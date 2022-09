Ecco l’immenso patrimonio della Regina: tutti i suoi beni e le cifre

La regina Elisabetta II è morta giovedì 8 settembre 2022 nel castello di Balmoral, in Scozia, a 96 anni. Il Regno Unito e il mondo tutto piangono una delle più grandi figure del Novecento, e degli anni Duemila, che ha saputo traghettare l’Inghilterra fuori da alcune delle più grandi crisi, economiche e politiche, di tutti i tempi.

Ma Queen Elizabeth è stata anche una delle donne più ricche al mondo. Il suo patrimonio netto è stato stimato in 500 milioni di dollari nel 2022 (495 milioni di euro circa). Questo è in gran parte dovuto alle sue vaste proprietà immobiliari e all’eredità di suo padre, re Giorgio VI. Ma anche il suo portafoglio di investimenti e varie altre fonti di reddito hanno contribuito negli anni alla sua immensa ricchezza.

Secondo Forbes, la Corona, attraverso l’azienda che si chiama “Monarchy PLC”, detiene quasi 28 miliardi di dollari di asset.

Il Sovereign Grant: la tassa che gli inglesi pagano alla Royal Family

Va intanto detto che la Famiglia Reale britannica è stata a lungo sostenuta dai fondi dei contribuenti, risalenti a un accordo stipulato da re Giorgio III alla fine del XVIII secolo. Il cosiddetto Sovereign Grant è un pagamento annuale fisso che viene pagato alla famiglia reale con fondi pubblici.

Nel 2021 e nel 2022, l’importo della sovvenzione è stato fissato a poco più di 86 milioni di sterline (circa 99 milioni di euro). Questi fondi vengono utilizzati per coprire una varietà di spese, inclusi i costi di viaggio, di sicurezza e vari impegni ufficiali. La sovvenzione aiuta anche a finanziare il mantenimento delle residenze reali, come Buckingham Palace.

Sebbene il Sovereign Grant sia stato in genere utilizzato per sostenere la Regina e la sua famiglia, può anche essere utilizzato per pagare i costi associati alla successione al trono. Proprio come avverrà con il Principe Carlo, che è diventato il nuovo re d’Inghilterra (qui avevamo parlato del presunto scandalo che ha travolto Carlo alcuni mesi fa, per alcuni fondi dal Qatar). Camilla è diventata Regina consorte, come aveva chiarito la stessa regina Elisabetta in una dichiarazione in occasione del Giubileo di platino, mettendo fine all’incertezza sul suo futuro titolo.

Ma il Sovereign Grant è solo una delle tante fonti di reddito per la Famiglia Reale britannica. Altre fonti includono investimenti privati, affitti di proprietà e proventi dalla vendita di merci.

Forse pochi sanno che la Famiglia viene spesso chiamata “The Royal Firm”, “l’azienda”. Questo soprannome è stato reso popolare dall’ex premier Margaret Thatcher, che lo ha usato per descrivere la monarchia come un affare.

La Royal Family ha un portafoglio di beni enorme e diversificato, inclusi immobili, opere d’arte e investimenti. Il valore di queste attività è stimato in circa 28 miliardi di dollari.

Le proprietà immobiliari: The Crown Estate

Il portafoglio immobiliare della Famiglia Reale, The Crown Estate, vale circa 19,5 miliardi di dollari. Ciò include non solo palazzi e residenze ufficiali, ma anche un gran numero di case private e proprietà che vengono affittate per generare reddito. La proprietà più preziosa è senza dubbio Buckingham Palace, che si stima valga circa 4,9 miliardi di dollari.

The Crown Estate è uno dei più grandi proprietari immobiliari del Regno Unito, con un portafoglio che comprende centri commerciali, uffici, appartamenti, terreni agricoli, foreste e fiumi.

Nel giugno 2021, la Crown Estate ha annunciato un utile netto di 312,7 milioni di dollari per l’anno finanziario 2021-2022. Cioè 43 milioni in più rispetto all’anno precedente. L’aumento è dovuto in gran parte ai maggiori canoni di locazione degli immobili ad uso ufficio e vendita al dettaglio.

The Crown Estate beneficia anche di un portafoglio diversificato di attività, che aiuta a proteggerlo dalle fluttuazioni del mercato immobiliare.

Tra le altre proprietà private della Royal Family che spiccano per valore esorbitante c’è anche Sandringham House, utilizzata come ritiro di campagna. Il suo valore è stimato intorno ai 65 milioni di dollari.

Poi c’è il Castello di Windsor, che è stata la residenza ufficiale della Regina, uno dei più grandi castelli abitati del mondo, il cui valore è stimato intorno ai 490 milioni di dollari.

La Borsa privata: “Il Ducato di Lancaster”

Non meno importante poi è il cosiddetto Privy Purse, “Il Ducato di Lancaster”, un portafoglio di proprietà e beni risalenti al XIV secolo che fornisce entrate private al monarca britannico.

Il sito ufficiale afferma che, a marzo 2022, il Ducato aveva un patrimonio netto di 652,8 milioni di dollari, con un avanzo netto di 24 milioni.

Questi beni assumono la forma di investimenti immobiliari e finanziari. L’eccedenza di 24 milioni viene pagata alla Regina dopo che le tasse sono state ritirate e questo denaro viene utilizzato principalmente per coprire le spese non già coperte dal Sovereign Grant. Senza questo reddito aggiuntivo, insomma, la Regina avrebbe quasi sicuramente dovuto tagliare le sue spese.

Collezione d’arte

Memorabile anche la collezione d’arte della Famiglia Reale, una delle più vaste e preziose al mondo, con un valore stimato di 5 miliardi di dollari.

Giusto per citare qualche nome celebre, la collezione comprende opere di alcuni degli artisti più famosi della storia, come Rembrandt, Leonardo e Michelangelo.

Investimenti

Il portafoglio di investimenti della Famiglia Reale, secondo le stime, varrebbe invece qualcosa come 3 miliardi di dollari: si tratta di azioni, obbligazioni e private equity.

Qui vi avevamo parlato di quanto ha perso la Regina Elisabetta a causa della Brexit.

Curiosità

La Regina possedeva poi diversi diademi di diamanti, un pianoforte in oro massiccio e, non ci crederete, tutta Hyde Park: il parco più grande e famoso di Londra è tutto suo.

Il Ducato di Cornovaglia detiene poi 1,3 miliardi di dollari di asset, Kensington Palace ha un valore stimato di 630 milioni e la Crown Estate Scotland detiene 592 milioni.

Non solo. Elisabetta ebbe in eredità da sua madre anche una una fortuna stimata in 70 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro), comprese molte opere d’arte significative. Anche se secondo la BBC, The Queen avrebbe deciso che i pezzi più importanti lasciati sarebbero stati trasferiti alla Royal Collection, dove sarebbero stati “custoditi per la nazione”.

Parlando di proprietà ereditate, si dice anche che il marito della Regina, il principe Filippo, abbia lasciato una proprietà del valore di circa 10 milioni di sterline (11,5 milioni di euro), inclusa una collezione di dipinti di Edward Seago e oltre 3mila libri.

Secondo il Sunday Times, infine, la Regina possedeva la Royal Philatelic Collection, composta da francobolli del Regno Unito e del Commonwealth, del valore di 100 milioni di sterline (115 milioni di euro circa).