Capodanno è da sempre la finestra di viaggio più volatile per prezzi e disponibilità, la domanda è alta e concentrata in pochi giorni e le offerte si alternano a posti già sold out. Tuttavia, anche a quattro settimane dalla notte del 31 dicembre è ancora possibile trovare soluzioni last minute interessanti.

Per trovare le migliori occasioni abbiamo fatto una serie di ricerche incrociate tra il 3 e il 4 dicembre 2025, analizzando i prezzi dei principali motori di ricerca e i voli con partenze dai principali aeroporti italiani (Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa, Linate e Bergamo, Venezia, Napoli, Bologna, Palermo, Catania).

I voli più economici per Capodanno in Italia

Dalle ricerche effettuate è emerso che le rotte nazionali rimangono le più convenienti, soprattutto da e verso gli aeroporti con maggiore traffico. Anche alcune destinazioni europee particolarmente appetibili per un city break di Capodanno presentano ancora tariffe molto accessibili sotto i 150 euro.

Nel dettaglio, i voli più economici sono quelli nazionali con partenza il 30 dicembre e rientro il 2 gennaio.

Ad esempio, volare da Milano a Napoli costa appena 36 euro. Stessi prezzi anche da Bari a Roma, 35 euro andata e ritorno. Molto interessante anche la direzione opposta: da Pescara a Milano si vola a 36 euro, un ottimo invito a godersi il capoluogo lombardo durante le feste, tra mercatini, luci di Natale e musei aperti fino a tardi.

Chi invece vuole un Capodanno al profumo di mare anche in pieno inverno, può approfittare della rotta da Venezia a Catania a 103 euro. Prezzo più basso ancora da Roma a Catania a 68 euro, una delle tariffe più convenienti.

I voli più economici per Capodanno in Europa

E non finisce qui. Guardando oltre confine, anche l’Europa riserva sorprese.

Da Genova a Varsavia si vola a 75 euro, un biglietto quasi simbolico per chi vuole immergersi in una delle capitali più vivaci, e ancora relativamente economiche, del continente.

Da Milano si raggiunge Francoforte a 113 euro oppure Marsiglia, che è ancora più accessibile, con 79 euro. Anche da Brindisi a Bruxelles, 84 euro, si trova una soluzione economica e last minute per il Capodanno.

Offerte voli Capodanno con rientro il 5 gennaio

Se invece ci ha qualche giorno in più e si vuole approfittare del week-end lungo, partendo il 30 dicembre e rientrando lunedì 5 gennaio, anche qui non mancano le offerte.

Da Roma a Napoli si vola a 30 euro, probabilmente una delle tariffe più basse in assoluto tra tutte quelle rilevate.

Interessante anche la rotta da Roma a Alghero, trovata a 48 euro: perfetta per chi vuole iniziare l’anno tra mare d’inverno, natura e ottimo cibo. Anche da Pisa a Palermo, con 40 euro, si ha la possibilità di concedersi un Capodanno soleggiato e saporito nella Sicilia occidentale.

Perché bisogna prenotare appena si trova l’offerta

La fotografia del 4 dicembre racconta un mercato molto più dinamico e accessibile di quanto si creda. Nonostante la tradizionale impennata dei prezzi tipica delle festività, le offerte ci sono e sono concrete.

C’è però un motivo. Le compagnie aeree stanno ottimizzando sempre di più il riempimento dei voli, abbassando i prezzi su alcune tratte per riempire gli ultimi posti disponibili.

Il risultato è un mercato in cui le tariffe cambiano rapidamente ma possono offrire occasioni reali, soprattutto se si cerca un volo diretto, si è disposti a partire da aeroporti diversi e si punta a città alternative rispetto ai classici “super affollati” Capodanni europei.

Tra voli nazionali sotto i 40 euro e tratte europee tra i 70 e i 110 euro, c’è davvero spazio per organizzare una fuga last minute. L’unica regola è prenotare subito appena si trova un buon prezzo.