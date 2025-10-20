Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Firenze è una delle poche città in Italia dove i prezzi medi per comprare casa continuano a crescere. A livello nazionale i prezzi medi delle abitazioni usate registrano una flessione dell’1,9% rispetto all’anno precedente e si attesta su 1.815 euro al metro quadrato, ma nel capoluogo toscano i prezzi sono nettamente superiori e in molti quartieri continuano a crescere. La città si conferma uno dei mercati immobiliari più solidi e dinamici del Paese, grazie alla forte attrattiva turistica, alla presenza di università e istituzioni culturali e a un tessuto urbano che unisce storia e modernità. In particolare secondo i dati pubblicati di Idealista, che mette a confronto i prezzi nel terzo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo di 12 mesi fa, registrano incrementi importanti le zone centrali e semicentrali.

I quartieri di Firenze dove i prezzi che crescono di più

Tra le aree che hanno registrato i maggiori aumenti di valore spicca Campo di Marte, con una crescita del 22% e un prezzo medio di 5.093 euro al metro quadrato. Il quartiere, noto per la presenza dello stadio e di ampie aree verdi, è apprezzato per la vivibilità e per la vicinanza al centro storico, fattori che contribuiscono a una domanda costante. Anche Rifredi mostra un andamento positivo, con un incremento medio del 19% e un valore che si attesta a 4.263 euro al metro quadrato. La zona, che ospita importanti strutture sanitarie e universitarie, è in fase di valorizzazione grazie a interventi di riqualificazione urbana e a un’offerta immobiliare più accessibile rispetto al centro cittadino.

Il Centro storico di Firenze, cuore culturale e turistico della città, registra un aumento del 18% con una media di 6.063 euro al metro quadrato. Le abitazioni situate nelle aree più prestigiose restano tra le più care del Paese, ma la domanda si mantiene alta, soprattutto da parte di investitori italiani e stranieri. Anche altre zone centrali mostrano valori simili, con punte di 6.366 euro al metro quadrato in alcune aree di pregio e incrementi fino al 17%.

L’area Isolotto-Legnaia, un tempo più periferica, cresce del 18% e raggiunge una media di 3.746 euro al metro quadrato. Il quartiere sta beneficiando di una maggiore connessione con il centro, di nuovi servizi e di un rinnovato interesse da parte delle famiglie che cercano spazi più ampi e prezzi relativamente inferiori rispetto alle zone centrali.

Infine, anche Gavinana-Galluzzo registra un rialzo del 13%, con un prezzo medio di 4.194 euro al metro quadrato. Si tratta di un’area residenziale apprezzata per la tranquillità e la qualità della vita, che sta vivendo un progressivo aumento della domanda.

Le zone stabili o in lieve crescita

Pur in un contesto di generale aumento, alcuni quartieri mostrano una crescita più contenuta, segno di un mercato che tende alla stabilizzazione. Nel Centro, ad esempio, alcune aree si fermano a un incremento del 10-12%, con prezzi medi compresi tra 5.600 e 6.000 euro al metro quadrato. Qui l’elevato costo delle abitazioni e la scarsità di immobili disponibili limitano ulteriori aumenti.

Anche in alcune zone di Rifredi, i prezzi crescono ma in modo più moderato, con valori compresi tra 3.600 e 3.700 euro al metro quadrato e un incremento del 16-17%. Questo andamento riflette la maturità del mercato locale, dove gli interventi di riqualificazione e le nuove costruzioni stanno gradualmente consolidando i valori raggiunti.