iStock Le città dove ci sono state più compravendite di casa in Italia nel 2025

Nel 2025 il mercato immobiliare residenziale in Italia ha chiuso l’anno con 766.756 compravendite, segnando un incremento del 6,4% rispetto alle 720.521 registrate nel 2024. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate e analizzati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. La crescita conferma le attese degli operatori del settore e restituisce l’immagine di un mercato che mantiene un ritmo sostenuto, alimentato in larga misura dalla maggiore accessibilità al credito.

Decisivo il calo dei tassi sui mutui

Secondo Tecnocasa, il calo progressivo dei tassi sui mutui ha sostenuto la domanda soprattutto tra le famiglie intenzionate ad acquistare la prima abitazione. Guardando al solo quarto trimestre, l’aumento si ridimensiona allo 0,4%, segnale di un parziale rallentamento nell’ultima parte dell’anno rispetto all’accelerazione registrata nei trimestri precedenti.

Il divario tra aree urbane principali e resto del territorio si è mantenuto, ma in favore dei comuni non capoluogo. Questi ultimi hanno totalizzato 530.033 compravendite, in aumento del 6,9% rispetto alle 495.957 del 2024, confermando un interesse stabile per le zone periferiche e i centri medi. I comuni capoluogo hanno invece chiuso l’anno con 236.723 transazioni, in crescita del 5,4%. La dinamica riflette una domanda ancora vivace nelle città principali, pur in presenza di prezzi più elevati che possono frenare una parte degli acquirenti.

Comprare casa in Italia: Palermo avanza, Bari arretra

Tra le dieci principali città monitorate, il risultato più rilevante è quello di Palermo, che ha registrato un aumento degli scambi del 9,4%, passando da 6.530 a 7.140 compravendite. Un dato che la pone in cima alla classifica della crescita tra i grandi centri urbani.

Roma ha segnato 37.293 compravendite, con un incremento del 6,2%. Milano ha raggiunto quota 25.173 transazioni, in crescita del 4,9%. Torino ha registrato un +6,8%, attestandosi a 16.151 scambi, mentre Verona ha fatto segnare la seconda variazione positiva più alta tra le città considerate: +7,7%, per un totale di 3.723 compravendite. Genova e Bologna mostrano incrementi più contenuti, rispettivamente +5,5% e +5,2%, mentre Napoli segna un +3,0%. Secondo Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le previsioni per l’anno in corso sono orientate verso un leggero aumento dei volumi, spinti soprattutto da chi desidera acquistare una prima casa. La rete nei primi mesi del 2026 ci segnala ancora dinamismo.

Il dato più negativo è quello di Bari, con un calo del 22,3%: da 5.463 compravendite nel 2024 a 4.243 nel 2025. Si tratta di una flessione significativa nel contesto di un mercato nazionale in espansione. Firenze registra anch’essa un segno meno, ma più contenuto: -3,8%, con 4.643 transazioni contro le 4.825 dell’anno precedente.

I dati delle principali città in Italia