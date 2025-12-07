Febbraio è uno dei mesi più economici per viaggiare. Le festività natalizie sono passate, l’estate è ancora lontana e il turismo in inverno rallenta. Un mix perfetto per trovare prezzi più bassi e voli convenienti. Skyscanner, motore di ricerca online che confronta voli, hotel e noleggi auto, ha stilato la classifica dei 10 Paesi più economici da visitare proprio in questo periodo.

I biglietti aerei dai principali aeroporto italiani (se prenotati ora), vanno dai 20 ai 40 euro. E anche i prezzi degli alloggi sono tendenzialmente più bassi rispetto ad altri periodi dell’anno.

Albania, Bulgaria, Ungheria, Spagna e Portogallo con i voli più economici

L’Albania continua a scalare le classifiche dei Paesi europei più convenienti. Tirana, con voli da 25 euro a/r, è una delle scelte con il miglior rapporto qualità-prezzo per febbraio 2026. Anche il costo della vita resta molto più basso rispetto all’Europa occidentale. Mangiare fuori costa in media tra il 40% e il 50% in meno rispetto all’Italia, e un hotel 3 stelle può aggirarsi anche sui 25 o 30 euro a notte.

Con voli da 22 euro, c’è poi la Bulgaria, uno dei Paesi più economici in assoluto da visitare nel 2026. Sofia continua a essere una delle capitali meno care d’Europa. Prezzi simili anche per Budapest, in Ungheria, raggiungibile dall’Italia a febbraio con voli che partono da 29 euro.

Chi non ama in freddo, può scegliere invece la Spagna, particolarmente vantaggiosa a febbraio. Skyscanner segnala infatti voli Barcellona intorno ai 28 euro. Oppure il Portogallo: febbraio rimane uno dei mesi più convenienti per visitarlo. Con voli per Lisbona da 20 euro, è difficile trovare un’offerta più competitiva. La gastronomia portoghese, inoltre, resta tra le più accessibili dell’Europa occidentale.

Viaggiare in Francia a febbraio: per Marsiglia e Tolosa biglietti a 34 euro

La Francia, spesso percepita come costosa, in realtà in inverno può diventare sorprendentemente accessibile. Le compagnie low cost, infatti, operano numerosi collegamenti verso città alternative a Parigi.

Tra le destinazioni più convenienti ci sono Marsiglia, vivace, mediterranea e artisticamente rinata, ma anche Tolosa, ideale per un viaggio culturale tra arte e gastronomia. Con offerte da 15 euro a tratta, febbraio è il mese perfetto per scoprire anche la Francia meno battuta, lontana dalla folla.

Voli a febbraio 2026 sotto i 40 euro: le migliori mete tra Europa e Asia

Sotto i 40 euro, ci sono altre mete interessanti, come c’è la Polonia, che rimane uno dei Paesi europei più convenienti in assoluto nei mesi invernali. Se Varsavia e Cracovia sono mete consolidate, febbraio 2026 potrebbe essere il momento giusto per scoprire Lublino, raggiungibile con voli da 39 euro.

Lublino è un piccolo gioiello dell’Europa centrale: una città universitaria vivace, con un centro storico perfettamente conservato e una scena gastronomica sorprendentemente economica. Si mangia spendendo pochissimo (dai 5 ai 10 euro a pasto) e gli alloggi hanno uno dei rapporti qualità – prezzo più alti dell’Europa dell’Est.

Un’altra meta, spesso sottovalutata, è la Lituania. Le tariffe per Vilnius sono bassissime, e anche Kaunas, raggiungibile con voli da 34 euro, offre un turismo smart, giovane e dinamico.

Sempre per chi vuole uscire dalla classica Europa ma rimanere su un budget low-cost, c’è la Georgia, con voli a 44 euro per raggiungere le cattedrali millenarie, monasteri nella roccia e un patrimonio Unesco diffuso. Tbilisi conquista con la sua Città Vecchia e i bagni sulfurei, mentre Kutaisi è la base ideale per esplorare cantine e paesaggi rurali

Infine, ma non per importanza, Malta, la destinazione perfetta per sfuggire al freddo invernale grazie alle sue temperature miti. La Valletta, patrimonio Unesco, è piccola ma ricca di cose da vedere. Basta anche solo un weekend per innamorarsene. L’arcipelago è facilmente raggiungibile, con voli da 30 euro.

La classifica dei 10 Paesi più economici a febbraio 2026

La classifica di Skyscanner è la seguente:

Albania Spagna Polonia Ungheria Francia Bulgaria Portogallo Lituania Georgia Malta