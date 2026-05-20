Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Crollo prezzo voli estate 2026.

Il mercato dei voli sta vivendo infatti una dinamica inedita. Invece di aumentare con l’avvicinarsi dell’alta stagione, molte tariffe stanno diminuendo, in alcuni casi in modo drastico, con ribassi che arrivano fino al 71%.

È il segnale di un’estate diversa dal solito, in cui le tensioni geopolitiche stanno influenzando il comportamento dei viaggiatori e le strategie delle compagnie aeree, ridefinendo le dinamiche di mercato. Chi aveva imparato una regola quasi matematica per i viaggi estivi – “prima prenoti, meno spendi” – potrebbe doverla rivedere. Molte mete a luglio e agosto non sono mai sembrati così accessibili.

Perché i voli stanno costando meno

Alla base del fenomeno c’è un cambiamento nelle abitudini di prenotazione. Negli ultimi anni i viaggiatori avevano imparato a muoversi con largo anticipo, spesso prenotando anche sei o otto mesi prima per evitare il caro-prezzi dell’ultimo minuto.

Nel 2026, però, qualcosa si è inceppato. L’incertezza internazionale, soprattutto quella legata al conflitto in Medio Oriente e ai timori per una possibile carenza di jet fuel, ha spinto molti italiani a rimandare l’acquisto del biglietto. La paura non è tanto quella di non trovare posto, quanto di ritrovarsi con un volo cancellato, una rotta modificata o un viaggio da riprogrammare all’ultimo momento. Questo atteggiamento prudente ha rallentato la domanda.

Dal lato dell’offerta, invece, le compagnie non hanno ridotto i voli programmati. Gli aerei sono quindi rimasti numerosi, ma con meno prenotazioni del previsto. E quando l’offerta supera la domanda, il mercato reagisce sempre nello stesso modo: abbassando i prezzi.

Per questo, nelle ultime settimane, Ryanair, easyJet, Wizz Air e gli altri operatori del settore stanno lanciando sconti aggressivi anche su tratte tipicamente molto richieste in piena estate. È una strategia che punta a stimolare una domanda che, almeno finora, si sta muovendo con molta cautela.

I voli nazionali più economici dell’estate 2026

Tra le tratte italiane il calo dei prezzi è evidente soprattutto sulle rotte tradizionalmente più richieste verso il Sud e le isole.

Il caso simbolo è aeroporto di Roma Fiumicino – Aeroporto di Catania-Fontanarossa, la rotta domestica più trafficata d’Italia. Due mesi fa un biglietto andata e ritorno per fine luglio costava circa 90 euro. Oggi si trova intorno ai 54 euro, con una riduzione del 40%. Un calo simile c’è stato anche per la tratta aeroporto di Torino Caselle – Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, passata da circa 120 euro a 66 euro, quasi il 45% in meno.

Non stanno registrando le impennate dei prezzi tipiche della stagione estiva nemmeno le rotte: aeroporto di Roma Fiumicino – aeroporto di Palermo Falcone Borsellino e aeroporto di Milano Malpensa – aeroporto di Catania Fontanarossa (che negli scorsi anni invece si distinguevano per essere tra le più care).

I voli più economici in Europa: Madrid e Lisbona tra le occasioni migliori

Se sulle rotte nazionali il calo è importante, sui collegamenti europei è ancora più evidente. Tra le destinazioni più convenienti in questo momento ci sono:

Lisbona . Volare da Roma alla capitale portoghese costava circa 221 euro due mesi fa, oggi il prezzo medio è sceso a 81 euro, ovvero del 63%.

. Volare da Roma alla capitale portoghese costava circa 221 euro due mesi fa, oggi il prezzo medio è sceso a 81 euro, ovvero del 63%. Madrid. La tratta aeroporto di Roma Fiumicino – aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registra un calo del 17%, passando da 113 a 94 euro. Il record assoluto, però, è sulla tratta aeroporto di Bergamo Orio al Serio – aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas, dove il prezzo è crollato da 244 euro a 72 euro (-71%).

Conviene prenotare subito o aspettare?

Nel breve periodo i prezzi sembrano ancora sotto pressione. Finché la domanda resterà debole, è probabile che le compagnie continuino a offrire promozioni per stimolare le vendite. Ma questo non significa che il trend durerà tutta l’estate.

Il grande elemento di incertezza è il carburante. Il jet fuel pesa fino al 40% dei costi operativi di una compagnia aerea e il suo prezzo è quasi raddoppiato: da circa 750 dollari a quasi 1.500 dollari per tonnellata metrica.

Se questa dinamica dovesse proseguire, nella seconda parte dell’anno le compagnie potrebbero reagire con tre mosse:

aumentare le tariffe;

ridurre le frequenze dei voli;

cancellare le rotte meno redditizie.

Oggi il mercato sta premiando chi aspetta, ma troppo attendismo potrebbe trasformarsi in un rischio.

Le rotte che potrebbero essere ridotte

Tuttavia, se le low cost sembrano intenzionate a mantenere l’operatività, altre compagnie stanno già intervenendo. Air India, per esempio, ha annunciato una riduzione di alcune rotte internazionali tra giugno e agosto, comprese frequenze su Milano e Roma. Il motivo ha a che fare con irezzi record del carburante e la necessità di ottimizzare la rete.

È un segnale da non sottovalutare, perché se il costo del jet fuel continuerà a salire, altre compagnie potrebbero seguire la stessa strada.

Le compagnie rassicurano: niente cancellazioni di massa

Anche se negli ultimi mesi il tema della disponibilità di carburante è entrato nel dibattito pubblico, creando un certo allarmismo, le compagnie aeree stanno cercando di rassicurare i clienti:

easyJet ha dichiarato che non sono previste cancellazioni di massa legate alla crisi energetica;

ha dichiarato che non sono previste cancellazioni di massa legate alla crisi energetica; Ryanair e Wizz Air sostengono che la stagione estiva si svolgerà regolarmente.

Sul fronte istituzionale, anche la Commissione europea ha escluso, almeno nel breve periodo, una carenza significativa di carburante per l’aviazione. Secondo Bruxelles, circa il 70% del carburante utilizzato dalle compagnie europee viene prodotto all’interno dell’Unione, mentre solo una quota limitata dipende dalle importazioni dal Golfo. Il problema oggi non è quindi la disponibilità del carburante, ma il suo costo.