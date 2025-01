Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: ANSA AirlineRatings.com ha stilato due classifiche distinte sulle compagnie aeree più sicure

Quali sono le compagnie aeree più sicure al mondo? AirlineRatings.com, ha provato a rispondere a questa domanda stilando due classifiche distinte dopo aver esaminato 385 società. La prima considera le compagnie full-service, mentre la seconda quelle low-cost. Ecco quali sono.

Compagnie aeree più sicure, i criteri presi in considerazione

AirlineRatings.com, punto di riferimento mondiale per la valutazione della sicurezza delle compagnie aeree, ha recentemente pubblicato le sue classifiche annuali per il 2025. Dopo un’attenta analisi di 385 società in tutto il mondo, sono state stilate due liste distinte: una dedicata alle 25 compagnie full-service più sicure e un’altra alle 25 low-cost più affidabili.

I criteri di valutazione utilizzati da AirlineRatings.com tengono conto di una molteplicità di fattori, integrati con le consulenze di istruttori di volo ed esperti nel settore. Tra gli elementi presi in considerazione ci sono l’età media e le dimensioni della flotta; gli incidenti gravi degli ultimi dieci anni; il tasso di incidenti; i decessi; la certificazione IOSA (IATA Operational Safety Audit), la redditività. E ancora la supervisione di controllo nazionale ICAO e l’abilità e addestramento del pilota.

Il numero di incidenti non è però l’unico indicatore della sicurezza di una compagnia aerea. Come sottolineato da AirlineRatings.com, infatti, tre incidenti su 100 aeromobili rappresentano un rischio maggiore rispetto a sei incidenti su 800. Altri fattori cruciali nella valutazione della sicurezza sono l’instabilità finanziaria della compagnia, l’assenza della certificazione IOSA, nonché la qualità degli aeromobili e dei motori. Anche problemi di natura operativa, come errori del pilotaggio o manutenzioni inadeguate, possono incidere significativamente sulla sicurezza del volo.

Come sottolinea AirlineRatings.com, un elemento cruciale nella gestione della sicurezza è la capacità dell’equipaggio di far fronte a situazioni di emergenza. E’ in questi momenti che la competenza, l’addestramento e la prontezza dei piloti e del personale di bordo fanno la differenza tra un incidente e una tragedia.

Le due classifiche

Al primo posto nella classifica delle compagnie aeree full-service si piazza Air New Zealand, che stacca la rivale Qantas per soli 1,50 punti. Stesso punteggio per le compagnie Cathay Pacific, Qatar Airways e Emirates, che si piazzano all’ex-aequo sul gradino più basso del podio.

“Ancora una volta Air New Zealand e Qantas si sono contese il primo posto, separate da appena 1,50 punti di differenza. “Mentre entrambe le compagnie aeree mantengono i più alti standard di sicurezza e di addestramento dei piloti, Air New Zealand continua ad avere una flotta più giovane di Qantas. Questa è la sola differenza”, ha dichiarato

Sharon Petersen, Ceo di AirlineRatings.com.

“Il terzo posto condiviso da tre compagnie è dovuto semplicemente al fatto che non siamo riusciti a separare queste compagnie aeree. Dall’età della flotta all’abilità dei piloti, alle pratiche di sicurezza, alle dimensioni della flotta e al numero di incidenti, i loro punteggi erano identici”.

Di seguito la top ten delle compagnie aeree full-service più sicure:

1° Air New Zealand

2° Qantas

3° Cathay Pacific;

3° Qatar Airways;

3° Emirates

4° Virgin Australia

5° Etihad Airways

6° ANA

7° EVA Air

8° Korean Air

9° Alaska Airlines

10° Turkish Airlines (THY)

Di seguito la top ten delle compagnie aeree low cost più sicure:

1° Hong Kong Express

2° Jetstar Group

3° Ryanair

4° easyJet

5° Frontier Airlines

6° AirAsia

7° Wizz Air

8° VietJet Air

9° Southwest Airlines

10° Volaris