Il prezzo dei carburanti regione per regione oggi 23 maggio 2025

Fonte: ANSA

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.711 per la benzina, 1.613 per il diesel, 0.736 per il gpl, 1.478 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.

Abruzzo

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Abruzzo.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.614 Benzina SELF 1.707 GPL SERVITO 0.718 Metano SERVITO 1.437

Basilicata

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Basilicata.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.632 Benzina SELF 1.735 GPL SERVITO 0.711 Metano SERVITO 1.472

Bolzano

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella provincia autonoma di Bolzano.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.667 Benzina SELF 1.753 GPL SERVITO 0.785 Metano SERVITO 1.548

Calabria

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Calabria.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.627 Benzina SELF 1.731 GPL SERVITO 0.757 Metano SERVITO 1.530

Campania

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Campania.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.580 Benzina SELF 1.695 GPL SERVITO 0.674 Metano SERVITO 1.417

Emilia Romagna

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Emilia Romagna.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.597 Benzina SELF 1.693 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1.412

Friuli Venezia Giulia

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Friuli Venezia Giulia.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.622 Benzina SELF 1.719 GPL SERVITO 0.713 Metano SERVITO 1.442

Lazio

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Lazio.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.593 Benzina SELF 1.692 GPL SERVITO 0.719 Metano SERVITO 1.626

Liguria

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Liguria.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.635 Benzina SELF 1.716 GPL SERVITO 0.798 Metano SERVITO 1.447

Lombardia

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Lombardia.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.595 Benzina SELF 1.688 GPL SERVITO 0.719 Metano SERVITO 1.427

Marche

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Marche.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.589 Benzina SELF 1.684 GPL SERVITO 0.740 Metano SERVITO 1.375

Molise

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Molise.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.611 Benzina SELF 1.712 GPL SERVITO 0.722 Metano SERVITO 1.433

Piemonte

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Piemonte.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.589 Benzina SELF 1.687 GPL SERVITO 0.702 Metano SERVITO 1.473

Puglia

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Puglia.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.594 Benzina SELF 1.715 GPL SERVITO 0.686 Metano SERVITO 1.497

Sardegna

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Sardegna.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.626 Benzina SELF 1.727 GPL SERVITO 0.816 Metano SERVITO 1.772

Sicilia

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Sicilia.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.614 Benzina SELF 1.721 GPL SERVITO 0.774 Metano SERVITO 1.772

Toscana

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Toscana.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.604 Benzina SELF 1.700 GPL SERVITO 0.712 Metano SERVITO 1.541

Trento

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella provincia autonoma di Trento.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.651 Benzina SELF 1.732 GPL SERVITO 0.742 Metano SERVITO 1.363

Umbria

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Umbria.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.610 Benzina SELF 1.707 GPL SERVITO 0.728 Metano SERVITO 1.394

Valle d’Aosta

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Valle d’Aosta.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.637 Benzina SELF 1.722 GPL SERVITO 0.836 Metano SERVITO 1.369

Veneto

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 maggio 2025 nella regione Veneto.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.588 Benzina SELF 1.687 GPL SERVITO 0.705 Metano SERVITO 1.369

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/prezzo-medio-carburanti/regioni