iStock I prezzi in crescita e in calo per comprare casa nei quartieri principali di Genova

Il mercato residenziale di Genova mostra segnali di ripresa nonostante la flessione generale dei prezzi a livello nazionale. Nel capoluogo ligure diversi quartieri evidenziano aumenti significativi, segno di un rinnovato interesse per alcune zone urbane grazie agli interventi di riqualificazione e al miglioramento dei collegamenti con il centro. Il quadro generale indica che la città sta attraversando una fase di riequilibrio, con un mercato che premia le aree oggetto di interventi di recupero e con buone prospettive di sviluppo. I quartieri del Centro Est e del Medio Ponente trainano la crescita secondo i dati di Idealista, mentre il Levante e il Ponente mantengono una posizione solida ma senza variazioni significative.

I quartieri di Genova con i prezzi in aumento

In cima alla classifica degli aumenti si trova Medio Ponente, che segna un incremento del 16% rispetto al 2024, con un prezzo medio di 1.257 euro al metro quadrato. La zona, che comprende quartieri come Sestri Ponente, sta beneficiando di una progressiva rivalutazione legata ai progetti di recupero urbano e alle infrastrutture portuali.

A seguire, il Centro Est mostra un rialzo del 15% con valori medi di 2.275 euro/mq, e un ulteriore incremento del 14% in alcune aree dello stesso distretto, dove i prezzi arrivano a 2.228 euro/mq. Qui si concentrano buona parte degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico, che hanno contribuito a sostenere la domanda di abitazioni.

Positivo anche l’andamento del Centro Ovest, che registra una crescita del 10% e un valore medio di 1.540 euro/mq. Seguono la Bassa Val Bisagno (+8%, 1.592 €/mq) e la Bassa Val Bisagno in altre zone contigue (+7%, 1.332 €/mq), che mantengono prezzi accessibili ma in aumento, anche per effetto della prossimità al centro cittadino e ai principali servizi.

Le aree in stabilità o in lieve crescita

Oltre ai distretti più dinamici, altri quartieri di Genova evidenziano variazioni moderate. Alcune aree del Medio Ponente registrano una crescita del 7%, così come altre sezioni del Centro Est, dove i prezzi si attestano tra 2.370 e 2.710 euro al metro quadrato. Incrementi contenuti anche nella Bassa Val Bisagno (+6%) e nel Medio Levante, dove i valori medi raggiungono 3.057 euro/mq.

Nel complesso, queste zone si confermano tra le più stabili del mercato genovese, apprezzate per la presenza di servizi, scuole e collegamenti efficienti. Anche la Media Val Bisagno segna una crescita moderata (+5%), attestandosi a 1.174 euro/mq.

Le zone in rallentamento

Non tutte le aree della città seguono la stessa tendenza. Nel Levante i prezzi si mantengono più elevati rispetto alla media cittadina, ma con variazioni annuali contenute: il quartiere segna un incremento del 3%, con valori compresi tra 1.890 e 2.793 euro al metro quadrato. Anche il Ponente, con un aumento del 3% e prezzi medi di 1.531 euro/mq, mostra un mercato stabile ma meno dinamico rispetto ai distretti centrali.

Tra le zone più tranquille si trovano anche alcune parti del Medio Ponente, dove i valori crescono solo del 3-4%, confermando una situazione di equilibrio tra domanda e offerta.