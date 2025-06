Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock In Friuli-Venezia Giulia meno mutui nel 2024 rispetto all'anno precedente

L’andamento della concessione di mutui in Friuli-Venezia Giulia si presenta come un caso particolare. Lo scorso anno il mercato dei finanziamenti destinati all’acquisto della casa ha segnato una svolta positiva a livello nazionale. Secondo i dati diffusi da Kìron Partner SpA, basati sul report aggiornato a marzo 2025 da Banca d’Italia, nel quarto trimestre dell’anno le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per 3.116,5 milioni di euro. Si registra così un incremento metto, del 28,8%, rispetto allo stesso periodo del 2023.

Questa crescita conferma la tendenza già osservata nei trimestri precedenti: +12,9% nel terzo trimestre e +7,0% nel secondo trimestre del 2024. L’intero anno si è chiuso con un volume complessivo di 44.558,4 milioni di euro, segnando un aumento dell’8,1% su base annua.

Mutui in Friuli-Venezia Giulia: andamento altalenante

Nel quarto trimestre 2024, le famiglie residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 313,8 milioni di euro. Questo dato colloca la regione all’11° posto tra quelle italiane per volume complessivo erogato, con un’incidenza del 2,25% sul totale nazionale.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si osserva una variazione positiva del 18,4%, pari a +48,8 milioni di euro. L’analisi dei dati annuali rivela un calo: nel corso dei dodici mesi del 2024, la regione ha registrato 961,4 milioni di euro in finanziamenti erogati, segnando una variazione negativa pari a -2,3% (-22,4 milioni di euro). Questo valore rappresenta il 2,16% del totale nazionale.

Friuli-Venezia Giulia più mutui erogati a Udine meno a Gorizia

Il comportamento delle singole province del Friuli-Venezia Giulia nel quarto trimestre 2024 è stato disomogeneo. La provincia di Udine ha registrato il volume più alto, con 140,2 milioni di euro erogati e una variazione positiva del 19,1% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Nell’intero anno solare, tuttavia, i finanziamenti totali si attestano a 410,1 milioni di euro, evidenziando un calo del 5,2%.

A seguire la provincia di Pordenone ha registrato 78 milioni di euro in mutui concessi nel trimestre, con un incremento del 20,9%. Nell’arco dell’anno, il volume totale ha raggiunto 254,1 milioni di euro, in aumento del 3,9% rispetto al 2023. Trieste ha visto l’erogazione di 61,9 milioni di euro nel quarto trimestre (+24,7%). Il bilancio annuale indica 188,7 milioni di euro complessivi, con una variazione positiva del 5,8%.

Infine, Gorizia ha registrato 33,8 milioni di euro in finanziamenti nel trimestre, con una crescita contenuta del 2,0%. Su base annua si osserva una contrazione significativa: 108,5 milioni di euro, con una variazione negativa del 15,6%.

Prospettive future del mercato del credito

I tassi di interesse più favorevoli e una domanda in ripresa ha aumentato le richieste di mutui in Italia nonostante il Friuli Venezia Giulia sia in controtendenza rispetto alla media nazionale. Secondo Kìron Partner SpA, la politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea potrebbe continuare a stimolare l’erogazione del credito e anche il governo italiano spingerebbe per rendere più facile l’accesso ai mutui.

L’andamento dei tassi d’interesse e la fiducia delle famiglie rappresentano due fattori chiave per il futuro del settore. Una stabilizzazione su livelli elevati potrebbe rallentare la crescita, mentre un clima economico stabile e favorevole potrebbe favorire ulteriori progressi nel comparto del credito abitativo.