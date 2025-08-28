Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il mercato immobiliare in Trentino-Alto Adige per comprare casa usata

Il mercato immobiliare del Trentino-Alto Adige si conferma tra i più costosi d’Italia. Secondo i dati di luglio 2025, elaborati da Idealista, la regione presenta prezzi medi nettamente superiori alla media nazionale di 1.833 euro al metro quadro. In particolare la domanda di abitazioni è alimentata sia dai residenti sia dagli investitori che puntano a seconde case nelle zone alpine e nelle città più attrattive.

Il contesto geografico, il turismo costante e la qualità della vita fanno sì che il Trentino-Alto Adige si distingua in modo netto dalle altre regioni italiane. Le differenze interne, però, sono significative: Bolzano guida la classifica con valori immobiliari molto elevati, mentre Trento, pur restando cara, si colloca su livelli più accessibili. Anche i fattori legati alla sostenibilità e alle infrastrutture di alto livello contribuiscono a consolidare la regione come una delle più ambite del Paese.

I prezzi delle case nelle province di Trentino-Alto Adige

La provincia di Bolzano si posiziona come una delle aree più costose d’Italia, con un prezzo medio di 4.499 euro/mq. Questo dato rispecchia l’attrattività di città e località montane come Merano, Bressanone e la Val Gardena, mete molto ricercate sia per la residenza che per le seconde case. La provincia di Trento, invece, pur mantenendo prezzi elevati, registra valori più contenuti: 2.281 euro/mq. Qui si percepisce la differenza tra il capoluogo, che raccoglie gran parte della domanda immobiliare, e i centri più piccoli della provincia, dove i prezzi risultano meno impegnativi. Inoltre la presenza di un importante polo universitario e di realtà produttive in crescita sostiene il mercato anche al di fuori del turismo.

Tabella prezzi case per provincia (luglio 2025)

Provincia Prezzo medio (euro/mq) Bolzano-Bozen 4.499 Trento 2.281

I prezzi delle case nei capoluoghi di provincia

Le differenze diventano ancora più evidenti osservando i valori nei capoluoghi. Bolzano registra un prezzo medio di 4.667 euro/mq, collocandosi tra le città più care d’Italia, al pari di Milano e Venezia. Questo risultato riflette la forte attrattiva turistica e l’alto livello dei servizi.

Il capoluogo Trento si ferma a 2.977 euro/mq, un valore comunque elevato rispetto alla media nazionale, ma decisamente più accessibile rispetto a Bolzano. La città, infatti, continua a crescere come centro universitario, culturale e amministrativo, aumentando l’interesse di chi cerca un investimento immobiliare stabile e sicuro.

Tabella prezzi case per capoluogo (luglio 2025)

Capoluogo Prezzo medio (euro/mq) Bolzano-Bozen 4.667 Trento 2.977

Trentino-Alto Adige a confronto con le altre regioni

Con una media regionale di 3.151 euro/mq, il Trentino-Alto Adige è la regione più cara d’Italia per quanto riguarda il mercato immobiliare. Supera infatti la Valle d’Aosta (2.516 euro/mq), la Liguria (2.479 euro/mq) e la Toscana (2.398 euro/mq), tutte regioni caratterizzate da forte attrattività turistica e residenziale. L’offerta limitata e la forte domanda mantengono i valori stabilmente alti. Per chi intende acquistare una casa usata, l’investimento in questa regione è da considerarsi un impegno rilevante, ma con prospettive di tenuta del valore sul lungo periodo.