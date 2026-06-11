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ANSA Cosa cambia per mutui e prestiti dopo l'aumento dei tassi

La Banca centrale europea torna ad alzare i tassi di interesse. Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso un incremento di 25 punti base dei tre tassi di riferimento, con effetto dal 17 giugno 2026. La scelta arriva in un contesto segnato dalle nuove pressioni sui prezzi dell’energia e dall’incertezza legata al conflitto in Medio Oriente. Con la decisione annunciata, il tasso sui depositi presso la banca centrale salirà al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,65%. Nel comunicato, la Bce spiega che il Consiglio direttivo resta impegnato a riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2% nel medio termine. L’aumento dei tassi viene motivato con la necessità di rispondere alle pressioni inflazionistiche generate dallo shock energetico e dall’instabilità internazionale.

Perché la Bce ha alzato i tassi

La Bce ha indicato nel conflitto in Medio Oriente uno dei principali fattori di rischio per l’andamento dei prezzi. Nel comunicato si legge che la decisione di aumentare i tassi è considerata “solida rispetto a una serie di scenari” legati all’evoluzione dello shock e a come potrebbero cambiare le prospettive economiche dell’area euro. Secondo le nuove proiezioni degli esperti dell’Eurosistema, l’inflazione media dovrebbe attestarsi al 3,0% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2,0% nel 2028.

L’inflazione al netto di energia e alimentari è invece stimata al 2,5% nel 2026 e nel 2027, per poi scendere al 2,2% nel 2028. Rispetto alle previsioni di marzo, la Bce ha rivisto al rialzo le stime sull’inflazione per il 2026 e il 2027, soprattutto per effetto dei prezzi energetici più elevati.

Cosa cambia per mutui e prestiti

L’aumento dei tassi Bce può avere effetti diretti sul costo del denaro per famiglie e imprese. Per chi ha un mutuo a tasso variabile, la nuova stretta può tradursi in rate più alte nei prossimi mesi, anche se dipenderà dal tipo di indicizzazione del contratto e dall’andamento degli indici di riferimento. Per i nuovi mutui, il rialzo dei tassi può rendere più costoso l’accesso al credito, soprattutto per chi sceglie formule variabili o finanziamenti di lunga durata. Anche prestiti personali, credito al consumo e finanziamenti alle imprese possono risentire dell’aumento del costo del denaro, con condizioni potenzialmente meno favorevoli rispetto ai mesi precedenti.

Le conseguenze per risparmiatori e imprese

La stretta monetaria può avere effetti differenti sui risparmiatori. Da un lato, tassi più alti possono rendere più remunerativi alcuni strumenti di risparmio, come depositi vincolati e obbligazioni di nuova emissione. Dall’altro, il costo più elevato del credito può frenare consumi, investimenti e domanda interna.

Per le imprese, in particolare quelle più indebitate, l’aumento dei tassi può comportare maggiori oneri finanziari. Questo elemento pesa soprattutto in una fase in cui la Bce ha rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2026 e il 2027.

Secondo le proiezioni, il Pil dell’area euro dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2026, dell’1,2% nel 2027 e dell’1,5% nel 2028. La revisione riflette l’impatto della guerra sui mercati delle materie prime, sui redditi reali e sulla fiducia di famiglie e imprese. La presidente della Bce Christine Lagarde ha ribadito che “le prospettive restano incerte, con rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica”.