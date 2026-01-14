Nel 2025 servono in media 107 giorni per vendere casa: città più rapide, province più lente e segnali di un mercato immobiliare più selettivo

123RF Nel 2025 servono in media 107 giorni per vendere casa

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i tempi medi necessari per vendere un’abitazione si attestano a 107 giorni, dato pressoché identico a quello di un anno fa (105). Questa è la conferma di un mercato che procede a ritmi costanti.

I dati sono in calo rispetto agli anni scorsi: nel 2017 erano 159 giorni, per poi scendere fino a 105 giorni nel 2024 e ai 107 del 2025.

Le città più veloci e quelle più lente

Anche questa edizione dell’indagine conferma una geografia delle velocità di vendita ormai consolidata. Sul gradino più alto del podio delle città più rapide c’è ancora Bologna, con una media di 75 giorni, seguita da Milano con 84 giorni. Entrambe le città, tuttavia, registrano un lieve allungamento dei tempi rispetto allo scorso anno (+7 e +3 giorni rispettivamente), segno di un possibile riequilibrio della domanda.

All’estremo opposto della classifica, Genova è la città in cui vendere una casa richiede più pazienza: 132 giorni di attesa media. A seguire troviamo Palermo con 127 giorni e Bari, con un tempo medio identico a Genova (132 giorni).

Bologna 75 giorni;

Milano 84 giorni;

Firenze 91 giorni;

Napoli 101 giorni;

Roma 104 giorni;

Torino 104 giorni;

Verona 118 giorni;

Palermo 127 giorni;

Genova 132 giorni;

Bari 132 giorni.

Il confronto tra città e hinterland

L’analisi di Tecnocasa offre anche un interessante confronto tra le grandi città e le rispettive aree provinciali. In media, nelle province delle metropoli i tempi di vendita sono sensibilmente più lunghi: 141 giorni, in leggero calo rispetto ai 146 giorni del 2024. Questo dato evidenzia come la concentrazione della domanda resti più forte nei centri urbani principali.

Tuttavia, ci sono eccezioni virtuose: l’hinterland di Firenze è l’area provinciale più veloce d’Italia con 116 giorni (invariato risetto al 2024), mentre quello di Milano si attesta a 123 giorni. Tra i capoluoghi di provincia, Verona spicca con un tempo di vendita di 125 giorni.

Firenze (provincia) 116 giorni;

Milano (provincia) 123 giorni;

Verona (provincia) 125 giorni;

Bologna (provincia) 126 giorni;

Roma (provincia) 136 giorni;

Napoli (provincia) 134 giorni;

Palermo (provincia) 150 giorni;

Torino (provincia) 158 giorni;

Bari (provincia) 163 giorni;

Genova (provincia) 177 giorni.

Un mercato che si stabilizza

I dati Tecnocasa del 2025 dipingono un mercato immobiliare urbano maturo e stabilizzato, dopo un decennio di radicale accelerazione. Il dato medio di 107 giorni, quasi invariato rispetto al 2024, suggerisce infatti un assestamento in una nuova normalità, ben lontana dai 159 giorni registrati nel 2017. Tuttavia, questa stabilità di superficie cela dinamiche locali ben distinte.

Il divario tra poli trainanti come Bologna e mercati più lenti come Genova rimane ampio e strutturale, riflettendo differenze profonde nella vitalità economica e nella domanda. L’approfondimento più significativo emerge dal confronto città-hinterland; la forbice resta marcata (107 giorni contro 141), confermando l’interesse degli italiani per le città invece della provincia.

La leggera risalita nei tempi delle due città più veloci (+7 e +3 giorni) potrebbe essere il primo segnale di un riequilibrio, in cui anche i mercati più dinamici iniziano a risentire di una domanda più selettiva. Il mercato non sta rallentando, ma sta forse entrando in una fase di maggiore selettività.