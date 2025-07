Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Comprare casa al mare in Campania, i prezzi al mq

Acquistare una casa al mare in Campania rappresenta un investimento importante, in alcuni casi riservato a una ristretta fascia di acquirenti. Secondo un report pubblicato da idealista/data, che analizza i prezzi medi richiesti al metro quadro per le seconde case nelle località balneari più note d’Italia, la Campania occupa posizioni di rilievo nella classifica nazionale.

Al primo posto del ranking nazionale si trova Capri, in provincia di Napoli, dove il prezzo medio richiesto per l’acquisto di una casa al mare si attesta a 9.492 euro al metro quadro. Si tratta della località più costosa d’Italia per questo tipo di investimento, superando anche Forte dei Marmi in Toscana. Il valore degli immobili sull’isola è legato all’esclusività dell’offerta, alla limitata disponibilità edilizia e al forte richiamo turistico internazionale.

Anacapri e Sorrento tra le prime posizioni

Sempre sull’isola di Capri, Anacapri si colloca al terzo posto nazionale con una richiesta media di 7.782 euro/mq. Anche in questo caso, l’attrattività turistica e le caratteristiche naturali e storiche del territorio contribuiscono al mantenimento di prezzi molto elevati. Subito fuori dal podio, al quarto posto nella classifica generale, c’è Sorrento, altra destinazione di punta della provincia di Napoli, con una media di 6.791 euro/mq.

La penisola sorrentina continua a rappresentare una delle aree più ambite per l’acquisto di immobili da destinare a seconda casa, grazie alla sua posizione strategica, alla qualità dei servizi e alla bellezza paesaggistica. Scorrendo la classifica nazionale, altre due località della Campania risultano tra le più care per l’acquisto di una casa al mare: Vico Equense e Massa Lubrense. Nel primo caso, il prezzo medio si aggira attorno ai 5.059 euro/mq, mentre a Massa Lubrense la media è di 4.683 euro/mq.

Entrambi i comuni si trovano nella zona costiera della penisola sorrentina vicina ai principali centri turistici e con maggiore tranquillità rispetto alle località più centrali.

Ischia, tra le mete più accessibili della Campania esclusiva

Nella parte bassa della classifica ma ancora sopra la soglia dei 3.500 euro/mq, si trova l’isola di Ischia, sempre in provincia di Napoli. Qui il prezzo medio richiesto per un’abitazione al mare si attesta a 3.712 euro al metro quadro. Sebbene più contenuti rispetto a Capri e Sorrento, i valori immobiliari restano elevati rispetto alla media nazionale.

Ischia rappresenta un’opzione interessante per chi desidera acquistare una seconda casa in Campania, mantenendo un buon compromesso tra esclusività, servizi e accessibilità economica.

Città Prezzo medio al mq (€) Capri 9.492 Anacapri 7.782 Sorrento 6.791 Vico Equense 5.059 Massa Lubrense 4.683 Ischia 3.712

Un mercato immobiliare di fascia alta

La presenza di cinque località campane tra le prime 30 posizioni della classifica nazionale indica l’alto valore attribuito agli immobili vista mare in questa regione. L’attrattività turistica, la posizione geografica favorevole e la fama internazionale di luoghi come Capri e Sorrento rendono il mercato immobiliare costiero della Campania tra i più dinamici e costosi d’Italia.

Il report sottolinea come in oltre 50 comuni italiani i prezzi medi superino i 3.500 euro/mq, e 13 di questi superino la soglia dei 5.000 euro/mq. La Campania si distingue per avere ben cinque località con valori immobiliari superiori a 4.500 euro/mq, confermando la tendenza al rialzo dei prezzi in aree di pregio e alta domanda turistica.