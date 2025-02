Fonte: 123RF Quando conviene comprare casa

L’Abi (Associazione Bancaria Italiana), il 17 febbraio 2025 ha reso noti i dati sui tassi di interesse relativi a gennaio 2025, che hanno registrato un calo rispetto al passato.

Il loro andamento è sempre stato monitorato con attenzione da chi investe o vuole investire nel mercato immobiliare. Di fatto, quello che molti si chiedono è se questo ribasso, quando si registra, possa coincidere con l’occasione giusta per acquistare una casa. E analizzando i numeri, emergono alcuni spunti interessanti per gli investitori.

Di quanto sono calati i tassi di interesse

Secondo i dati pubblicati il 17 febbraio 2025 da Abi, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni, che a gennaio 2025 si è attestato al 3,09%, ha mostrato una leggera diminuzione rispetto al mese precedente (quando era pari a 3,11%) e un abbassamento sostanziale rispetto al picco di dicembre 2023 (quando era pari a 4,42%). Anche il tasso medio sul totale dei prestiti è sceso al 4,31%, in calo dal 4,44% di dicembre 2024.

Questi tassi più bassi suggeriscono una maggiore convenienza per gli acquirenti di immobili, che possono beneficiare di finanziamenti più leggeri e meno gravosi sul lungo periodo. Quindi, rispetto al 2023, quando i tassi erano aumentati a causa delle politiche monetarie restrittive, la situazione oggi sembra più favorevole per chi desidera acquistare una casa. Tuttavia, ci sono altri fattori da considerare.

Perché la domanda di prestiti è un fattore da considerare

Nonostante il calo dei tassi, la domanda di prestiti ha subito una contrazione a gennaio 2025, con una diminuzione dell’1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo rallentamento è in parte legato a un calo generalizzato nell’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese e a un incremento più contenuto per le famiglie.

I prestiti alle imprese, infatti, sono diminuiti del 2,3% a dicembre 2024, mentre quelli alle famiglie sono aumentati solo dello 0,2%. Questi dati evidenziano una minore propensione ad assumere debiti, probabilmente a causa dell’incertezza economica e della prudenza da parte dei consumatori e degli investitori.

Una domanda di prestiti più bassa potrebbe riflettere una minore volontà o capacità delle persone di prendere mutui, il che potrebbe portare a una domanda ridotta di abitazioni e, di conseguenza, a una possibile stagnazione dei prezzi immobiliari o a una minore attività nel mercato. Al contrario, se la domanda di prestiti è forte, la richiesta di case aumenta, sostenendo i prezzi e la liquidità nel mercato immobiliare.

È il momento giusto per investire?

Il calo dei tassi di interesse di gennaio 2025 è senza dubbio un segnale positivo per coloro che stanno considerando di entrare nel mercato immobiliare. Infatti, l’opportunità di ottenere finanziamenti più vantaggiosi rende questo momento ideale per chi desidera acquistare una casa o investire in immobili. Tuttavia, è fondamentale analizzare con attenzione le dinamiche locali e non affidarsi solo ai tassi, ma valutare anche il contesto economico e il potenziale di valorizzazione degli immobili prescelti.

Infatti, è fondamentale considerare anche il contesto economico generale e le tendenze future. Se si decide di procedere con un investimento, è consigliabile fare una ricerca approfondita sulle zone specifiche in cui si intende investire e valutare attentamente i potenziali rischi, tenendo conto di variabili come l’evoluzione del mercato e delle politiche economiche a livello nazionale e internazionale.