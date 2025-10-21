Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I prezzi in crescita e in calo per comprare casa nei quartieri principali di Bologna

Nel terzo trimestre del 2025, Bologna mostra un andamento immobiliare positivo in diversi quartieri. In città il valore medio delle case usate si mantiene sopra i 3.000 euro al metro quadrato, con alcuni distretti che hanno visto crescere i propri prezzi in modo significativo nell’ultimo anno. L’analisi, basata sui dati di Idealista, mette in luce come la città felsinea si confermi tra i mercati immobiliari più dinamici del Paese. Sono presenti zone in espansione accanto ad altre che mostrano segnali di stabilità o lievi flessioni. Nel confronto tra il terzo trimestre del 2025 e lo stesso periodo del 2024, la crescita dei valori immobiliari si concentra soprattutto nei quartieri a sud e a est del centro, dove la domanda resta sostenuta grazie alla vicinanza con i servizi, alle aree universitarie e ai collegamenti con il resto della città.

Nel complesso Bologna si conferma un mercato solido, con prezzi medi sopra la media nazionale e un’elevata tenuta del valore degli immobili, sostenuta da domanda interna e investimenti costanti nel miglioramento urbano.

I quartieri che crescono di più

In cima alla classifica degli aumenti dei prezzi si trova Santa Viola, con un rialzo del 16% e un prezzo medio di 3.479 euro al metro quadrato. L’area, ben collegata e oggetto di interventi di riqualificazione urbana, risulta tra le più attrattive per famiglie e giovani coppie.

Segue San Donato-Fiera, dove i valori sono saliti del 13% raggiungendo in media 3.068 euro/mq. Il quartiere di Bologna beneficia della vicinanza al polo fieristico e alla zona universitaria, fattori che continuano a sostenere la domanda residenziale. Al terzo posto compare il Centro Storico, che con 4.569 euro/mq segna un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Nonostante i prezzi già elevati, l’area mantiene un forte interesse, sostenuta da un mercato vivace di immobili di pregio e da un’offerta limitata.

Tra le zone che hanno registrato rialzi consistenti figurano anche Murri (+10%, 3.951 €/mq) e Toscana-San Ruffillo (+9%, 3.372 €/mq), due quartieri residenziali tradizionalmente molto richiesti per la qualità della vita e la presenza di spazi verdi. Anche alcune porzioni del Centro Storico, in particolare quelle più vicine alle principali vie commerciali e ai luoghi di interesse turistico, hanno registrato aumenti tra l’8% e il 9%.

Le aree stabili o in calo

Accanto ai distretti in crescita, si osservano anche zone di Bologna dove i prezzi mostrano una sostanziale stabilità o leggere flessioni. Mazzini-Fossolo e San Vitale-Massarenti segnano aumenti più contenuti, rispettivamente del 4% (3.192 €/mq) e del 4% (3.745 €/mq), segno di un mercato che si mantiene equilibrato ma senza particolari impennate.

Tra le aree con variazioni minime ci sono Saffi (+3%) e Borgo Panigale (+2%), dove i prezzi si attestano rispettivamente a 3.646 e 3.008 euro al metro quadrato. Questi quartieri continuano a rappresentare alternative accessibili rispetto al centro, pur garantendo servizi e collegamenti efficienti.

Le diminuzioni più evidenti si registrano invece in alcuni distretti del nord della città. Navile-Bolognina è stabile (−0%), ma Navile-Lame perde il 2%, Costa Saragozza cala del 3%, mentre San Mamolo-Colli scende del 4%, pur restando una delle zone più esclusive con valori medi di 4.948 euro/mq. Le flessioni più marcate si osservano a Navile-Corticella e Barca, entrambe con un calo dell’8%, dove i prezzi medi si aggirano intorno ai 2.900 euro/mq.