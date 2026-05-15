Vivere da soli con 1.500 euro nel 2026: dove è ancora possibile tra affitto, spesa e trasporti

Il primo stipendio non ha lo stesso valore ovunque: tra affitti e spesa, l’autonomia cambia da città a città. Nel 2026 lo stipendio entry level non si misura solo in euro netti, ma in possibilità reale di vivere da soli

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

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Il primo stipendio arriva, ma il bonifico dell’affitto parte prima ancora di capire quanto si può davvero spendere. Poi arrivano bollette, spesa, abbonamento ai mezzi pubblici, telefono, qualche pranzo fuori, un treno per tornare a casa e un imprevisto. A quel punto la domanda cambia: non quanto si guadagna, ma quanto resta.

Nel 2026, con 1.500 euro netti al mese, vivere da soli in Italia è ancora possibile, ma non ovunque. Nelle città più care, come Milano, Roma, Bologna e Firenze, lo stipendio entry level rischia di essere assorbito quasi interamente dall’affitto e dalle spese essenziali. In città come Torino, Genova, Bari, Palermo, Catania, Perugia o Pescara, invece, lo stesso reddito può ancora trasformarsi in autonomia, purché il budget sia controllato.

La questione non è più soltanto salariale. È abitativa, generazionale e territoriale. Secondo AlmaLaurea, nel 2024 la retribuzione mensile netta a un anno dalla laurea era di circa 1.492 euro per i laureati di primo livello e 1.488 euro per quelli di secondo livello. È una cifra molto vicina allo scenario entry level medio, ma lontana dalle soglie necessarie per vivere da soli nelle città più costose.

Stipendio entry level 2026: perché il lordo non basta più

Parlare di RAL, da solo, serve sempre meno. Due offerte da 28mila o 30mila euro lordi annui possono generare netti diversi in base a contratto, tredicesima, quattordicesima, addizionali locali, detrazioni, benefit, ticket restaurant e welfare aziendale. Ma, soprattutto, possono avere un valore reale molto diverso a seconda della città.

Per questo ha più senso ragionare su tre scenari netti mensili:

Scenario Netto mensile Profilo indicativo Entry level fragile 1.250 € primo impiego, apprendistato, stage trasformato, lavoro junior amministrativo o commerciale Entry level medio 1.500 € laureato junior, impiegato, profilo tecnico o corporate base Entry level forte 1.700 € profilo ICT, ingegneria, finanza, consulenza, multinazionale Entry level alto 1.900 € benchmark per settori forti o città ad alto costo, non media nazionale

Il punto è che 1.500 euro non sono pochi in assoluto, ma possono diventare pochi se l’affitto da solo supera 650-700 euro. Ed è qui che la geografia pesa più della busta paga.

La vera soglia dell’autonomia: affitto sotto il 35% dello stipendio

La regola più semplice è questa: l’affitto resta sostenibile quando assorbe al massimo il 30-35% del netto mensile. Sopra il 35-45% diventa pesante. Oltre il 45-50% entra in zona critica, perché lascia troppo poco margine per tutto il resto.

Per un giovane che guadagna 1.500 euro netti, un affitto sostenibile dovrebbe quindi restare intorno ai 450-525 euro, ma nei mercati più cari questa soglia è ormai difficile da rispettare.

Idealista rileva per marzo 2026 un canone medio nazionale di 14,8 euro al metro quadro, con Milano a 22,3 euro/mq, Roma provincia a 17,9 euro/mq, Bologna a 16 euro/mq e Firenze a 20,3 euro/mq.

La casa è diventata la vera tassa d’ingresso nel mercato del lavoro urbano. Una città può offrire più opportunità, ma se l’affitto cancella il margine di risparmio, quella opportunità diventa meno accessibile.

Quanto costa vivere da soli: il budget mensile reale

Vivere da soli non significa pagare solo l’affitto. Le voci che erodono il budget sono spesso meno visibili: utenze, condominio, spesa, trasporti, internet, telefono, rientro periodico a casa, farmaci, vestiti, piccoli imprevisti.

Questa tabella mostra un budget sostenibile teorico, non legato a una singola città. Serve a capire quale affitto massimo può reggere ciascuno stipendio.

Voce di spesa Entry level 1.250 € Entry level 1.500 € Entry level 1.700 € Affitto 400 € 500 € 600 € Utenze/condominio 130 € 140 € 150 € Spesa alimentare 280 € 300 € 320 € Trasporti 45 € 50 € 60 € Internet/telefono 35 € 40 € 40 € Rientro a casa 50 € 60 € 70 € Tempo libero minimo 80 € 120 € 160 € Imprevisti 60 € 70 € 90 € Risparmio residuo 170 € 220 € 210 €

Il modello è prudente: non include auto, vacanze, grandi acquisti, spese mediche rilevanti, animali domestici o aiuti alla famiglia. Già così mostra un punto chiave: se l’affitto sale di 200 euro rispetto alla soglia sostenibile, il risparmio sparisce.

