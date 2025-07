Ryanair anticipa il Parlamento Ue e cambia le dimensioni del bagaglio a mano, ma non di quello da cappelliera. Il costo resta invece invariato

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Le polemiche sui costi extra e sullehanno smosso le acque e una delle compagnie low cost più famose ha annunciato un cambiamento importante. Ryanair infatti ha comunicato che aumenterà le dimensioni dei bagagli a mano, cioè quelli che si possono portare in cabina e riporre sotto il sedile.

Si tratta di un adeguamento, dopo gli incrementi dei costi extra che Ryanair e altre compagnie avevano introdotto nel corso degli anni. Le dimensioni non aumentano di molto, ma si uniformano a quelle delle altre low cost operative in Europa.

Come cambiano le dimensioni

Ryanair ha annunciato l’aumento delle dimensioni per i bagagli a mano. La novità arriva dopo giorni in cui la commissione Trasporti del Parlamento europeo aveva approvato una proposta per modificare le regole sui bagagli a mano.

La proposta non è ancora stata definitivamente approvata, ma prevedeva il diritto a portare due bagagli personali gratuiti: il bagaglio a mano e un trolley. Al momento infatti molte low cost non permettono, se non con un pagamento extra, di portare una valigia di piccole dimensioni da collocare nelle cappelliere.

Ryanair anticipa la conferma del Parlamento e ha deciso di aumentare le dimensioni del bagaglio a mano incluso nel prezzo del biglietto. Le misure passano così:

da 40 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 20 cm di profondità (per un volume di 20 litri);

a 40 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 20 cm di profondità (per un volume di 24 litri).

Cosa non cambia?

Il cambiamento riguarda solo il bagaglio piccolo, cioè quello che si può portare a bordo e riporre sotto il sedile. L’Unione Europea invece voleva rendere gratuito anche il bagaglio a mano tradizionale, ossia una valigia di piccole dimensioni entro un peso massimo compreso tra gli 8 e i 10 kg. Su questo Ryanair non ha ancora preso una decisione e al momento resta tutto com’era prima.

Quindi rimangono invariati:

il bagaglio a mano da portare in cabina, massimo 10 kg e da sistemare nella cappelliera (dimensioni 55 × 40 × 20 cm), che va acquistato a un prezzo variabile a seconda del volo;

il bagaglio registrato, per un massimo di 10 o 20 kg, da lasciare al banco del check-in prima dei controlli di sicurezza, il cui costo varia in base al volo scelto.

Le tariffe Ryanair

Ryanair, come le altre compagnie aeree, offre diverse tariffe con benefici crescenti. Oltre alla Basic, chiamata anche “Viaggia leggero” perché comprende soltanto il bagaglio piccolo (ora un po’ più grande) e il check-in online gratuito tra le 24 ore e le 2 ore prima della partenza, ci sono:

la tariffa Regular, con un costo aggiuntivo di 33,50 euro per volo, che oltre alla borsa piccola include la scelta del posto, l’imbarco prioritario e un bagaglio a mano da 10 kg;

la tariffa Plus, con check-in gratuito in aeroporto e un bagaglio a mano da 20 kg, al costo di circa 42 euro in più per volo;

la tariffa Flexi Plus, con un supplemento medio di 100 euro per volo, che permette di accedere a tutti i benefici Ryanair, tra cui il cambio volo senza commissioni (non include però il bagaglio da stiva da 20 kg, che va pagato extra).

Attenzione: se il check-in online non viene effettuato sarà comunque addebitato un supplemento di 55 euro a passeggero per il check-in in aeroporto.

Si tratta di strategie tipiche delle compagnie low cost, che differenziano l’offerta da quella delle compagnie nazionali: tariffe contenute a fronte di costi extra facoltativi a cui fare attenzione, come le dimensioni e il peso del bagaglio.