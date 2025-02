Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Ryanair ha annunciato nuove regole da maggio 2025.

Ryanair ha annunciato importanti cambiamenti che entreranno in vigore a partire da maggio 2025. Le modifiche principali riguarderanno il check-in e le regole relative al bagaglio a mano.

In base al nuovo regolamento, verranno accettate solo carte d’imbarco digitali, mentre il check-in in aeroporto non sarà più disponibile, a meno che non si tratti di circostanze eccezionali e dietro pagamento di una tariffa aggiuntiva. Previste inoltre norme più severe per il bagaglio a mano. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

Dal check-in online al bagaglio a mano: le nuove regole di Ryanair

A partire da maggio 2025, Ryanair introdurrà una serie di cambiamenti che impatteranno l’esperienza di viaggio dei suoi passeggeri. Le modifiche principali riguarderanno il check-in e il trasporto del bagaglio a mano, ma non solo.

La compagnia low-cost spingerà per l’accettazione esclusiva delle carte d’imbarco digitali, rendendo di fatto obbligatorio l’utilizzo dell’app Ryanair per effettuare il check-in e scaricare il documento di viaggio.

Una mossa che rappresenta un ulteriore passo verso l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee, una pratica che Ryanair aveva già iniziato a incentivare da tempo. Attualmente, infatti, i passeggeri che dimenticano di effettuare il check-in online devono pagare una tariffa di circa 23 euro. Da maggio questa opzione non sarà più disponibile, a meno di circostanze eccezionali e dietro pagamento di una tariffa aggiuntiva.

Se un passeggero arriverà al terminal sprovvisto di qualsiasi tipo di carta d’imbarco, il costo per ottenerne una in aeroporto sale a circa 60 euro. Una tariffa che la compagnia mira a eliminare del tutto con il nuovo sistema in arrivo nel 2025. L’obiettivo di Ryanair è quello di semplificare ulteriormente le procedure di imbarco, ridurre i costi operativi e promuovere l’utilizzo dei propri canali digitali.

Regole più rigide anche per i bagagli a mano. I passeggeri potranno continuare a portare gratuitamente a bordo una piccola borsa personale, le cui dimensioni massime consentite sono 40 cm x 20 cm x 25 cm, che dovrà essere posizionata sotto il sedile di fronte.

Se il bagaglio a mano supera le dimensioni consentite, si rischia di dover pagare una multa salata al gate che può arrivare fino a 70 euro. Per evitare costi extra, chi desidera trasportare un secondo bagaglio a mano più grande (dimensioni massime: 55 cm x 40 cm x 20 cm) potrà acquistare l’opzione Priority Boarding per imbarcare una seconda valigia in cabina. Per trasportare bagagli più voluminosi, invece, sarà indispensabile acquistare l’opzione di bagaglio da stiva.

I tempi di arrivo in aeroporto

Ryanair, da sempre attenta all’efficienza e alla puntualità dei suoi voli, ha posto l’accento sull’importanza di arrivare in aeroporto con largo anticipo. La compagnia raccomanda ai passeggeri di presentarsi ai controlli di sicurezza e al gate di imbarco almeno 40 minuti prima della partenza prevista.

L’obiettivo principale di questa raccomandazione è evitare che i passeggeri incorrano in una penale di circa 115 euro che viene applicata a chi effettua il check-in in ritardo o perde il volo con oltre un’ora di ritardo.