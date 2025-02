I viaggiatori del gruppo Lufthansa potranno sfruttare un unico biglietto per raggiungere oltre 100 nuove destinazioni in tutto il mondo

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Ita Airways annuncia voli codeshare.

Ita Airways ha lanciato una novità che potrebbe cambiare il modo di viaggiare: i voli in codeshare con cinque compagnie del Gruppo Lufthansa. In pratica, sarà possibile raggiungere oltre 100 nuove destinazioni in tutto il mondo con un unico biglietto, evitando di rifare il check-in o di ritirare il bagaglio a ogni scalo.

La nuova modalità di viaggio sarà disponibile a partire da fine marzo e coinvolgerà le compagnie Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti. La partnership arriva dopo l’annuncio dell’integrazione tra il programma fedeltà di Ita Airways Volare e Miles & More del gruppo Lufthansa. Come funziona il biglietto unico? Ecco tutti i dettagli sulla novità.

Cosa significa voli in codeshare?

I voli in codeshare sono frutto di un accordo commerciale tra compagnie aeree che permette di viaggiare con un solo biglietto su tratte operate da vettori diversi. Questo consente ai passeggeri di:

effettuare il check-in una sola volta all’aeroporto di partenza;

ritirare il bagaglio direttamente all’arrivo nella destinazione finale, senza doverlo recuperare durante gli scali;

accumularne punti fedeltà su tutto l’itinerario, indipendentemente dalla compagnia che opera il volo.

Con questa collaborazione, Ita Airways e le compagnie del gruppo Lufthansa offriranno oltre 100 nuove destinazioni, garantendo una maggiore scelta e flessibilità nei collegamenti.

Come funziona il biglietto unico

Il biglietto unico semplifica l’esperienza di viaggio notevolmente. Consente di acquistare un solo titolo di viaggio per un itinerario che prevede tratte operate da compagnie aeree diverse. Per esempio, è possibile partire da Milano con Ita Airways e proseguire con Lufthansa verso una destinazione internazionale, senza dover rifare il check-in o ritirare il bagaglio durante gli scali.

Al momento, i voli in codeshare riguardano solo le rotte di corto e medio raggio, sia per chi parte dall’Italia sia per i clienti delle compagnie del gruppo Lufthansa che desiderano raggiungere le principali destinazioni italiane.

Tutte le mete delle compagnie del gruppo Lufthansa

Grazie all’accordo di codeshare, i passeggeri di Ita Airways possono accedere a una vasta gamma di destinazioni servite dalle compagnie del gruppo Lufthansa. Ecco i collegamenti disponibili:

Lufthansa – voli in partenza da Francoforte e Monaco di Baviera verso città italiane come Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano, Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino, oltre a destinazioni internazionali come Praga, Dublino e Cracovia;

SWISS – partenze da Zurigo per le principali città italiane come Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli, e per destinazioni europee come Varsavia, Copenaghen e Stoccolma;

Austrian Airlines – collegamenti da Vienna verso Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano e Firenze, oltre a città internazionali come Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna;

Brussels Airlines – voli da Bruxelles verso Milano, Venezia e Bologna;

Air Dolomiti – partenze da Monaco di Baviera e Francoforte verso Venezia, Firenze, Torino, Milano, Verona, Bologna e Cagliari, oltre a collegamenti per Cracovia.

Come funziona il programma fedeltà

Grazie all’integrazione tra il programma “Volare” di Ita Airways e “Miles & More” del gruppo Lufthansa, i membri potranno accumulare e utilizzare punti su una rete di voli ancora più estesa. I soci “Volare” potranno accumulare punti sui voli operati da Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, mentre i 36 milioni di membri di “Miles & More” potranno guadagnare punti su tutti i voli di Ita Airways. Dal 1° marzo al 15 aprile 2025, sarà inoltre possibile ottenere punti extra grazie a un’esclusiva offerta commerciale.