Le città dove 1.250 euro non bastano quasi mai

Con 1.250 euro netti al mese, vivere da soli è difficile in gran parte delle città medio-grandi. Diventa quasi impossibile nelle aree ad alta tensione abitativa.

Milano è il caso più evidente. Con canoni medi oltre i 22 euro al metro quadro, anche un monolocale piccolo può superare facilmente la soglia sostenibile per un entry level. Roma è meno cara di Milano, ma resta critica: il mercato è ampio, disomogeneo e molto sensibile alla zona. Bologna e Firenze soffrono una combinazione pesante di domanda universitaria, lavoro qualificato, turismo, offerta limitata e affitti elevati.

In queste città, chi guadagna 1.250 euro ha spesso tre opzioni: stanza in condivisione, aiuto familiare o pendolarismo. L’autonomia piena diventa l’eccezione, non la regola.

Le città dove 1.500 euro bastano solo con compromessi

Con 1.500 euro netti, la situazione cambia, ma non sempre abbastanza. A Roma, Bologna e Firenze si può vivere da soli solo con compromessi importanti: monolocale piccolo, quartiere periferico, spese controllate, pochi extra e quasi nessun margine di errore.

Torino, Napoli, Genova, Verona, Padova e Parma sono più accessibili, ma non automaticamente facili. Torino ha canoni medi più bassi rispetto alle grandi città del Centro-Nord, con la provincia a 11,5 euro/mq; Napoli è intorno a 12,6 euro/mq; Genova a 11,9 euro/mq; Verona a 11,4 euro/mq; Padova a 12,7 euro/mq; Parma a 11,1 euro/mq.

In queste città, 1.500 euro possono bastare, ma la parola chiave è “gestione”. Chi ha ticket restaurant, smart working, trasporti efficienti o nessuna auto ha un vantaggio concreto. Chi deve sostenere benzina, parcheggi, spese familiari o rientri frequenti può trovarsi rapidamente in bilico.

Le città dove 1.700 euro possono ancora dare autonomia

Con 1.700 euro netti, l’autonomia diventa più realistica. Non significa vivere senza vincoli, ma avere un margine: pagare l’affitto, coprire le spese essenziali e conservare almeno il 10% del reddito come risparmio o sicurezza.

Le città più sostenibili sono spesso quelle medie o del Centro-Sud: Palermo, Catania, Bari in alcune zone, Perugia, Pescara, Cagliari, oltre ad alcune città universitarie meno sature. Palermo e Catania, secondo Idealista, si collocano rispettivamente a 9,2 euro/mq e 8,9 euro/mq; Perugia a 8,8 euro/mq; Pescara a 9,1 euro/mq; Bari a 11,5 euro/mq; Cagliari a 13,1 euro/mq.

Il punto, però, non è dire che queste città siano “migliori” in assoluto. È dire che lo stesso stipendio ha più potere d’acquisto. In un mercato del lavoro sempre più ibrido, questa differenza può pesare nelle scelte di carriera.

Perché il problema non è solo dei giovani, ma delle città

Se una città attira lavoro, ma rende difficile vivere vicino al lavoro, crea un problema di produttività e mobilità sociale. Il risultato è un paradosso: le città più dinamiche diventano meno accessibili proprio per chi dovrebbe alimentarne il ricambio generazionale.

Il tema riguarda affitti brevi, case vuote, residenze universitarie, trasporto pubblico, salario minimo, contratti collettivi, welfare aziendale e lavoro da remoto. Non è solo una questione privata tra proprietario e inquilino. È una questione di attrattività economica.

Eurostat mostra che nel 2024 i giovani italiani uscivano dalla casa dei genitori in media a 30,1 anni, contro una media Ue di 26,2 anni. L’Italia è tra i Paesi europei dove l’uscita da casa avviene più tardi. Istat aggiunge che oltre due terzi dei 18-34enni vive ancora con i genitori, collegando il fenomeno a precarietà lavorativa, difficoltà di accesso alla casa e incertezza economica.

Il nuovo compromesso: lavoro migliore o città sostenibile?

Nel 2026 molti giovani non scelgono più soltanto tra un’offerta e un’altra. Scelgono tra una città e un’altra.

Accettare un lavoro migliore a Milano può significare crescere più velocemente, entrare in reti professionali più forti e avere maggiori prospettive future. Ma se l’affitto assorbe metà dello stipendio, il presente diventa rigido. Accettare uno stipendio più basso in una città meno cara può sembrare meno ambizioso, ma può dare più autonomia immediata.

Il nuovo compromesso è questo: lavoro migliore o città sostenibile? Non esiste una risposta unica. Per alcuni settori, vivere in una città ad alto costo è un investimento professionale. Per altri, soprattutto con smart working o mercati locali in crescita, restare o tornare in una città meno cara può essere una scelta razionale, non una rinuncia.

