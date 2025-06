Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Trento

Chi vuole comprare casa a Trento sceglie il quartiere Piedicastello-Trento Nord. È questo il risultato di un’analisi del mercato immobiliare della città capoluogo di provincia nel primo trimestre del 2025. A realizzarla è stato il portale Idealista che ha calcolato la pressione della domanda sull’offerta valutando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. In questo modo è stato possibile ottenere l’indice di domanda relativa che permette a Piedicastello-Trento Nord di essere il quartiere più richiesto di Trento.

Probabilmente i punti di forza di questa zona è la vicinanza con il Centro Storico, oltre al fatto che è uno dei quartieri più antichi della città. Inoltre i prezzi medi al mq sono nettamente inferiori rispetto al Centro Storico, un fattore determinante che ha portato ad un aumento delle richieste di chi è intenzionato a comprare casa nel capoluogo.

I quartieri più richiesti di Trento

Al secondo posto in questa speciale classifica c’è Gardolo-Meano che ha un indice di domanda relativa di 2,8 mentre Argentario è terzo anche se con un dato nettamente inferiore, 2,1. Povo-Villazzano-Mattarello è il quartiere che occupa il quarto posto e ci arriva di un soffio considerando un indice di 2,0. In quinta posizione c’è San Giuseppe-Santa Chiara con 1,9 mentre a pari merito con 1,8 ci sono Bondone-Sardagna-Ravina e Oltrefersina. Chiude la graduatoria proprio il Centro Storico con 1,6.

Quartiere Indice di domanda relativa Piedicastello-Trento Nord 3,1 Gardolo-Meano 2,8 Argentario 2,1 Povo-Villazzano-Mattarello 2,0 San Giuseppe-Santa Chiara 1,9 Bondone-Sardagna-Ravina 1,8 Oltrefersina 1,8 Centro Storico 1,6

I quartieri più costosi di Trento

Un indice di domanda relativa così basso per il Centro Storico di Trento nasce probabilmente dal prezzo medio al mq fatto registrare nel primo trimestre del 2025. Con 4.187 euro la zona è quella più costosa per comprare casa e stacca nettamente tutti gli altri quartieri. Al secondo posto c’è San Giuseppe-Santa Chiara con un prezzo medio di 3.853 euro al mq mentre per comprare casa a Oltrefersina, terzo quartiere in graduatoria, bisogna considerare un prezzo medio al mq di 3.563 euro.

Piedicastello-Trento Nord è penultimo con 3.037 euro al mq, inferiore solo a Bondone-Sardagna-Ravina che chiude la classifica con 2.780 euro al mq. Argentario è quarto con 3.250 euro, Povo-Villazzano-Mattarello quinto con 3.186 euro al mq mentre Gardolo-Meano è sesto con 3.156 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 4.187 San Giuseppe-Santa Chiara 3.853 Oltrefersina 3.563 Argentario 3.250 Povo-Villazzano-Mattarello 3.186 Gardolo-Meano 3.156 Piedicastello-Trento Nord 3.037 Bondone-Sardagna-Ravina 2.780

I quartieri più costosi in Italia

I 4.187 euro di prezzo medio al mq del Centro Storico di Trento consentono al quartiere di superare di un soffio la zona Vomero-Arenella di Napoli. In classifica generale la situazione è totalmente diversa con prezzi che partono dai 10.000 euro come nel Centro Storico di Milano passando per gli oltre 7.000 euro del Centro di Roma o dell’Area Porto Cervo ad Arzachena. Da sottolineare il grande exploit di Forte dei Marmi presente nella top 10 con quattro quartieri differenti. È l’unica città ad essere presente più volte insieme a Milano nelle prime dieci posizioni di questa particolare classifica elaborata dal portale Idealista.