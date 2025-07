Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Prezzi Autogrill estate 2025.

L’Autogrill, l’iconica tappa dei viaggi in auto sulle strade italiane, presenta prezzi da capogiro per bevande e cibo. In un recente studio condotto da Altroconsumo sono stati analizzati i prezzi di 16 aree di servizio sparse per tutta Italia e confermato quanto sia ancora molto caro mangiare e bere in autostrada.

Altroconsumo ripete l’indagine da diversi anni e ha potuto confrontare i prezzi con l’estate 2024, registrando alcuni risultati positivi. L’analisi riguarda colazione, pranzo, pasti veloci come snack e bevande.

Quanto costa una colazione all’Autogrill

L’analisi condotta da Altroconsumo inizia al mattino, con i prezzi della colazione in Autogrill. Questi sono stati selezionati scegliendo tra diverse aeree di sosta in tutta italia. I beni acquistati presentano quasi tutti aumenti rispetto allo scorso anno, ma il costo è maggiore anche rispetto ai supermercati.

Prendiamo una colazione base: acqua, caffè (i cui rincari sono ormai alle stelle) o cappuccino e brioche. I prezzi sono i seguenti:

1 litro di acqua 3,18 € (–5% rispetto al 2024), con un costo maggiorato rispetto ai supermercati di +405%;

caffè 1,46 euro (+7% rispetto al 2024) e +21% rispetto ai bar in città;

cappuccino 1,86 euro (0% rispetto al 2024) e +16% rispetto ai bar in città;

brioche 2,01 euro (+16% rispetto al 2024) e +47% rispetto ai bar in città.

Gli aumenti maggiori si prevedono proprio per le colazioni. In alcuni casi i prezzi sono aumentati, in altri diminuiti di poco e quindi la media rimane piuttosto elevata. In particolar modo resta ancora molto alto il prezzo dell’acqua, che è quintuplo rispetto a quello dei supermercati. Anche brioche e caffè sono stati segnalati in aumento, ma la vera differenza si fa sentire con i cappuccini non tradizionali, ad esempio con latte vegetale.

Quanto costa pranzare e fare merenda?

Per il pranzo o uno snack in Autogrill sono stati presi a campione un panino, una Coca-Cola (che costa già di suo più di altre bevande, come la Gaza Cola) e un gelato confezionato. Nell’analisi sono presenti anche i prezzi di energy drink come Red Bull, sacchetti di patatine, cracker e altri formati di snack.

Nel dettaglio, per un pranzo da viaggio, gli sconti sono più numerosi degli aumenti. Infatti:

panino 6,78 euro (–6% rispetto al 2024), ma +57% rispetto ai bar in città;

Coca-Cola al litro 8,12 euro (–3% rispetto al 2024), ma +484% rispetto ai supermercati;

gelato classico confezionato 3,18 euro (+5% rispetto al 2024) e +145% rispetto ai supermercati.

Il panino selezionato per la classifica è quello considerato “classico”, quindi molto semplice e con pochi ingredienti. Una maggiore farcitura può far salire il prezzo anche oltre i 9-10 euro.

Prezzi snack confezionati

Sono soprattutto gli energy drink super zuccherati a costare di più: si arriva a spendere quasi 16 euro al litro (+23% rispetto al 2024). Invece, per un sacchetto di patatine si spende circa 3,50 euro per i formati più piccoli, con una diminuzione rispetto al 2024 (–28%). Il motivo, secondo chi ha redatto l’indagine, è che sono stati trovati più facilmente formati grandi, con prezzo al chilo più basso, e questo potrebbe aver influito sui risultati.

Nel dettaglio, la tabella informativa sul costo medio dei prodotti snack dell’Autogrill: