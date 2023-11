Fonte: 123RF La situazione degli affitti a Torino: costano poco anche in centro e crollano in periferia

Se state cercando casa in affitto a Torino potete tirare un sospiro di sollievo, insieme al vostro portafoglio. Infatti, nel quarto Comune italiano per popolazione e 290esimo per PIL pro capite, un affitto costa in media solo 10,71 euro al mese per metro quadro. Ma è veramente cosi poco? Giudicate voi, a Roma per prendere casa in affitto la richiesta media è di 15,18 euro al mq mentre a Milano arriviamo alla cifra di 22,23 euro. Questo vuol dire che, con gli stessi soldi con cui a Milano si prende in affitto un monolocale al piano terra, nella città famosa per i suoi palazzi e le residenze reali si riesce tranquillamente a prendere in affitto anche un trilocale. Vediamo più nel dettaglio il costo degli affitti a Torino per tutte le esigenze abitative.

Stanze in affitto a Torino, i quartieri migliori per gli studenti

Partiamo dagli studenti che cercano casa a Torino, il prezzo medio per l’affitto di una stanza singola è di circa 373 euro. Ma quali sono le migliori zone di Torino per gli studenti universitari? Dipende dalla posizione del loro ateneo. Per chi è iscritto a ingegneria la scelta migliore è rappresentata dai quartieri Borgo San Paolo, Crocetta e Cenisia, mentre chi frequenta architettura potrebbe trovare comodo spostarsi leggermente più ad ovest verso il Fiume Po nel quartiere di San Salvario. E per chi ha deciso di iscriversi a un corso non STEM? Per quanti hanno scelto di studiare lettere e filosofia a Torino la scelta più comoda ricade sui quartieri Regio Parco, Vanchiglia e Vanchiglietta.

La classifica dei quartieri di Torino per costo dell’affitto

Nella tabella qui sotto trovate i prezzi medi, aggiornati ad ottobre 2023, dell’affitto per tutti i quartieri di Torino come calcolati dal portare Immobiliare.it, essenziali per poter valutare subito il prezzo di una camera appena letto l’annuncio. Ma per poter muoversi con sicurezza nella giungla degli affitti per studenti è fondamentale conoscere nel dettaglio i vantaggi dei contratti di locazione che offrono sia forme di tutela per gli studenti, sia agevolazioni per chi affitta a ragazze o ragazzi che frequentano l’università.

Zone e quartieri di Torino Prezzo al mq Centro 14,01 € San Salvario 12,14 € Crocetta, San Secondo 11,24 € Cavoretto, Gran Madre 11,03 € Regio Parco, Vanchiglia, Vanchiglietta 10,86 € Borgo San Paolo, Cenisia 10,28 € Campidoglio, San Donato, Cit Turin 10,22 € Colle della Maddalena, Superga 10,17 € Madonna del Pilone, Sassi 9,90 € Aurora, Barriera di Milano, Rebaudengo 9,58 € Lingotto, Nizza Millefonti 9,37 € Pozzo Strada, Parella 9,06 € Borgo Vittoria, Parco Dora 8,86 € Mirafiori Sud 8,75 € Santa Rita, Mirafiori Nord 8,58 € Le Vallette, Lucento, Madonna di Campagna 8,50 € Barriera di Lanzo, Falchera, Barca, Bertolla 8,15 €

Quanto costa l’affitto di un monolocale in centro a Torino

Vediamo ora quali sono soluzioni più comode per chi si è trasferito a Torino per lavoro ed è alla ricerca di monolocale di 50mq, magari posto in una zona tattica dal punto di vista dei collegamenti ferroviari. La scelta perfetta in questo caso potrebbe ricadere su Porta Nuova vicino al centro città, al Quadrilatero e a San Salvario. In queste zone l’affitto per un grande monolocale o un piccolo bilocale si aggira intorno ai 575 euro al mese, escluse spese di condominio.

Quanto costa l’affitto un trilocale in centro a Torino (e perché costa così poco)

Se invece puntiamo a trasferirci in centro a Torino con tutta la famiglia dovremo sostenere un costo mensile (sempre escluse spese e bollette) di circa 863 euro. È questo infatti il costo medio mensile per prendere in affitto un trilocale di 75 metri quadri a Torino. Ma a Torino il caro affitti non si è fatto sentire? Si, è fatto sentire eccome in verità! Ma i prezzi di partenza erano cosi bassi che anche l’aumento, che è stato in un anno del 10%, non ha portato a costi eccessivamente alti.

Affitto a Torino, le zone più economiche e verdi

Un’altra opzione valida che permette di risparmiare di molto sul prezzo dell’affitto è quella di puntare su una zona meno centrale. Torino da questo punto di vista offre molti vantaggi, infatti la città è circondata da grandi aree verdi nate per valorizzare la periferia. Ad esempio, nel quartiere Borgo Vittoria e nelle zone vicino a Parco Dora, il costo medio dell’affitto mensile per appartamento di 70 mq è di 620 euro. Troviamo prezzi ancora più vantaggiosi spostandoci un po più fuori nella zona Le Vallette, Lucento, Madonna di Campagna dove anche un appartamento di 100 mq ha un costo abbordabile, mediamente 850 euro escluse spese. A titolo di paragone a Milano nella zona più economica, ovvero il quartiere di Baggio, per gli stessi metri quadri il prezzo medio per l’affitto si aggira intorno ai 1.550 euro.