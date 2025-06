Anche nelle Marche c'è un aumento nei mutui, anche se non tale da essere tra le prime regioni in Italia. Spicca però l'incremento registrato dalla provincia di Pesaro e Urbino

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock In crescita i mutui erogati nelle Marche nel 2024, i dati

La regione Marche registra un aumento importante nell’erogazione di mutui. Nel corso del 2024 il settore in Italia ha evidenziato segnali di ripresa. Secondo l’analisi condotta da Kìron Partner SpA, basata sui dati Banca d’Italia aggiornati a marzo 2025, nel quarto trimestre dell’anno le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 3.116,5 milioni di euro, con un aumento del 28,8% rispetto allo stesso periodo del 2023.

L’incremento conferma l’andamento positivo già osservato nel secondo e terzo trimestre dello stesso anno. Su base annuale, le erogazioni complessive hanno raggiunto 44.558,4 milioni di euro, in crescita dell’8,1% rispetto al 2023.

Marche mutui in aumento ma non nella top ten

Nel quarto trimestre 2024, le famiglie marchigiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione pari a 283,3 milioni di euro, registrando una crescita del 30,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Questo posiziona le Marche al tredicesimo posto tra le regioni italiane per volumi erogati, con un’incidenza del 2,03% sul totale nazionale.

Analizzando l’intero anno solare 2024, i finanziamenti nella regione sono stati pari a 863,5 milioni di euro, con un incremento del 10,8% rispetto al 2023, equivalente a +84,5 milioni di euro. La quota delle Marche sul totale nazionale delle erogazioni si attesta all’1,94%.

Mutui nelle province delle Marche: volano Pesaro e Urbino

Le cinque province delle Marche hanno evidenziato dinamiche differenti nel corso del quarto trimestre 2024. La provincia di Pesaro e Urbino ha fatto registrare il volume più elevato, con 92,5 milioni di euro erogati e una crescita del 41,2% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Nell’intero anno il volume raggiunge i 267,8 milioni di euro, con una variazione positiva del 23,4%.

Segue la provincia di Ancona con 91,3 milioni di euro nel trimestre e una variazione del +19,9%. Su base annuale, i finanziamenti hanno raggiunto 291,8 milioni di euro, segnando un +4,1% rispetto al 2023. In provincia di Macerata, nel quarto trimestre sono stati erogati 40,9 milioni di euro, con una variazione del +30,0%. I dodici mesi si chiudono con un totale di 130,5 milioni di euro (+11,0%).

La provincia di Ascoli Piceno ha totalizzato 35,4 milioni di euro nel trimestre, segnando una crescita del 37,4% rispetto al periodo corrispondente del 2023. Il volume annuo si attesta a 108,7 milioni di euro, pari a un incremento dell’8,8%. Infine, la provincia di Fermo ha erogato 23,2 milioni di euro nel quarto trimestre (+27,4%). Nel complesso dei dodici mesi, l’importo raggiunge i 64,7 milioni di euro, con una variazione annua pari a +0,9%.

Il bilancio in Italia

Il volume di erogazioni in tutto il 2024 in Italia è stato di 44,5 miliardi di euro. La forte domanda e i tassi di interesse al ribasso hanno fatto la differenza così come la stanno facendo in questa prima parte del 2025. C’è un rinnovato interesse verso il mattone grazie soprattutto ad un mercato del credito robusto e ricco di opportunità. L’ennesimo taglio dei tassi non fa altro che ben sperare per i prossimi mesi anche se gli scenari mondiali sono incerti a causa dei dazi imposti da Trump.