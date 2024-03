Affitti a Genova, qual è la situazione oggi?

Fonte: 123REF Genova vista panoramica sul porto

Il costo degli affitti a Genova cresce, per la precisione a febbraio 2024 i prezzi al mq per affittare una casa nel capoluogo ligure sono cresciuti in media del 2,71% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma è tanto o poco? Se confrontiamo questo aumento con quelli di Milano +8,19%; e Bologna +5,62%, decisamente poco. Genova quindi si conferma una delle città più economiche del nord Italia per l’affitto. E solo per questo. Infatti a settembre 2023 Genova è balzata in cima alla classifica delle città più colpite dal caro vita. Ma quindi oggi quanto costa prendere casa in affitto a Genova? La risposta è 8,74 euro al mq. Tre volte meno che a Milano.

Stanze per studenti a Genova

Cercare e trovare una stanza singola per studenti a Genova è un gioco da ragazzi. Primo perché l’offerta non manca, secondo per via dei prezzi economici. A Genova il costo medio per una stanza singola è 300 euro, siamo sotto la media nazionale che è di 350 euro. Ma dove cercare una stanza a Genova se sei uno studente? La risposta è il quartiere Prè dove ha sede l’Università di Genova, uno dei più intricati della città ligure per via delle viuzze (i famosi caruggi) che lo attraversano. Pré ospita anche l’antico ghetto ebraico di Genova, oggi tra le zone più multietniche della città. Il prezzo per affittare una casa da 70 mq nel quartiere Prè di Genova è in media di 800 euro al mese. Un prezzo che, se diviso tra più studenti coinquilini, diventa decisamente sostenibile: ma come funziona l’affitto per studenti e quali sono le principali cose da tenere a mente quando si visita una stanza da prendere in affitto?

Case in affitto a Genova, le soluzioni per chi lavora

Chi si trasferisce a Genova per lavoro può trovare utile prendere casa in affitto vicino una delle dodici stazioni ferroviarie della città, a partire dalla più centrale ovvero piazza Principe, situata su piazza Acquaverde a poca distanza dal centro storico, dal porto antico e dalla stazione marittima, principale punto di imbarco crocieristico del porto di Genova. Il costo per l’affitto di un appartamento da 70 mq nella zona di piazza Principe è in media di 670 euro al mese. Chi invece preferisce una soluzione più economica e non ha problemi a spostarsi verso i confini della città, può optare tra Sampierdarena nel quadrante ovest o Genova Sturla nel quadrante est. Nel primo caso il costo per una casa da 70 mq è in media di 473 euro, nel secondo di 653 euro.

Le zone più economiche di Genova per prendere casa in affitto

La periferia nord è, a febbraio 2024, la zona della città più economica, qui il prezzo al mq è infatti di 6,65 euro. In questa parte della città troviamo i quartieri Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo e Certosa. Tuttavia questa zona non rimarrà così economica ancora per molto infatti è al centro del più grande intervento di riqualificazione delle città, Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso. Un sistema di parchi urbani, piste ciclabili ed edifici intelligenti ideato per ricostruire il quadrante nord dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi. A febbraio 2024 l’affitto per una casa da 100 mq nella periferia nord di Genova è mediamente di 665 euro al mese.

Genova i quartieri più esclusivi

A Genova affitti esclusivi vuol dire solo una cosa, Albaro e Sturla. Il primo è il quartiere residenziale che si estende sopra la zona di Corso Italia e Boccadasse ad est del centro storico, esclusivo fin dal Diciassettesimo secolo, ricco di zone verdi, di numerosi belvedere sul mare e naturalmente antiche ville. Tra le più famose villa Saluzzo-Bombrini, conosciuta come “il Paradiso”, o la villa Saluzzo-Mongiardino nella quale abitò per alcuni mesi George Byron, oppure ancora villa Bagnarello, dimora del soggiorno genovese di un altro celebre artista: Charles Dickens. In questa zona per affittare una casa da 80 mq il prezzo gira attorno ai 950 euro al mese. Invece spostandosi ancora verso levante, si incontrano i quartieri di Sturla, Borgoratti e San Martino. È in questa zona di Genova che si trova l’ospedale San Martino, uno dei centri ospedalieri più grandi d’Europa, qui l’affitto è decisamente più economico e per una casa da 80 mq il prezzo medio richiesto per l’affitto è di 643 euro.