807 (TMC 28/07/2026);

25C03A12904 (TMC 29/04/2026);

25C03A12909 (TMC 29/09/2026);

25C03A13007 (TMC 30/07/2026);

25C03A13009 (TMC 30/09/2026).

Alta energia 30/20

25C02A10210 (TMC 02/10/2026);

25C02A10306 (TMC 03/06/2026);

25C02A10509 (TMC 05/09/2026);

25C02A10707 (TMC 07/07/2026);

25C02A10908 (TMC 09/08/2026);

25C02A11509 (TMC 15/09/2026);

25C02A12005 (TMC 20/05/2026);

25C02A12205 (TMC 22/05/2026);

25C02A12606 (TMC 26/06/2026);

25C02A12807 (TMC 28/07/2026);

25C02A13006 (TMC 30/06/2026);

25C02A13007 (TMC 30/07/2026).

Adult 24/9

25C05A10107 (TMC 01/07/2026);

25C05A10109 (TMC 01/09/2026);

25C05A10110 (TMC 01/10/2026);

25C05A10205 (TMC 02/05/2026);

25C05A10209 (TMC 02/09/2026);

25C05A10210 (TMC 02/10/2026);

25C05A10306 (TMC 03/06/2026);

25C05A10307 (TMC 03/07/2026);

25C05A10309 (TMC 03/09/2026);

25C05A10310 (TMC 03/10/2026);

25C05A10406 (TMC 04/06/2026);

25C05A10408 (TMC 04/08/2026);

25C05A10409 (TMC 04/09/2026);

25C05A10410 (TMC 04/10/2026);

25C05A10509 (TMC 05/09/2026);

25C05A10608 (TMC 06/08/2026);

25C05A10609 (TMC 06/09/2026);

25C05A10707 (TMC 07/07/2026);

25C05A10807 (TMC 08/07/2026);

25C05A10808 (TMC 08/08/2026);

25C05A10809 (TMC 08/09/2026);

25C05A10905 (TMC 09/05/2026);

25C05A10906 (TMC 09/06/2026);

25C05A10907 (TMC 09/07/2026);

25C05A11006 (TMC 10/06/2026);

25C05A11009 (TMC 10/09/2026);

25C05A11106 (TMC 11/06/2026);

25C05A11205 (TMC 12/05/2026);

25C05A11209 (TMC 12/09/2026);

25C05A11309 (TMC 13/09/2026);

25C05A11505 (TMC 15/05/2026);

25C05A11509 (TMC 15/09/2026);

25C05A11605 (TMC 16/05/2026);

25C05A11609 (TMC 16/09/2026);

25C05A11707 (TMC 17/07/2026);

25C05A11709 (TMC 17/09/2026);

25C05A11806 (TMC 18/06/2026);

25C05A11807 (TMC 18/07/2026);

25C05A11905 (TMC 19/05/2026);

25C05A11906 (TMC 19/06/2026);

25C05A12005 (TMC 20/05/2026);

25C05A12006 (TMC 20/06/2026);

25C05A12105 (TMC 21/05/2026);

25C05A12107 (TMC 21/07/2026);

25C05A12205 (TMC 22/05/2026);

25C05A12304 (TMC 23/04/2026);

25C05A12305 (TMC 23/05/2026);

25C05A12306 (TMC 23/06/2026);

25C05A12309 (TMC 23/09/2026);

25C05A12404 (TMC 24/04/2026);

25C05A12406 (TMC 24/06/2026);

25C05A12407 (TMC 24/07/2026);

25C05A12409 (TMC 24/09/2026);

25C05A12606 (TMC 26/06/2026);

25C05A12609 (TMC 26/09/2026);

25C05A12705 (TMC 27/05/2026);

25C05A12706 (TMC 27/06/2026);

25C05A12805 (TMC 28/05/2026);

25C05A12807 (TMC 28/07/2026);

25C05A12904 (TMC 29/04/2026);

25C05A12905 (TMC 29/05/2026);

25C05A12909 (TMC 29/09/2026);

25C05A13006 (TMC 30/06/2026);

25C05A13009 (TMC 30/09/2026);

25C05A13107 (TMC 31/07/2026).

Pollo-riso 24/10

25C10A10310 (TMC 03/10/2026);

25C10A10409 (TMC 04/09/2026);

25C10A11609 (TMC 16/09/2026);

25C10A12005 (TMC 20/05/2026).

Riso-pesce

25C11A10210 (TMC 02/10/2026);

25C11A10309 (TMC 03/09/2026);

25C11A10908 (TMC 09/08/2026);

25C11A11605 (TMC 16/05/2026).

Energy 28/14

25C06A10306 (TMC 03/06/2026);

25C06A10409 (TMC 04/09/2026);

25C06A10508 (TMC 05/08/2026);

25C06A10908 (TMC 09/08/2026);

25C06A11005 (TMC 10/05/2026);

25C06A11006 (TMC 10/06/2026);

25C06A11209 (TMC 12/09/2026);

25C06A11509 (TMC 15/09/2026);

25C06A11605 (TMC 16/05/2026);

25C06A11610 (TMC 16/10/2026);

25C06A11905 (TMC 19/05/2026);

25C06A12005 (TMC 20/05/2026);

25C06A12107 (TMC 21/07/2026);

25C06A13006 (TMC 30/06/2026).

Adult con pesce

25C05A1F2807 (TMC 28/07/2026).

Puppy 30/15

25C04A10908 (TMC 09/08/2026).

Riso-maiale

26/11 25C12A10210 (TMC 02/10/2026).

Cosa sono i Soa e quali sono i rischi

I Soa sono parti di animali (come cotenne, lische, pelle, visceri di pesce) che, sebbene non destinate al consumo umano diretto, possono essere impiegate nella produzione di mangimi per animali domestici.

Il loro utilizzo non è di per sé pericoloso o illegale. Tuttavia, il rischio sorge quando questi ingredienti non risultano conformi alle specifiche di legge, ad esempio per un trattamento o una conservazione inadeguati. In tali condizioni, i Soa possono diventare veicolo di batteri patogeni o contaminanti, potenzialmente in grado di causare negli animali problemi gastrointestinali, infezioni o altre reazioni avverse. Il Ministero della Salute ha classificato questo richiamo nella categoria “rischio microbiologico“, indicando una potenziale pericolosità legata a microrganismi.

Cosa fare se si ha uno di questi lotti in casa

La procedura da seguire è chiara e importante: