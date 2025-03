Pagare meno i voli aerei è possibile: occorre conoscere l'orario esatto in cui effettuare la prenotazione e il numero di giorni di anticipo. Il report in aiuto dei passeggeri

Fonte: ANSA Quando prenotare un volo per risparmiare.

Volare risparmiando è il sogno di ogni viaggiatore. A questo proposito, il report Smart Travelling 2025 di eDreams offre una serie di dati utili.

Il rapporto ha analizzato le prenotazioni effettuate nel corso del 2024, individuando i periodi migliori per acquistare biglietti aerei a prezzi vantaggiosi. Partendo dalla legge fondamentale dell’economia, quella che lega il prezzo alla domanda e all’offerta, l’analisi fa emergere strategie precise che possono fare la differenza per chi desidera volare spendendo meno.

Voli intercontinentali

Chi sogna una meta lontana nel 2025 dovrebbe considerare di prenotare tra la fine dell’estate e l’autunno. Secondo il report, nel 2024 un volo intercontinentale dagli aeroporti italiani è costato in media 873 euro, ma chi ha prenotato a settembre ha speso circa 778 euro. Risparmiare sul biglietto aereo, dunque, sembra possibile. Anche agosto (839 euro) e ottobre (843 euro) si sono rivelati mesi vantaggiosi per volare fuori dall’Europa.

Se si guarda nel dettaglio alle diverse tratte, comparando le offerte delle varie compagnie aeree, eDreams ha individuato i mesi più economici per ogni continente:

Africa – settembre (705 euro);

America – gennaio (887 euro);

Asia – settembre (651 euro);

Oceania – novembre (1.117 euro).

Volare in Italia e in Europa

Volare in Europa partendo dall’Italia nel 2024 è costato in media 215 euro, con i prezzi migliori che sono stati registrati a settembre (175 euro) e ottobre (194 euro).

Chi vuole viaggiare nei mesi estivi senza spendere una fortuna può guardare verso alcune destinazioni a breve raggio:

Austria – il mese migliore per prenotare è agosto (136 euro);

Ungheria – luglio (95 euro).

Anche per le destinazioni nazionali il mese più conveniente è stato settembre, con una media di 118 euro rispetto ai 144 euro dell’anno.

In quali giorni prenotare il volo

Il giorno della settimana in cui si effettua la prenotazione può influire sensibilmente sul costo del volo. Dal report emerge che:

lunedì è il giorno più economico per prenotare voli intercontinentali (856 euro);

domenica conviene per i voli europei (205 euro) e nazionali (140 euro).

Ma attenzione: alcune destinazioni presentano andamenti specifici: ad esempio, il miglior giorno per prenotare un volo dall’Italia alla Repubblica Ceca è il lunedì (123 euro), mentre il venerdì e il sabato sono ideali per chi vuole raggiungere Capo Verde (502 euro) o il Canada (597 euro).

Prenotare di notte per risparmiare

Anche l’orario di prenotazione gioca un ruolo fondamentale se si intende risparmiare sul biglietto aereo:

all’1 del mattino le tariffe sono più basse per i voli nazionali (135 euro);

alle 4 del mattino i voli europei sono più economici (187 euro);

alle 6 del mattino i voli intercontinentali hanno il miglior prezzo medio (770 euro).

Tra le curiosità emerse, si segnala che un volo Italia-Croazia prenotato alle 3 del mattino è costato in media solo 68 euro, mentre per raggiungere il Giappone la fascia oraria più conveniente è stata quella delle 6 del mattino (486 euro).

Quanto tempo prima prenotare

Il momento in cui si decide di acquistare un biglietto incide fortemente sul prezzo del volo. Secondo i dati:

per i voli nazionali e continentali il periodo ottimale è tra 31 e 60 giorni prima della partenza;

per i voli intercontinentali conviene prenotare tra 61 e 90 giorni prima.

Per quanto riguarda alcune destinazioni specifiche, il report indica che per Brasile, Cile, Barbados, Seychelles e Giappone è meglio prenotare con 2-3 mesi di anticipo, mentre per Argentina, Sudafrica e Nuova Zelanda i prezzi migliori si trovano tra 31 e 60 giorni prima. Invece, per Hong Kong e Cuba le tariffe più basse sono state registrate a meno di 30 giorni dalla partenza.

In chiusura, per restare in argomento, proponiamo la lettura di un altro report: l’analisi di Ciriu sulla puntualità delle compagnie aeree.