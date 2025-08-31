Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

ANSA Ryanair, nuove regole su bonus dipendenti

Ryanair è quella compagnia aerea low cost che sui social fa i meme basate sulle critiche dei passeggeri. Eppure, come scrivono, le persone alla fine li scelgono, non sicuramente per amore o per fedeltà al marchio. Ora hanno inventato un nuovo modo per scatenare le polemiche.

La compagnia irlandese guidata da Michael O’Leary (un personaggio famoso anche per i suoi commenti assolutamente sopra le righe) ha annunciato che da novembre premierà con un incentivo il personale di terra che individua bagagli a mano fuori misura. La misura punta a ridurre le violazioni e a rafforzare il rispetto delle regole. La regola è che da poco hanno ridimensionato ulteriormente il bagaglio a mano che si può portare gratis a bordo, dove è difficile portare l’occorrente per una vacanza intera.

La scelta, accolta con le consuete polemiche, conferma come la partita dei bagagli sia diventata terreno di scontro nel trasporto aereo europeo e si intrecci con il dibattito sui costi extra che gravano sui passeggeri.

Ryanair, nuovo bonus ai dipendenti sui bagagli fuori misura

Che cosa ha ideato Ryanair? Una cosa che esiste da secoli in realtà, il cercatore. Se il dipendente scova un bagaglio fuori misura, avrà un bonus. Il nuovo bonus sarà di 2,5 euro per ogni bagaglio non conforme, contro i precedenti 1,5, e non avrà più il tetto mensile di 80 euro.

O’Leary ha usato parole forti e ha spiegato al The Guardian che vuole incoraggiare il personale a fermare chi “truffa il sistema”. Ha anche detto che non si scuserà per la scelta e che l’iniziativa verrà introdotta con l’orario invernale.

In un’altra intervista, il manager ha precisato che non punirà chi ha solo una cerniera fuori misura, ma chi arriva con zaini evidentemente troppo grandi.

L’azienda sostiene però che la stragrande maggioranza dei passeggeri rispetta le regole: meno dello 0,1 % incappa nella penale, pari comunque a circa 200 mila persone all’anno.

Ryanair non è l’unica. La misura segue l’esempio di altre compagnie: negli aeroporti britannici EasyJet riconosce ai gate 1 sterlina (circa 1,15 euro) per ogni borsa fuori misura.

Bagagli a mano, quanto costa sforare le regole con Ryanair

Sul fronte delle norme, Ryanair permette di portare gratuitamente un piccolo bagaglio di 40×30×25 cm fino a 10 kg. Il bagaglio deve stare sotto il sedile. Chi supera le misure paga una penale al gate fino a 70 euro e il collo viene spedito in stiva.

A luglio la compagnia ha aumentato le dimensioni del bagaglio incluso nel biglietto da 40×25×20 cm a 40×30×20 cm, allineandosi alle proposte europee di garantire due bagagli personali gratuiti. Molti viaggiatori lamentano però che il vero biglietto low cost diventa spesso molto più caro una volta aggiunti costi di bagaglio e servizi extra.

Le proteste dei consumatori contro la stretta Ryanair

L’iniziativa Ryanair ha suscitato le proteste delle associazioni dei consumatori. Assoutenti, per voce del presidente Gabriele Melluso, l’ha definita “profondamente sbagliata” perché trasforma il controllo in una sorta di caccia al passeggero e mette lavoratori e viaggiatori gli uni contro gli altri. L’associazione chiede di abbandonare logiche divisive e di puntare su modelli che favoriscano la cooperazione.