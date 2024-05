Mercato immobiliare di Trento, andamento e previsioni

Prezzi record per le abitazioni: 3.072 euro al metro quadro con incrementi fino al 18% in alcune zone rispetto al 2023

Fonte: TrueNumbers Quanto cosa una casa a Trento: il prezzo al mq quartiere per quartiere

I tassi di interesse sui nuovi mutui, dopo due anni e mezzo di rialzi, stanno scendendo. La ragione della diminuzione del costo dei mutui a maggio 2024 coincide con l’inizio di una nuova fase di politica monetaria da parte della Bce, ossia con il primo taglio dei tassi d’interesse di riferimento. Se Christine Lagarde procederà in questa direzione sarà chiaro il 7 giugno, data della prossima riunione del consiglio generale della Banca Centrale Europea.

Il momento migliore per accendere un mutuo

Tuttavia solo l’ipotesi di un taglio dei tassi è bastata affinché le banche iniziassero a offrire mutui a un costo inferiore. Infatti, come mostra il rapporto mensile dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana), a maggio 2024 i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento sono diminuiti: più precisamente il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è sceso al 3,79%, rispetto al 3,89% di febbraio 2024 e al 4,42% di dicembre 2023.

Non è quindi eccessivo affermare che maggio 2024 rappresenti il miglior momento per comprare casa come non succedeva da luglio 2022, ovvero dall’inizio del rialzo dei tassi. A inizio maggio 2024, infatti, per un mutuo a tasso variabile il tasso applicato è stato in media del 3,89%, in calo di 11 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023, mentre il tasso fisso dei mutui è letteralmente crollato a una media del 2,68%: si tratta di una diminuzione di 84 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

Il prezzo medio al metro quadro a Trento

Se volete comprare casa a Trento potete quindi approfittare della fiducia delle banche nell’arrivo del taglio dei tassi. Prima di prendere appuntamento in banca, tuttavia, è meglio avere ben chiara la situazione del mercato immobiliare di Trento. La cosa più facile è salvare questo articolo nei preferiti cosi da avere sempre a portata di mano l’infografica qui sotto con la classifica di tutti i quartieri di Trento per costo al mq, dal più caro al più economico.

Fonte: TrueNumbers

A maggio 2024 il prezzo medio al mq delle case in vendita a Trento è 3.072 euro, in aumento del 3,54% rispetto a maggio 2023, per la città si tratta di una cifra record. Certo, siamo lontani (ma non troppo) dai prezzi delle case di Milano e Firenze, per non parlare di quelli di Londra o Dublino, ma rispetto ai prezzi di due anni fa l’incremento è senza precedenti e posiziona la città tra le più care in Italia per il costo delle case. Infatti, a giugno 2022 come mostrano i dati di Immobiliare.it, il prezzo medio al mq era decisamente più basso, 2.858 euro.

Comprare casa a Trento, le zone più economiche

I quartieri, o meglio le frazioni più economiche di Trento per comprare casa sono quelle del quadrante sud-ovest della città, si tratta della circoscrizione amministrativa di Bondone di Trento, la numero 3: la zona è quella che segna l’inizio della valle dei Laghi da quello più a nord, il lago di Molveno, al lago di Garda a sud. Il costo per un appartamento da 80 mq a Bondone di Trento viaggia in media sui 198mila euro.

Abitare a Trento nord, quanto costa comprare una casa

Leggermente più caro è il prezzo al mq delle case nella circoscrizione amministrativa numero 1 e in quella numero 2, rispettivamente Gardolo e Meano, siamo nella parte alta di Trento dove tuttavia non scarseggiano i servizi. Qui particolarmente attivo, sia per le attività culturali che come residenza per anziani, è il Giardino Palazzo Crivelli, tra le strutture più eccellenti di tutta la regione. Un’abitazione di 80mq nelle frazioni a nord di Trento costa in media 227mila euro.

Comprare a casa per fare l’università a Trento

Mattarello, Ravina-Romagnano, Oltrefersina sono i nomi delle circoscrizioni di Trento sud, rispettivamente la numero 8, la numero 5 e la numero 10. Queste zone hanno visto il più ampio sviluppo urbanistico della città, qui si trovano l’aeroporto di Trento e il dipartimento di biologia cellulare dell’università di Trento, al primo posto in Italia per la qualità della produzione scientifica secondo l’ultima analisi dell’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il costo per un appartamento da 80 mq a Trento sud è di circa 240mila euro.

Trento, i quartieri più costosi per prezzo al mq

I costi delle case a Trento raggiungono le cifre più alte nella zona est e nel centro: la zona est comprende le circoscrizioni Argentario, Povo e Villazzano, ovvero la numero 6, la numero 7 e la numero 9. Trento est è la zona universitaria e della ricerca, qui si trovano undici diversi centri di studi internazionali tra cui l’istituto di nanotecnologie del CNR, il consorzio CosBi di Microsoft per la ricerca bio-informatica e il polo scientifico della Fondazione Bruno Kessler. Un appartamento da 50 mq nelle frazioni ad est di Trento costa in media 154mila euro.

Quanto costa una casa nel centro di Trento

Il centro di Trento è composto dalle circoscrizioni 11 e 12: San Giuseppe-Santa Chiara e Piedicastello, il prezzo medio per un appartamento da 80 mq nel centro di Trento, città italiana che ogni anno figura nella top5 dei centri urbani per qualità della vita, è di 267mila euro.

Zona di Trento Variazione prezzo al mq Centro Storico +2,74% Trento Nord +4,22% Trento Ovest +18% Trento Sud +6,73% Trento Est +2,79%

Trento, previsioni immobiliari

Le previsioni del mercato immobiliare di Trento sono correlate all’offerta formativa della città, l’università di Trento, infatti, si pone tra i principali punti di riferimento per l’offerta nelle discipline STEM (acronimo che sta per Science, Technology, Engineering, Mathematics) ed economiche, confermandosi come il migliore tra i medi atenei statali nell’analisi Censis 2023. L’analisi sottolinea anche come la città, anno dopo anno, sia sempre più rilevante a livello internazionale, attraendo studenti da tutto il mondo: un dato di fatto che dal punto di vista immobiliare porterà ad un aumento dei prezzi anche nel breve periodo. Infatti la zona più economica, Trento ovest, ha visto in un anno (da maggio 2023 a maggio 2024) una crescita del prezzo al mq per le abitazioni in vendita del 18%, a titolo di paragone a Baggio, il quartiere di Milano dove i prezzi crescono di più, la crescita nello stesso periodo è stata “solo” del 7,18%,