Dove lo stipendio entry level basta ancora

Le cifre seguenti sono stime editoriali. L’affitto è calcolato su un monolocale o piccolo bilocale in zona non centrale, partendo dai canoni al metro quadro e correggendo per il fatto che gli appartamenti piccoli hanno spesso un prezzo effettivo più alto. Il budget essenziale include affitto, utenze, spesa, trasporti, telefono, rientro periodico a casa, tempo libero minimo e imprevisti.

Città Affitto stimato monolocale Budget essenziale mensile Stipendio minimo per vivere da soli Fascia Milano 900 € 1.620 € 1.800 € Critica Roma 740 € 1.440 € 1.600 € Critica Bologna 670 € 1.360 € 1.510 € Tesa Firenze 760 € 1.450 € 1.610 € Critica Torino 480 € 1.130 € 1.260 € Sostenibile/tesa Napoli 530 € 1.170 € 1.300 € Sostenibile/tesa Bari 480 € 1.100 € 1.220 € Sostenibile Palermo 390 € 1.000 € 1.110 € Sostenibile Catania 380 € 990 € 1.100 € Sostenibile Genova 500 € 1.150 € 1.280 € Sostenibile/tesa Verona 480 € 1.140 € 1.270 € Sostenibile/tesa Padova 530 € 1.180 € 1.310 € Tesa Parma 460 € 1.100 € 1.220 € Sostenibile Perugia 370 € 980 € 1.090 € Sostenibile Pescara 390 € 1.000 € 1.110 € Sostenibile Cagliari 530 € 1.170 € 1.300 € Sostenibile/tesa

Quanto resta a fine mese

Città Con 1.250 € netti Con 1.500 € netti Con 1.700 € netti Milano -370 € -120 € 80 € Roma -190 € 60 € 260 € Bologna -110 € 140 € 340 € Torino 120 € 370 € 570 € Napoli 80 € 330 € 530 € Palermo 250 € 500 € 700 €

La tabella non misura la qualità della vita assoluta. Misura una cosa più concreta: la sostenibilità economica per un giovane lavoratore solo. Milano resta più forte per opportunità, reti e carriere; Palermo o Catania possono offrire più margine mensile. Il punto è che il primo stipendio cambia valore a seconda del luogo in cui viene speso.

Cosa guardare prima di accettare un primo lavoro fuori città

Prima di accettare un’offerta, il netto mensile non basta. Bisogna calcolare il costo dell’affitto nella zona davvero raggiungibile, non nella media astratta della città. Poi vanno considerati trasporti, distanza casa-lavoro, utenze, condominio, rientri periodici, ticket restaurant, bonus trasporto, smart working e prospettiva di aumento dopo 12-18 mesi.

Un’offerta da 1.600 euro netti senza ticket, in una città cara e con presenza obbligatoria cinque giorni su cinque, può valere meno di un’offerta da 1.450 euro con smart working, buoni pasto e affitto più basso. Il salario d’ingresso va misurato al netto dell’affitto. E l’affitto va misurato insieme al tempo, ai trasporti e al margine di sicurezza.

Il primo stipendio non basta più a diventare adulti

Nel 2026 il primo stipendio non misura soltanto l’ingresso nel mondo del lavoro. Misura qualcosa di più concreto e più scomodo: la possibilità reale di uscire dalla casa dei genitori, pagare un affitto, sostenere le spese ordinarie e conservare un margine minimo di sicurezza.

È qui che il tema salariale diventa anche una questione abitativa, territoriale e generazionale. Perché l’autonomia non dipende più solo dal titolo di studio, dalla buona volontà o dal settore in cui si viene assunti. Dipende dalla città in cui si lavora, dal prezzo degli affitti, dalla qualità dei trasporti, dal costo della spesa, dalla presenza o meno di welfare aziendale e dalla possibilità di non bruciare tutto lo stipendio entro la fine del mese.

Il rischio è che le città più dinamiche diventino anche le meno accessibili proprio per chi dovrebbe alimentarne il futuro: giovani lavoratori, neolaureati, profili junior, nuovi professionisti. Se il primo lavoro non consente di vivere vicino alle opportunità che promette, la mobilità sociale si restringe. Chi ha una famiglia alle spalle resiste, chi non ce l’ha rinuncia, rimanda o cerca altrove.

Per questo il primo criterio di scelta non può essere soltanto la cifra indicata nell’offerta. Conta il suo valore reale, cioè quello che quello stipendio permette di fare nella città in cui viene speso. Nel 2026 l’autonomia economica non si misura più solo con l’ingresso nel mercato del lavoro, ma con la possibilità di restarci senza dipendere da aiuti esterni. Se dopo affitto, bollette, trasporti e spesa non rimane alcun margine, il primo stipendio smette di essere una promessa di indipendenza e diventa soltanto una soglia minima di sopravvivenza urbana.