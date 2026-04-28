I risultati di Coca-Cola battono le attese: titolo vola a Wall Street

I ricavi sono aumentati a 12,5 miliardi di dollari e l'EPS adjusted è salito a 0,81 dollari entrambi superando le stime di consensus

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123RF La Coca-Cola ha chiuso il 1° trimestre con risuotati migliori delle attese in termini di ricavi e utile

Coca-Cola ha aperto il 2026 con risultati superiori alle attese di Wall Street, sotto la guida del nuovo CEO Henrique Braun. Il titolo reagisce con un rialzo di circa il 3% nel circuito pre-mercato coronando un inizio 2026 molto positivo, che ha visto le quotazioni crescere del 9,5% da inizio anno.

I ricavi netti sono cresciuti del 12% a 12,5 miliardi di dollari, superando i 12,24 miliardi del consensus, mentre i ricavi organici (non-GAAP) risultano in aumento del 10%, trainati da un incremento dell’8% nelle vendite di concentrati e da una crescita del 2% nel price/mix. I volumi per unit case sono aumentati del 3% a livello globale, con la società che ha guadagnato quote di mercato nelle bevande analcoliche ready-to-drink.

Margini in aumento

Il margine operativo si è espanso al 35,0% dal 32,9% dell’anno precedente, mentre il margine operativo comparabile (non-GAAP) è salito al 34,5% dal 33,8%, grazie alla crescita dei ricavi organici e a minori costi operativi, parzialmente compensati da maggiori costi delle materie prime e da un aumento degli investimenti in marketing. L’EPS è cresciuto del 18% a 0,91 dollari, con l’EPS comparabile (non-GAAP) a 0,86 dollari (+18%) superiore agli 0,81 Usd attesi dagli analisti. Il cash flow operativo si è attestato a 2,0 miliardi e il free cash flow a 1,8 miliardi.

Le basi della crescita

A guidare la crescita sono state le bevande zero-zucchero e le confezioni di formato ridotto, che stanno incontrando il favore dei consumatori in un contesto di spesa più attenta anche per effetto dei rincari energetici legati alla guerra in Medio Oriente. Il CEO Henrique Braun ha commentato:

“Abbiamo avuto un ottimo inizio d’anno. I nostri risultati di questo trimestre riflettono la nostra incrollabile attenzione a rimanere vicini al consumatore, ad operare a livello locale e a gestire la complessità. Tuttavia, possiamo fare molto di più in un contesto dinamico. Il nostro team è motivato dall’opportunità di consolidare le solide basi dell’azienda”.

Le prospettive 2026 riviste al rialzo

Sulla guidance per l’intero anno 2026, Coca-Cola ha confermato una crescita dei ricavi organici (non-GAAP) del 4-5%, mentre ha rivisto al rialzo la previsione di crescita dell’EPS comparabile (non-GAAP) all’8-9% rispetto al 7-8% precedentemente indicato, con un effetto valutario favorevole stimato in circa il 3% ai tassi attuali. La crescita dell’EPS senza effetti valutari escludendo acquisizioni e cessioni è attesa al 6-7%. Il free cash flow è stimato a circa 12,2 miliardi di dollari, con cash flow operativo a 14,4 miliardi e capex a 2,2 miliardi. Il gruppo ha aggiornato le stime tenendo conto anche dell’attesa cessione di Coca-Cola Beverages Africa nella seconda metà del 2026, che comporterà un effetto negativo di circa il 4% sui ricavi comparabili e dell’1% sull’EPS.