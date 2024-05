Affitti a Trento, qual è la situazione oggi

Dove salgono i prezzi al mq per la vendita, scendono quelli per l'affitto: le zone più economiche per cercare casa (o una stanza) in affitto a Trento

Fonte: 123RF Il costo dell'affitto a Trento zona per zona

Un appartamento in affitto a Trento costa in media 11,85 euro al mq, in aumento del 4,77% rispetto al 2023. Un prezzo conveniente? Per capirlo basta confrontare il prezzo degli affitti a Trento con quello di altre città, si scopre cosi che abitare a Trento in affitto costa ampiamente più che a Genova, ma anche più che a Torino. La ragione degli alti prezzi per l’affitto a Trento è una forte attrattiva della città, ai primi posti per la qualità della vita in Italia, e tra le mete più ambite a livello europeo per l’offerta di corsi di specializzazione post laurea di alto livello, questi fattori si scontrano con un’offerta di alloggi che non riesce a stare dietro al costante aumento della popolazione: infatti, come fotografa un’analisi del Centro Studi G.Tagliacarne, la provincia autonoma di Trento è prima in Italia per crescita demografica, una crescita da ricondurre interamente alla componente migratoria, ossia da chi si reca a Trento per cercare lavoro: e i prezzi per l’affitto crescono. Ma è ancora possibile trovare a Trento un affitto economico?

Affitti economici a Trento, le zone con il più basso prezzo

La risposta si trova nella parte occidentale di Trento, infatti il prezzo per l’affitto a Trento ovest è ampiamente sotto la media della città e si attesta, a giugno 2024, a 9,56 euro al metro quadro. Qui si trovano le circoscrizioni numero 3 e numero 4 di Trento (in totale sono 12) rispettivamente Bondone e Sardagna. A differenza delle altre zone di Trento, il prezzo per l’affitto a Trento ovest è diminuito rispetto al 2023, secondo i dati di immobiliare.it, del –6,55%. Di contro, il prezzo della case in vendita a Trento ovest è aumentato del 18%: uno tra gli aumenti più intensi di tutte le città italiane. Sulla diminuzione del costo al mq per l’affitto, pesa il fatto che queste zone sono quelle delle frazioni montane più lontane dal centro di Trento, tra i 6 e gli 8 chilometri: più appetibili per chi è in cerca di una soluzione abitativa stabile o di una casa per le vacanze, meno per chi cerca un affitto transitorio a Trento. Il costo medio per un appartamento di tre stanze in affitto a Trento ovest è di 669 euro al mese.

Case in affitto a Trento sud, la zona più vicina all’aeroporto

Trento sud, oltre ad offrire prezzi per l’affitto competitivi, con una media del prezzo al mq per l’affitto di 10,77 euro in aumento del 2,09% rispetto al 2023, ha dalla sua il fatto di essere più vicina a Trento città. In media, le frazioni della circoscrizione sud di Trento, distano dal centro 4,5 chilometri. I quartieri, ma sarebbe più corretto dire piccoli paesi, di questa zona che si estende sulla riva occidentale dei fiume Adige, il corso d’acqua che attraversa Trento da nord a sud, sono Mattarello, Ravina-Romagnano, Oltrefersina e rappresentano rispettivamente le circoscrizioni numero 8, numero 5 e numero 10. Queste sono le zone che hanno visto il più ampio sviluppo urbanistico della città, quelle più vicine all’aeroporto di Trento e al dipartimento di biologia cellulare dell’università di Trento, ma anche a due tra le più importanti aziende trentine, Cantine Ferrari e Cavit. Un appartamento di tre stanze in affitto a Trento sud va via, in media, a 754 euro al mese.

Trento, le migliori zone per cercare stanze singole

Argentario, la circoscrizione numero 6 di Trento, rappresenta una soluzione ideale per cercare una stanza in affitto a Trento. Nello specifico la zona su cui concentrarsi è quella della frazione Cognola, da qui l’università dista solo due chilometri, inoltre in questa frazione ha sede il distaccamento della biblioteca comunale di Trento. In virtù della distanza dal centro storico, il costo per una stanza singola nella circoscrizione Argentario di Trento è inferiore alla media della città che è di 400 euro. Importante, prima ancora di cercare una stanza a Trento, è informarsi sulle agevolazioni attivate dal Comune di Trento per facilitare l’accesso agli studenti, oltre ad avere bene chiari quali sono gli sgravi fiscali per gli studenti che vivono in affitto e per i proprietari di casa che mettono il loro alloggio sul mercato degli affitti per studenti.

Affitto a Trento, quanto costa un appartamento nel centro storico

Nel centro di Trento il costo dell’affitto è cresciuto in un anno del 6,5%, e si attesta a giugno 2024 a 12,34 euro al mq. Questo significa che un monolocale da 35 mq in affitto nel centro storico di Trento costa in media, al mese, 431 euro. Per un alloggio da due stanze il prezzo richiesto viaggia, invece, sui 678 euro di media. Mentre per un appartamento da tre stanze il prezzo richiesto è mediamente di 925 euro al mese.