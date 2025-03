Ecco le regole sul bagaglio a mano Ryanair, EasyJet e Ita Airways di marzo 2025 e come fare per evitare brutte sorprese e costi extra al momento dell'imbarco sul volo

Fonte: 123RF Quali sono le regole per portare un bagaglio a mano con Ryanair, EasyJet e Ita Airways?

I prezzi dei biglietti aerei sono aumentati. Tra i motivi principali ci sono la carenza di personale, un numero di aerei non sufficiente e un mondo che è sempre più instabile. Proprio per questo pagare poco è diventato difficile. Si cercano quindi le offerte migliori, quelle disponibili solo per qualche giorno. Ma spesso tali tariffe nascondono una sorpresa. Il bagaglio incluso nel prezzo, infatti, è sempre più piccolo. Spesso bisogna scordarsi lo zaino, dato che in molti casi è concesso portare a bordo solo un piccolo borsello o una borsa minuscola.

Nel caso si abbia la necessità di portare qualcosa in più, si dovrà infatti pagare un extra e nel caso ciò non si faccia e ci si presenti al gate con un bagaglio più grande, il rischio è quello di dover pagare una penale. Per questo, per evitare brutte sorprese, ecco le regole sul bagaglio a mano aggiornate a marzo 2025 se si viaggia con le compagnie aeree low cost Ryanair ed EasyJet e con la compagnia di bandiera Ita Airways.

Che tipo di bagaglio a mano è gratuito con Ryanair?

Risparmiare sui voli è il sogno di tutti. Per far sì che ciò avvenga, però, è necessario controllare con attenzione quali sono le regole sul bagaglio a mano. Alle volte, infatti, conviene acquistare tariffe che permettano di portare con sé due bagagli, uno più piccolo e l’altro più grande, per evitare di avere problemi prima dell’imbarco.

Con Ryanair si può portare a bordo degli aerei, incluso nel prezzo, un piccolo bagaglio delle dimensioni di 40x20x25 centimetri come uno zainetto o di 25x20x40 centimetri come una borsa o un laptop. Tale bagaglio deve essere riposto sotto il sedile di fronte al proprio.

Nel caso si abbia la necessità di portare con sé un bagaglio più grande, si può acquistare la tariffa Regular o la Flexi Plus. Permettono, oltre al bagaglio più piccolo, di portarne a bordo un altro di 10 chili massimo e delle dimensioni di 55x40x20 centimetri. Deve essere messo nella cappelliera sopra il proprio posto a sedere. Con le tariffe Regular e Flexi Plus, inoltre, si avranno inclusi nel prezzo:

il posto prenotato (all’interno di specifiche file per la Regular o in qualunque punto dell’aereo con la Flexi Plus);

l’imbarco prioritario con accesso prioritario alle cappelliere;

il check-in gratuito in aeroporto recandosi al banco check-in dove un agente effettuerà l’operazione (ma è possibile effettuare l’operazione anche in app e sul sito).

Ricordiamo inoltre che dal mese di maggio 2025, Ryanair rende obbligatorio l’utilizzo dell’app per il check-in e la carta di imbarco digitale. Chi non effettua l’operazione potrebbe arrivare a spendere in aeroporto fino a 60 euro in più. Chi non rispetta le regole sulle misure del bagaglio a mano rischia invece di ricevere una penale al gate fino a 70 euro.

EasyJet e le regole sul bagaglio a mano

Con EasyJet, che è tra le compagnie aeree low cost più sicure insieme a Ryanair, si può portare gratis a bordo degli aerei una borsa delle dimensioni massime di 45x36x20 centimetri con ruote e maniglie comprese. Deve essere collocata sotto il sedile davanti al proprio e deve pesare al massimo 15 chili. Ci si deve assicurare di poterla trasportare e sollevare da soli.

Chi invece aggiunge un bagaglio a mano grande in fase di prenotazione o è iscritto al programma easyJet Plus e prenota un bagaglio a mano grande, può portare a bordo dell’aereo uno zaino o un trolley delle dimensioni di 56x45x25 centimetri comprese le ruote e le maniglie. Quest’ultimo deve pesare massimo 15 chili e va collocato nello scomparto cappelliera. Anche in questo caso si deve essere in grado di trasportare il bagaglio personalmente. La tariffa, oltre ai due bagagli menzionati, include lo Speedy Boarding per salire prima sull’aereo.

La compagnia aerea comunica che i clienti iscritti al programma easyJet Plus che non hanno aggiunto un bagaglio a mano grande o che viaggiano con la tariffa Flexi possono portare a bordo un bagaglio a mano grande qualora ci sia la disponibilità. In caso contrario, viene imbarcato nella stiva.

Il vettore low cost controlla le dimensioni del bagaglio. Significa che se esso supera i limiti o non è prenotato correttamente, finisce in stiva con un costo extra. È necessario quindi verificare attentamente tutte le regole prima della partenza. In caso di dubbio, si può utilizzare lo strumento di misurazione nell’applicazione iOS o un metro per verificare che rientri nei limiti consentiti. Se non rientra, si può cambiare posto o aggiungere il bagaglio da stiva mediante l’app o utilizzando lo strumento Gestisci le tue prenotazioni sul sito.

Ita Airways, quali sono le regole sul bagaglio a mano?

Le regole sul bagaglio a mano sono leggermente diverse per chi sceglie di volare con Ita Airways. Con la compagnia aerea di bandiera, infatti, è possibile portare in cabina un bagaglio a mano delle dimensioni di 55x35x25 centimetri, di massimo 8 chili comprese le maniglie, le tasche laterali e le rotelle.

Nel caso i voli dovessero essere molto affollati, per rispettare gli standard di sicurezza e la capacità delle cappelliere, il bagaglio potrebbe essere ritirato al gate per l’imbarco in stiva. In questo caso è il personale di scalo a etichettare i bagagli selezionati e a rilasciare ai passeggeri una ricevuta per la riconsegna. Per i voli intercontinentali questa procedura non è prevista.

Ita, inoltre, a differenza delle low cost, permette di portare con sé anche un accessorio a scelta tra uno zainetto, una borsetta o un pc portatile. Le dimensioni devono però essere le seguenti: 45x36x20 centimetri (ruote e maniglie comprese).

Il personale di Ita Airways provede ad applicare a questi ultimi l’etichetta sotto il sedile in tutti i voli in partenza da scali nazionali e internazionali e verso tutte le destinazioni, eccetto per quelle operate con gli aeromobili A330.

Ricordiamo infine che si possono verificare le misure e il peso dei propri bagagli presso i misuratori bagaglio che solitamente sono ubicati nei pressi dei check-in.