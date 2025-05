Udine sud è il quartiere più richiesto per comprare casa nella città del Friuli-Venezia Giulia. Un'analisi dell'Idealista dà il quadro del mercato immobiliare quartiere per quartiere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Udine

Da anni Udine è nella top 10 delle città in Italia dove si vive meglio. Un prestigioso riconoscimento che arriva per l’ampia gamma di servizi e di offerte e per i tanti collegamenti presenti. Un dettaglio non da poco e che sicuramente spinge tante persone a pensare di poter comprare casa a Udine. In tal senso un’analisi di Idealista del mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre 2025 potrebbe aiutare chi è in cerca di un immobile nella città friulana.

Grazie all’indice di domanda relativa, è stato possibile capire quale sia il quartiere più richiesto di Udine. Questo dato è il risultato della pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. A vincere è Udine sud con 3,7 come indice di domanda relativa. Un numero ovviamente inferiore rispetto ai quartieri più richiesti in Italia, basti pensare che Prati a Roma, al primo posto della classifica, ha fatto registrare un indice di 8,3.

I quartieri più richiesti di Udine

Nella graduatoria sono presenti tutti i quartieri della città e al secondo posto troviamo Laipacco-San Gottardo con 3,4. Molto più bassi i valori degli altri tre quartieri, infatti Cormor-Rizzi-Viale Venezia è terzo con 2,6, Chiavris-Paderno subito dopo con 2,5 e infine il Centro di Udine con 2,3 chiude all’ultimo posto. Anche in questo caso il centro città è tra le zone meno richieste per comprare casa e a fare la differenza sono ovviamente i prezzi medi degli immobili.

Quartiere Indice di domanda relativa Udine sud 3,7 Laipacco-San Gottardo 3,4 Cormor-Rizzi-Viale Venezia 2,6 Chiavris-Paderno 2,5 Centro 2,3

I quartieri più costosi di Udine

Come accaduto infatti tante altre città, anche in questo caso il quartiere più costoso di Udine è il Centro. Il prezzo medio al mq, secondo l’analisi di Idealista, è di 1.815 euro, quasi 200 euro in più rispetto alla seconda posizione occupata da Cormor-Rizzi-Viale Venezia. In questa zona, dove si trova lo stadio dell’Udinese, per comprare casa il prezzo medio al mq è di 1.622. Chiavris-Paderno è al terzo posto di questa particolare graduatoria con 1.539 euro al mq. Il quartiere più richiesto, Udine sud, è invece penultimo con 1.336 euro come prezzo medio al mq. Chiude la classifica Laipacco-San Gottardo con 1.250 euro.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro 1.815 Cormor-Rizzi-Viale Venezia 1.622 Chiavris-Paderno 1.539 Udine sud 1.336 Laipacco-San Gottardo 1.250

L’evoluzione dei prezzi a Udine

A febbraio 2021 per comprare casa a Udine nel quartiere Udine sud il prezzo medio al mq era di 1.039 euro. È questo il punto più basso negli ultimi 10 anni con un picco fatto registrare ad ottobre 2015 quando le cifre erano nettamente superiori, 1.454 euro al mq. L’evoluzione dei prezzi nel Centro della città invece ha visto il punto più alto nel luglio 2013 dove il prezzo medio era di 2.013 euro e un punto più basso a giugno 2017. All’epoca per comprare un immobile in quella zona il prezzo medio al mq era di 1377 euro, quasi 500 euro in meno della cifra fatta registrare nel primo trimestre del 2025.